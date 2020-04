MÄRKTE EUROPA/Börsen halten an Gewinnen fest - Dt. Bank haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen notieren auch am Montagmittag mit deutlichen Aufschlägen. Vor allem das schrittweise Hochfahren der Volkswirtschaften und der Start der Produktion von Grossunternehmen wird als weiterer Schritt der Entspannung in der Coronavirus-Krise gewertet. Aber auch die Zahl der Neuinfektionen geht in den meisten Ländern Europas weiter zurück. Der DAX steigt um 2,4 Prozent auf 10.582 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 2 Prozent auf 2.866 Punkte zu.

Die Schweiz, Kroatien und andere europäische Länder lockern ab Montag in kleinen Schritten ihre Auflagen in der Coronavirus-Krise. Tschechien steht erstmals wieder Geschäftsreisenden offen. Norwegen und andere Staaten haben zudem die schrittweise Öffnung von Schulen und anderen Teilen des öffentlichen Lebens angekündigt. Grossbritannien will noch diese Woche den Lockdown lockern. In Deutschland fahren die Autokonzerne die Produktion wieder hoch.

Autosektor mit Produktions-Wiederaufnahme gesucht

Für den Autosektor geht es um 3,3 Prozent nach oben. Nicht die Wiederaufnahme der Produktion stützt, sondern auch die Diskussion um neue Kaufanreize wie Abwrack-Prämien. In diesem Zusammenhang könnte der "Autogipfel" am 5. Mai im Kanzleramt spannend werden. Daimler gewinnen 4 Prozent, für VW geht es um 3 Prozent nach oben. BMW gewinnen 2,4 Prozent.

Die staatlichen Hilfen für Air France-KLM kommen an der Börse gut an, für die Aktien geht es um 3,3 Prozent nach oben. Dabei geht es bei den aktuellen Hilfen um direkte Darlehen und Kreditgarantien in Milliardenhöhe. Diese könnte nach Einschätzung aus dem Handel auch als Blaupause für die Staatshilfe für die Lufthansa (plus 9,1 Prozent) gesehen werden. Die Analysten der Citi bleiben allerdings skeptisch und haben am Morgen die Verkaufsempfehlung für Air France-KLM mit Kursziel 1 Euro bestätigt.

Dazu gibt es gute Nachrichten von einzelnen DAX-Konzernen. So stufen Händler die Zahlen der Deutschen Bank als echte Überraschung ein. Die Bank lieferte einen Gewinn nach Steuern von 66 Millionen Euro ab, hier wurde mit einem Minus im mittleren zweistelligen Bereich gerechnet. Analysten warnen allerdings, dass sich der Trend nicht als nachhaltig erweisen dürfte. Deutsche Bank gewinnen 10,4 Prozent, für Commerzbank geht es um 6,4 Prozent nach oben.

Verstärkte Nachfrage bei Bayer wegen Corona

Die Zahlen von Bayer werden gut aufgenommen und treiben die Aktien 3,9 Prozent in die Höhe. Bayer sei eines der wenigen Unternehmen, die im ersten Quartal sowohl den Gewinn als auch den Umsatz steigern konnten, und das auch noch stärker als erwartet, heisst es im Handel. Die Citigroup spricht von einem starken ersten Quartal und verweist auf einen Corona-bedingten Nachfrageanstieg.

Nach schwächeren Zahlen bleiben Adidas mit Aufschlägen von 1,3 Prozent hinter dem Gesamtmarkt zurück. Wie Warburg anmerkt, ist der Gewinneinbruch deutlich stärker als erwartet ausgefallen. Der Umsatz bewege sich dagegen etwas über der Schätzung. Die Analysten werden ihre Schätzungen 2020 für den Sportartikelhersteller weiter nach unten korrigieren und rechnen damit, dass der Markt dies ebenfalls tun wird.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 2.865,89 2,02 56,82 -23,48

Stoxx-50 2.839,55 1,36 38,22 -16,56

DAX 10.581,04 2,37 244,95 -20,14

MDAX 22.583,04 1,54 342,35 -20,24

TecDAX 2.934,51 1,67 48,11 -2,67

SDAX 10.057,10 1,87 184,20 -19,62

FTSE 5.833,26 1,41 81,03 -23,74

CAC 4.470,13 1,75 76,82 -25,22

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,47 0,01 -0,71

US-Zehnjahresrendite 0,62 0,02 -2,06

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:56 Fr, 18:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0851 +0,26% 1,0839 1,0800 -3,3%

EUR/JPY 116,22 -0,15% 116,26 116,04 -4,7%

EUR/CHF 1,0562 +0,30% 1,0549 1,0530 -2,7%

EUR/GBP 0,8720 -0,35% 0,8724 0,8756 +3,0%

USD/JPY 107,11 -0,41% 107,24 107,46 -1,5%

GBP/USD 1,2448 +0,66% 1,2424 1,2332 -6,1%

USD/CNH (Offshore) 7,0874 -0,06% 7,0858 7,0962 +1,7%

Bitcoin

BTC/USD 7.691,01 +0,77% 7.703,51 7.508,76 +6,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 14,13 16,94 -16,6% -2,81 -76,2%

Brent/ICE 20,72 21,44 -3,4% -0,72 -67,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.717,13 1.728,64 -0,7% -11,51 +13,2%

Silber (Spot) 15,23 15,24 -0,1% -0,01 -14,7%

Platin (Spot) 764,90 766,50 -0,2% -1,60 -20,7%

Kupfer-Future 2,36 2,34 +0,8% +0,02 -16,1%

===

