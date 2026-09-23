MÄRKTE EUROPA/Börsen drehen ins Minus - Raiffeisen nach Urteil gesucht

DOW JONES--Europas Börsen können die leichten Kursgewinne bis Mittwochmittag nicht halten. Die Anleger hoffen auf diplomatische Fortschritte im Nahost-Konflikt und halten sich bedeckt. Laut US-Präsident Donald Trump ist ein Treffen zwischen US-Offiziellen und iranischen Delegierten am Rande der UN-Generalversammlung "sehr produktiv" verlaufen. Auch hat sich Trump für ein Treffen mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian offen gezeigt, der sich aktuell in New York aufhält. In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung hat Trump dem Iran allerdings zugleich mit der Vernichtung gedroht, sollte das Land nicht auf seine Forderungen eingehen.

Der DAX gibt um 0,7 Prozent auf 25.408 Punkte nach, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent nach unten. Mit 99,54 Dollar das Fass notiert Brent weiterhin nur knapp unter der Marke von 100 Dollar. Die Rendite der 10-jährigen Treasurys zeigt sich wenig verändert bei 4,96 Prozent. Im Handel heisst es, dass das Renditeniveau für den Geschmack von Aktienanlagern weiter zu hoch sei. Der Euro verbilligt sich auf etwa 1,1415 Dollar.

Derweil sind die europäischen Einkaufsmanagerindizes für September klar besser als erwartet ausgefallen, können die Märkte aber nicht stützen. Sie unterstreichen das Bild einer Wirtschaft, die sich trotz des Energieschocks bislang besser als erwartet schlägt. Die Lesung spricht dafür, dass die EZB im laufenden Jahr die Leitzinsen noch einmal erhöhen wird, vermutlich im Dezember.

Der Ständerat in der Schweiz hat einen Vorschlag unterstützt, die neuen Eigenkapitalanforderungen für die UBS abzumildern, und gleichzeitig eine strengere Anforderung in einem Gesetzentwurf der Landesregierung abgelehnt. Nach dem Vorschlag müsste die UBS 90 Prozent Kernkapital (Top-Tier Capital) für ihre ausländischen Tochtergesellschaften vorhalten, und nicht 100 Prozent. Der Gesetzentwurf zu den Eigenkapitalvorschriften geht nun an den Nationalrat. UBS gewinnen 0,2 Prozent.

Für Raiffeisen Bank geht es an der Wiener Börse gleich um 2,6 Prozent nach oben. Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien hat auf Antrag der Bank und ihrer russischen Tochter AO Raiffeisenbank ein Versäumungsurteil gegen Rasperia Trading Limited erlassen und diese zu einer Schadenersatzzahlung in Höhe von etwa 3,15 Milliarden Euro verpflichtet.

Im Pharmabereich gibt es Nachrichten von Roche (-0,2%). Vorläufige Daten der Phase 3 zeigen laut Vontobel, dass Sefaxersen eine positive Wirkung bei einer spezifischen Art von Nierenerkrankung hat. Sefaxersen erzielte statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserungen bei der Verringerung der Proteinurie. Das Medikament könnte das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen und potenziell den langfristigen Bedarf an Dialyse oder Nierentransplantationen reduzieren. Für die Aktie des Dialyseanbieters FMC geht es um 0,4 Prozent nach unten.

JD Sports verlieren 3,3 Prozent. Die Halbjahreszahlen sind einen Tick besser als erwartet ausgefallen. Der Gewinn je Aktie liegt laut Bernstein 2,1 Prozent über dem Konsens. Allerdings zeigen die Zahlen laut Shore zugleich, dass das Umfeld schwierig bleibt. Adidas geben um 1 Prozent nach und Puma notieren 0,4 Prozent leichter.

Die KWS-Aktie bricht um 10 Prozent ein. Im Handel ist von schwachen Zahlen die Rede. Während der Umsatz die Markterwartung nur knapp verfehlt habe, liege die Ergebnisseite deutlich unter den Prognosen. Der Umsatz ging um 3 Prozent auf 1,627 Milliarden Euro zurück. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) sank um 2,1 Prozent auf 343,1 Millionen Euro.

Nach einer neuerlichen Platzierung durch Wacker Chemie (+1,8%) verlieren Siltronic 3,1 Prozent auf 80,15 Euro. Wacker Chemie hat im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens 2,2 Millionen Siltronic-Aktien abgestossen und seinen Anteil auf diesem Weg auf nun rund 15 Prozent reduziert. Die Stücke wurden zu je 77,25 Euro je Aktie platziert. Wie die Erfahrung nach Platzierungen zeigt, könnte sich die Siltronic-Aktie rasch erholen.

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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.302,00 -0,4 -22,72 6.324,72 8,8

Stoxx-50 5.354,42 -0,1 -6,70 5.361,12 8,9

DAX 25.407,62 -0,7 -171,23 25.578,85 3,7

MDAX 31.301,82 -0,7 -228,09 27.039,42 2,2

TecDAX 4.006,53 -0,6 -24,48 3.091,28 10,6

SDAX 18.360,77 -0,3 -50,07 13.062,07 6,9

FTSE 10.703,74 -0,0 -4,59 10.708,33 7,8

CAC 8.137,63 -0,2 -17,28 8.154,91 -0,1

SMI 13.965,30 +0,1 11,91 13.953,39 5,3

ATX 6.921,75 +0,0 1,38 6.920,37 30,0

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1414 -0,3 -0,0033 1,1447 1,1440

EUR/JPY 180,22 +0,0 0,0500 180,17 180,0200

EUR/CHF 0,9388 -0,0 -0,0002 0,9390 0,9391

EUR/GBP 0,8587 +0,1 0,0012 0,8575 0,8574

USD/JPY 157,9 +0,3 0,5300 157,37 157,3300

GBP/USD 1,3288 -0,4 -0,0051 1,3339 1,3340

USD/CNY 6,706 +0,1 0,0064 6,6996 6,6990

USD/CNH 6,7066 +0,1 0,0080 6,6986 6,6994

AUS/USD 0,707 -0,6 -0,0042 0,7112 0,7105

Bitcoin/USD 85.601,24 -0,7 -631,70 86.232,94 86.193,66

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,22 -0,3 -0,30 90,52

Brent/ICE 99,54 +0,3 0,29 99,25

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.307,72 -1,1 -47,02 4.354,74

Silber 65,04 -3,0 -2,03 67,08

Platin 1.785,13 -2,6 -47,38 1.832,51

(Angaben ohne Gewähr)

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September 23, 2026 07:24 ET (11:24 GMT)