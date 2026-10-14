Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
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14.10.2026 18:15:41
MÄRKTE EUROPA/Börsen halten kleine Gewinne trotz Zinsschub
Von Steffen Gosenheimer
DOW JONES--An den europäischen Börsen ist es am Mittwoch moderat nach oben gegangen. Etwas höhere Gewinne vom Vormittag konnten nicht gehalten werden, weil es am Nachmittag mit den Zinsen phasenweise sehr stark nach oben ging. Auslöser war, dass in den USA die Inflationsrate im September etwas stärker gestiegen war als erwartet. Das schürte Spekulationen über eine US-Zinserhöhung, möglicherweise doch schon Ende Oktober, spätestens aber im Dezember.
Die Aussicht auf höhere Zinsen schob den Dollar kräftig an, der Euro knickte auf 1,1116 Dollar ein, was dem Aktienmarkt etwas Unterstützung geboten haben könnte.
Die US-Jahresinflationsrate erreichte im September 3,7 Prozent, in der Kernrate 2,6 Prozent. Ökonomen hatten 3,6 nach 3,4 Prozent im Vormonat geschätzt bzw. 2,5 nach 2,4 Prozent. Am Zinsterminmarkt schoss die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank am 28. Oktober von gut 20 auf zwischenzeitlich gut 50 Prozent nach oben. Zuletzt lag sie bei 44 Prozent. Die viel beachtete US-Zehnjahresrendite machte einen Satz von 5,20 auf 5,33 Prozent, kam dann aber wieder zurück auf zuletzt 5,24 Prozent.
Der DAX rettete ein Plus von 0,2 Prozent aus dem Tag, er schloss mit 25.299 Punkten. Für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,4 Prozent nach oben.
Branchenseitig waren Aktien von Unternehmen gesucht, die als eher defensiv und weniger zinsempfindlich gelten. Pharmaaktien waren die Gewinner des Tages. Ihr Stoxx-Subindex rückte um 2,2 Prozent vor. Ihm folgte der Index der Aktien von Unternehmen, die persönliche Haushalts- und Konsumgüter herstellen mit einem Plus von 1,8 Prozent. Daneben liefen Luftfahrt- und Rüstungsaktien gut, sie legten um 1,7 Prozent zu. Am Ende rangierte der Sektorindex der Rohstoffaktien, er büsste 1,2 Prozent ein.
Im Chipsektor wartete ASML im dritten Quartal mit einem unerwartet hohen Gewinn auf. Dazu erhöhte der niederländische Zulieferer der Chipindustrie bereits zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognose. Die Aktie legte um 1,7 Prozent zu. Andere Chipwerte konnten davon in der Breite nicht profitieren - auch weil die steigenden Zinsen für Störfeuer sorgten. Infineon verloren 1,2 und STMicro 1,8 Prozent. BE Semiconductor gewannen dagegen 1,8 Prozent und Aixtron 2,8 Prozent.
Lufthansa gaben um 2,0 Prozent nach. Die Fluglinie hat das Bieterrennen um die portugiesische Airline TAP gewonnen gegen Air France-KLM und kann nun bis zu 49,9 Prozent von TAP übernehmen. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf bis zu 1,2 Milliarden Euro. Laut den Analysten von Bernstein ist der Einstieg strategisch zwar sinnvoll, aber auch teuer. Air France-KLM büssten 1,7 Prozent ein.
Im SDAX brachen PNE um 19,2 Prozent ein. Der Windparkentwickler hatte die Prognosen massiv gesenkt. Beim operativen Ergebnis werden nur noch 60 bis 75 statt 90 bis 120 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Wegen späterer Veräusserungszeitpunkte von Windparkprojekten würden ursprünglich geplante Ergebnisbeiträge erst im kommenden Jahr realisiert, so die Begründung. Im Sog verloren Nordex und Energiekontor je über 3 Prozent, in Kopenhagen verbilligten sich Vestas um 1,9 Prozent.
In Zürich verteuerten sich Galderma um 2,2 Prozent, nachdem sich der Dermatologiekonzern mit dem Finanzinvestor Blackstone und der Familie Obagi auf die Übernahme von ZO Skin Health für 1,5 Milliarden Dollar einschliesslich Schulden geeinigt hatte.
Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)
Euro-Stoxx-50 6.190 +0,4 +6,5
Stoxx-50 5.354 +0,7 +8,1
Stoxx-600 638 +0,4 +7,2
DAX 25.299 +0,2 +3,1
FTSE-100 London 10.650 +0,7 +7,2
CAC-40 Paris 7.828 +0,6 -4,0
AEX Amsterdam 1.129 +0,7 +18,7
ATHEX-20 Athen 6.656 +0,2 +24,4
BEL-20 Brüssel 5.496 +0,9 +8,2
BUX Budapest 143.551 -0,1 +29,3
OMXH-25 Helsinki 6.402 +0,2 +12,2
OMXC-20 Kopenhagen 1.529 -0,4 -4,9
PSI 20 Lissabon 9.380 +0,4 +13,5
IBEX-35 Madrid 19.211 +0,1 +11,0
FTSE-MIB Mailand 50.057 -0,6 +11,4
OBX Oslo 1.994 +0,4 +24,8
PX Prag 2.603 +0,5 -3,1
OMXS-30 Stockholm 3.277 -0,0 +13,7
WIG-20 Warschau 158.710 -0,4 +35,9
ATX Wien 6.628 -0,1 +24,4
SMI Zürich 13.928 +1,5 +5,0
* gerundet
US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,85 +0,06 4,95 4,77
5 Jahre 5,05 +0,05 5,15 4,98
10 Jahre 5,25 +0,03 5,33 5,19
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:10
EUR/USD 1,1120 -0,7 -0,0078 1,1198 1,1194
EUR/JPY 176,58 -0,4 -0,6700 177,25 177,2800
EUR/CHF 0,9324 +0,0 0,0002 0,9322 0,9319
EUR/GBP 0,8455 +0,1 0,0008 0,8447 0,8449
USD/JPY 158,78 +0,3 0,4900 158,29 158,3600
GBP/USD 1,3149 -0,8 -0,0103 1,3252 1,3246
USD/CNY 6,6926 -0,0 -0,0011 6,6937 6,6937
USD/CNH 6,6986 +0,1 0,0070 6,6916 6,6922
AUS/USD 0,6954 -0,4 -0,0026 0,698 0,6981
Bitcoin/USD 81.612,48 -2,1 -1.740,84 83.353,32 83.434,56
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 95,40 +1,3 1,26 94,14
Brent/ICE 106,24 +0,5 0,55 105,69
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.079,06 -1,9 -77,69 4.156,75
Silber 55,68 -6,3 -3,76 59,44
Platin 1.609,72 -3,2 -53,63 1.663,35
(Angaben ohne Gewähr)
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 14, 2026 12:16 ET (16:16 GMT)
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