MÄRKTE EUROPA/Börsen bleiben unter Abgabedruck

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bleiben am Mittwochnachmittag unter Abgabedruck. Die EU-Finanzminister haben bislang keine Einigung über die Finanzierung eines Hilfspakets erzielt. Vielmehr teilte Eurogruppen-Chef Mario Centeno am Morgen eine Verschiebung des Treffens auf Donnerstag mit. Uneinigkeit besteht über die einzusetzenden Instrumente. Der Vorschlag, gemeinsame Corona-Bonds aufzulegen, stösst bei der Bundesregierung, aber auch Ländern wie den Niederlanden und Österreich auf Widerstand. Sie lehnen eine Vergemeinschaftung von Schulden ab.

Mit Blick auf die Coronavirus-Epidemie hält der positive Nachrichtenfluss in Europa an. Nach den Daten der Johns-Hopkins-Universität ist die Zahl der aktiven Coronavirus-Fälle in Deutschland gesunken. Die Commerzbank weist darauf hin, dass die Regierung die von ihr getroffenen Eindämmungsmassnahmen erst dann lockern will, wenn sich die Zahl der Infizierten nur noch alle 14 Tage verdoppelt. Damit würde unter anderem kurzfristig sichergestellt, dass die Intensivstationen nicht an ihre Grenzen stossen. Nach Berechnungen der Commerzbank dürfte dieses Kriterium bald erfüllt sein.

In den USA ist die Epidemie im vollen Gange

Aus anderen Ländern gibt es dagegen negative Nachrichten. Laut Zahlen der John-Hopkins-Universität vom Dienstagabend erlagen seit dem Vortag 1.939 Menschen in den USA dem Virus - die höchste Zahl von Todesopfern, die seit Beginn der Ausbreitung des Erregers innerhalb eines Tages in einem Land verzeichnet wurde. Die Entwicklung in den USA wird von Strategen als entscheidend für die Finanzmärkte gesehen.

Der DAX verliert 0,9 Prozent auf 10.261 Punkte, im Tagestief stand der Index bei 10.198. Der Euro-Stoxx-50 handelt 1,5 Prozent tiefer bei 2.815 Punkten. Am Anleihemarkt ist der Spread zwischen italienischen und deutschen Staatsanleihen zeitweise nach dem Eurogruppentreffen zeitweise auf über 2 Prozent gestiegen.

Gegen den Trend gewinnen Lufthansa 0,8 Prozent. Die Aktie profitiert von den von der Airline vorgestellten Restrukturierungsplänen. Lufthansa will unter anderem die Flotte verkleinern und Arbeitsplätze abbauen. Nach Einschätzung von Bernstein meint es das Unternehmens ernst.

Trotz schwächerer Produktionszahlen im ersten Quartal geht es für OMV kräftig um 2,3 Prozent nach oben. Der Konzern hat eine Verschärfung des Sparkurses in Aussicht gestellt. Zudem weist die LBBW darauf hin, dass der Vorschlag, die Dividende für 2019 von 1,75 Euro je Aktie auf 2,00 Euro je Aktie anzuheben, mangels anderer Aussagen nach wie vor gültig ist.

Tesco mit Abschreibungen wegen Coronavirus

Tesco verlieren 3,5 Prozent nach Zahlen. Im Handel wird auf steigende Kosten verwiesen. Belastend wirkt auch, dass der grösste britische Lebensmittelhändler infolge der Coronavirus-Pandemie mit Abschreibungen in Höhe von bis zu 925 Millionen Pfund rechnet. Ahold geben trotz ordentlicher Zahlen 0,7 Prozent nach.

Der Konsumgüterhersteller Henkel (plus 0,5 Prozent) hat, wie zu erwarten war, seine Prognose für das laufende Jahr kassiert. Deutsche Post notieren dagegen 3,3 Prozent im Minus. Der Logistikkonzern hat den Ausblick wegen der Pandemie zurückgezogen. Die Aktie hat sich zuletzt stark erholt. Positiv wertet die DZ Bank den bestätigten Ausblick für 2022.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 2.811,70 -1,61 -45,97 -24,92

Stoxx-50 2.731,36 -1,57 -43,69 -19,74

DAX 10.229,26 -1,23 -127,44 -22,79

MDAX 21.548,32 0,05 10,19 -23,89

TecDAX 2.713,67 0,58 15,61 -9,99

SDAX 9.722,50 0,72 69,67 -22,29

FTSE 5.609,37 -1,67 -95,08 -24,37

CAC 4.369,73 -1,54 -68,53 -26,90

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,31 0,00 -0,55

US-Zehnjahresrendite 0,74 0,03 -1,94

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:08 Di, 17:35 % YTD

EUR/USD 1,0883 -0,07% 1,0867 1,0883 -3,0%

EUR/JPY 118,41 -0,03% 118,17 118,61 -2,9%

EUR/CHF 1,0556 -0,08% 1,0554 1,0568 -2,8%

EUR/GBP 0,8790 -0,43% 0,8814 0,8828 +3,9%

USD/JPY 108,81 +0,04% 108,86 109,01 +0,0%

GBP/USD 1,2382 +0,36% 1,2318 1,2323 -6,6%

USD/CNH (Offshore) 7,0728 +0,14% 7,0726 7,0563 +1,5%

Bitcoin

BTC/USD 7.241,76 +0,89% 7.358,51 7.328,01 +0,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 24,84 23,63 +5,1% 1,21 -58,6%

Brent/ICE 32,43 31,87 +1,8% 0,56 -49,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.648,13 1.648,95 -0,1% -0,83 +8,6%

Silber (Spot) 14,96 15,05 -0,6% -0,09 -16,2%

Platin (Spot) 736,10 736,90 -0,1% -0,80 -23,7%

Kupfer-Future 2,25 2,27 -0,8% -0,02 -19,7%

===

