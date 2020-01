MÄRKTE EUROPA/Börsen fester mit China-Daten

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Donnerstag mit Aufschlagen in den ersten Handelstag des Jahres gestartet. Stützende Impulse kommen aus China. Dort hat sich der Caixin-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor zwar auf 51,5 von 51,8 Punkte verringert. Er blieb damit aber den fünften Monat in Folge im Wachstumsbereich. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie ist im Dezember unverändert bei 50,2 Punkten geblieben.

Chinesische Notenbank stellt mehr Liquidität frei

Der DAX, der mit Abgaben gestartet war, notiert 0,3 Prozent auf 13.288 Punkte fester. Der Euro-Stoxx-50 notiert mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 3.768 fester. Das stärkere Kursplus ist darauf zurückzuführen, dass der Euro-Stoxx-50 noch am Montagnachmittag und Dienstag gehandelt wurde, während sich der DAX bereits am Montag um 14.00 Uhr aus dem Jahr 2019 verabschiedete. An den europäischen Restbörsen ging es nach dem DAX-Schluss bis zum Jahreswechsel tendenziell noch etwas nach unten, sie haben daher nun stärkeres Erholungspotenzial.

Positiv wird gewertet, dass China für die Banken die Geldgeschäfte erleichtert. Die dortige Notenbank hat die Mindestreserveanforderungen gesenkt. Nach Analystenschätzungen setzt sie damit etwa 115 Milliarden Dollar für das Geldsystem frei. Diese Geldschwemme war im Vorfeld des chinesischen Neujahres Ende Januar erwartet worden, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden.

Vor allem Konjunkturzykliker sind gesucht. Im DAX legen Deutsche Bank 2,9 Prozent zu. Gleich dahinter befinden sich Rohstoff-, Chemie- und Autoaktien mit je 1 Prozent Index-Plus. Gewinner sind auch Covestro mit 2,2 Prozent, Lanxess mit 1,8 Prozent und französische Autobauer wie Peugeot mit 2,2 Prozent. Die Titel des Flugzeugherstellers Airbus legen in Paris 3 Prozent zu und Zulieferer wie FACC um 2,4 Prozent.

Die Einkaufsmanager-Indizes aus China stützen den Aktienmarkt und üben umgekehrt kräftigen Druck auf die Rentenmärkte aus. Der Bund-Futures der 10-jährigen Anleihen fällt über 60 Ticks oder 0,4 Prozent. Dies treibt die Bankwerte mit 1,2 Prozent Plus an die Spitze der europäischen Sektoren.

In Österreich stösst die Regierungsbildung zwischen Konservativen und Grünen auf ein positives Echo. Dort geht es mit den Kursen um 1,2 Prozent nach oben.

Vivendi verkauft Anteil von UMG an Tencent

Auf Unternehmensseite stehen Vivendi (plus 1,2 Prozent) im Blick. Wie im Sommer angekündigt ist ein 10-Prozent-Anteil der Musiktochter Universal Music Group (UMG) an ein Konsortium unter Führung des chinesischen Internetriesen Tencent verkauft worden. "Das Multiple ist mit dem 33-fachen so hoch wie erhofft", kommentiert ein Händler. Interessant sei nun, ob Tencent auch die Call-Option ziehe. Denn zu den gleichen Konditionen sei bis Mitte Januar nächsten Jahres auch der Kauf eines weiteren 10-Prozent-Anteils möglich.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.771,91 0,71 26,76 0,72

Stoxx-50 3.420,47 0,51 17,44 0,52

DAX 13.302,33 0,40 53,32 0,40

MDAX 28.497,69 0,65 184,89 0,65

TecDAX 3.035,04 0,67 20,10 0,67

SDAX 12.604,92 0,74 93,03 0,74

FTSE 7.600,26 0,77 57,82 0,00

CAC 6.032,69 0,91 54,64 0,92

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,17 0,02 -0,41

US-Zehnjahresrendite 1,94 0,02 -0,74

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.18 Uhr Mo, 17.19 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1208 -0,06% 1,1209 1,1216 -0,1%

EUR/JPY 121,95 +0,05% 121,90 122,12 +0,0%

EUR/CHF 1,0871 +0,16% 1,0873 1,0858 +0,1%

EUR/GBP 0,8482 +0,22% 0,8476 0,8542 +0,2%

USD/JPY 108,81 +0,10% 108,75 108,88 +0,0%

GBP/USD 1,3214 -0,29% 1,3224 1,3130 -0,3%

USD/CNH (Offshore) 6,9609 -0,07% 6,9620 6,9790 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 7.111,01 -0,87% 7.083,26 7.224,76 -1,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,35 61,06 +0,5% 0,29 +0,5%

Brent/ICE 66,43 66,00 +0,7% 0,43 +0,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.519,99 1.517,38 +0,2% +2,61 +0,2%

Silber (Spot) 17,87 17,85 +0,1% +0,02 +0,1%

Platin (Spot) 974,35 964,50 +1,0% +9,85 +1,0%

Kupfer-Future 2,82 2,80 +0,8% +0,02 +0,8%

