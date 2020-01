MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Verluste mit Soleimani-Ermordung aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Wegen der Angst vor einer Eskalation im Mittleren Osten bauen Europas Börsen am Freitagmittag die Verluste noch aus. Auslöser ist die Ermordung des Chefs der iranischen Al-Kuds-Brigaden, General Kassem Soleimani, sowie von Vizechef Abu Mahdi al-Muhandis durch einen US-Raketenangriff. Der Iran hat bereits mit Vergeltungsmassnahmen gedroht. Präsidentschaftskandidat Joe Biden warf US-Präsident Donald Trump vor, damit Dynamit in eine Zündholzschachtel zu werfen.

Der DAX gibt 1,9 Prozent auf 13.132 Punkte nach, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1,2 Prozent auf 3.748 nach unten. Im Blick steht der Ölpreis, der um rund 4 Prozent anzieht. Sollte der Iran nun etwa die Strasse von Hormuz abriegeln, dürfte dies den Ölpreis weiter nach oben treiben, was zu einer Gefahr für die Weltwirtschaft werden könnte. Der Goldpreis zieht kräftig an, auch flüchten die Anleger in die "sicheren" Anleihemärkte.

Angst vor neuem Krieg

"Dies ist eine aggressive Machtdemonstration und eine regelrechte Provokation, die einen weiteren Krieg im Nahen Osten auslösen könnte", heisst von Stephan Innes, Marktstratege von Axi-Trader. "Die entscheidende Frage ist jetzt, wie weit beide Seiten zu gehen bereits sind", so von Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC-Partners. Dieser Konflikt habe das Potenzial, politisch und wirtschaftlich extreme Turbulenzen auszulösen.

Wichtige Wirtschaftsdaten treten damit in den Hintergrund. In der Schweiz sind die Einkaufsmanager-Indizes etwas besser ausgefallen, in Frankreich stieg die Inflation stärker. In Deutschland wurden Verbraucherpreisinflationsdaten verschiedener Bundesländer veröffentlicht, in den USA steht noch der ISM-Index zur Veröffentlichung an. Dazu legt am Abend die US-Notenbank ihr Sitzungsprotokoll vor.

Die Aktien der Fluglinien werden abverkauft. Der europäische Sub-Index Travel & Leisure verliert 2,3 Prozent, Lufthansa fallen 7,5 Prozent, da hier zudem eine Abstufung durch Kepler belastet. Air France-KLM geben um 7,7 Prozent nach, IAG 2,3 Prozent, Easyjet 3,4 Prozent und Ryanair fallen 2,5 Prozent. Die Aktie des Reiseanbieter TUI gibt 2 Prozent nach.

Nestle fest dank Aktienrückkaufprogramm

In Deutschland fallen Grenke um 2,5 Prozent. Hier wird negativ gewertet, dass sich das Neugeschäft nicht mehr so stark entwickelt wie erhofft. Vom Ölpreisanstieg und der Furcht vor einer militärischen Eskalation im Nahen Osten belastet geben auch die Autowerte mit Daimler (minus 2,9 Prozent), VW (minus 2,8 Prozent) und BMW (minus 2,4 Prozent) nach.

Nestle zeigen sich in der Schweiz stabil dank des Aktienrückkaufprogramms des Konzerns. Nachdem die Börse in der Schweiz am Vortag wegen des Berchtoldstags geschlossen hatte, startet das Programm am Freitag. Der Lebensmittelkonzern wird erneut Aktien für 20 Milliarden Franken in den kommenden drei Jahren bis Ende 2022 zurückkaufen. Dies entspricht über 6,4 Prozent der Marktkapitalisierung. Nestle steigen an der Schweizer Börse um 0,5 Prozent.

