MÄRKTE EUROPA/Börsen in Feierlaune dank Bewegung im Handelsstreit

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem kleinen Kursfeuerwerk reagieren die Aktienmärkte in Europa am Montag auf die beim US-chinesischen Präsidentengespräch in Osaka beschlossene Wiederaufnahme der Handelsgespräche. Zudem wollen beide Seiten zunächst auf weitere Strafzölle verzichten. "Mit der neuen Runde der Handelsgespräche gibt es einen Silberstreifen am konjunkturellen Horizont", sagt ein Marktteilnehmer und verweist daneben auf das billige Geld der Zentralbanken als weiteren Kurstreiber.

Der DAX machte zum Start einen Satz um 1,8 Prozent nach oben auf 12.620 und damit auf ein neues Jahreshoch, rund 190 Punkten über dem alten. Zuletzt lag er bei 12.598 Zählern. Der Euro-Stoxx-50 springt um 1,1 Prozent an auf 3.513.

Am Devisenmarkt zieht der Dollar auf breiter Front an, am Rentenmarkt fallen die Kurse, die Renditen steigen also. Rentenpapiere hatten zuletzt oft von ihrem Ruf als sicherer Hafen profitiert. Auch beim Goldpreis schlägt sich die neue Zuversicht und damit gestiegene Risikofreude in fallenden Preisen nieder. Die Feinunze verbilligt sich um 26 auf 1.383 Dollar, nachdem sie vor einer Woche noch 1.439 Dollar gekostet hatte.

Schwache asiatische Konjunktursignale von Einkaufsmanagerindizes oder dem Konjunkturbericht "Tankan" aus Japan spielen in dieser Gemengelage keine Rolle. Auch in Europa und in den USA werden am Montag Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht, meist aber in Zweitveröffentlichungen.

Ölpreise ziehen vor Opec-Treffen stark an

Tagessieger sind zyklische Aktien, weil mit der Hoffnung auf eine Entschärfung des US-chinesischen Handelsstreits auch der Konjunkturpessimsimus sinkt. An der Spitze stehen Technologieaktien mit einem Plus von 2,3 Prozent, gefolgt vom Autosektor mit 2,1 Prozent. Am Ende rangieren eher als defensiv geltende Sektoren wie Nahrungsmittelherstellung, Versorgung und Telekommunikation.

Neue Fantasie für die Technologiebranche ziehen die Investoren daraus, dass die USA den Bann des chinesischen Technologieriesen Huawei zumindest in Teilen wieder fallenlassen. Im DAX legen Infineon um gut 4 Prozent zu, in Europa STMicro um 6,0 und ASML um 3,3 Prozent. Aixtron verbessern sich um 5,0 Prozent.

Neben Technologieaktien sind auch Öl - und Gaswerte gesucht, ihr Index steigt um 1,4 Prozent. Sie folgen den Ölpreisen, die aus zweierlei Gründen kräftig zulegen. Zum einen wegen der Entwicklung im US-chinesischen Handelsstreit, zum anderen, weil sich Russland und Saudi-Arabien darauf verständigt haben, die geltenden Produktionskürzungen auf dem Wiener Opec-Treffen um neun Monate zu verlängern. Aktuell verteuern sich die Ölpreise um fast 3 Prozent

In der dritten deutschen Reihe knickt der Kurs des Brennstoffzellenspezialsten SFC Energy um rund 20 Prozent ein. Hintergrund ist der Bezugsrechtsabschlag im Zuge einer Kapitalerhöhung.

Schweizer Aktien im Abseits

Am Schweizer Aktienmarkt geht es um 1,0 Prozent nach oben mit dem SMI. Zunächst nicht belastend wirkt damit, dass wegen der stockenden Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU über ein institutionelles Rahmenabkommen die EU der Schweizer Börsenregulierung per 1. Juli die Anerkennung als gleichwertig aberkannt hat. Die Schweiz hat darauf reagiert, indem sie den EU-Handelsplätzen untersagt hat, den Handel mit bestimmten Aktien von Schweizer Gesellschaften anzubieten oder zu ermöglichen. Mittel- bis langfristig dürfte der Streit mit der EU der Schweiz aber schaden und auch die Unternehmen eher belasten, heisst es im Handel. Der Franken gibt auf breiter Front etwas nach.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.513,86 1,16 40,17 17,07

Stoxx-50 3.212,94 1,07 34,00 16,41

DAX 12.599,24 1,62 200,44 19,32

MDAX 25.958,31 1,32 338,74 20,24

TecDAX 2.926,74 1,78 51,14 19,45

SDAX 11.550,08 1,52 172,38 21,46

FTSE 7.496,07 0,95 70,44 10,37

CAC 5.594,96 1,01 56,00 18,27

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,32 0,01 -0,56

US-Zehnjahresrendite 2,03 0,03 -0,65

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:29 Do, 17.15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1324 -0,38% 1,1370 1,1363 -1,2%

EUR/JPY 122,75 -0,25% 122,45 122,52 -2,4%

EUR/CHF 1,1135 +0,11% 1,1085 1,1110 -1,1%

EUR/GBP 0,8938 -0,15% 0,8974 0,8970 -0,7%

USD/JPY 108,39 +0,13% 107,72 107,82 -1,2%

GBP/USD 1,2670 -0,23% 1,2671 1,2667 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 10.863,75 -3,44% 11.292,75 11.752,25 +192,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,25 58,47 +3,0% 1,78 +26,6%

Brent/ICE 66,61 64,74 +2,9% 1,87 +20,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.386,07 1.409,47 -1,7% -23,40 +8,1%

Silber (Spot) 15,22 15,32 -0,6% -0,10 -1,8%

Platin (Spot) 834,73 835,50 -0,1% -0,77 +4,8%

Kupfer-Future 2,73 2,71 +0,9% +0,02 +3,4%

