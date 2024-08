MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - Aroundtown sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen die Gewinne bis Mittwochmittag aus. Der DAX gewinnt 0,8 Prozent auf 18.827 Punkte, damit ist das Allzeithoch bei 18.893 Punkten in greifbare Nähe gerückt. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,6 Prozent auf 4.926 Punkte. "Der DAX schiebt sich Stück für Stück näher an sein Rekordhoch heran", so QC Partners. Allerdings passiere dies weiterhin bei unterdurchschnittlich niedrigen Umsätzen. "Das bedeutet auch, dass aktuell nicht viele überzeugte Käufer hinter dieser Bewegung stehen. Bei der Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger überwiegen weiterhin Skepsis und Vorsicht."

Die Zahlen von Nvidia am Abend könnten der Trigger sein, der darüber entscheide, ob der DAX nach der gut dreimonatigen Konsolidierung seine Rekordjagd wieder aufnehme oder in der Konsolidierung stecken bleibe, heisst es im Handel. "Das Quartalsergebnis von Nvidia ist das letzte Highlight der Berichtssaison für das zweite Quartal", schreibt QC Partners. "Erwartet wird ein deutlicher Gewinnanstieg. Zuletzt hat Nvidia die stets hohen Erwartungen sechsmal in Serie übertroffen. Sollte es diesmal anders sein, könnte die Marktreaktion heftig ausfallen. Denn Enttäuschungen wurden in dieser Berichtssaison hart abgestraft."

Aroundtown erhöht Ausblick - Wandler setzt LEG unter Druck

Aroundtown notieren 3,4 Prozent höher. Der Immobilienkonzern hat den Ausblick erhöht und sieht den Betriebsgewinn nun bei 290 bis 320 statt bei 280 bis 310 Millionen Euro. "Auch wenn das nicht viel ist: der Turnaround ist da", so ein Marktteilnehmer. Zudem sei die ganze Branche derzeit "in" mit den bevorstehenden Zinssenkungen. Unter Druck stehen allerdings LEG Immobilien: Der Kurs fällt um 1,7 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Wandelanleihe über 500 Millionen Euro begeben hat.

Im SDAX steigen Flatexdegiro um 3,1 Prozent. Das Fintech-Unternehmen hat Oliver Behrens, langjähriger CEO von Morgan Stanley Europe, zum neuen Vorstandschef ernannt.

Im DAX setzen Munich Re die Hausse fort, sie steigen um 1,7 Prozent auf das neue Allzeithoch von 490,50 Euro. Neue Rekorde markieren auch Deutsche Börse: Mit einem Plus von 1,1 Prozent auf 201,10 Euro - damit notiert die Aktie erstmals über 200 Euro.

Im MDAX gewinnen Delivery Hero 2,5 Prozent auf 24,43 Euro, nachdem Morgan Stanley die Empfehlung "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro bekräftigt hat. In Amsterdam steigen Arcelormittal mit einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 1,0 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.925,90 +0,6% 27,12 +9,0%

Stoxx-50 4.521,51 +0,5% 22,64 +10,5%

DAX 18.826,73 +0,8% 144,92 +12,4%

MDAX 25.336,45 +0,2% 55,23 -6,6%

TecDAX 3.378,79 +0,9% 30,37 +1,2%

SDAX 13.933,02 +0,1% 16,38 -0,2%

FTSE 8.336,38 -0,1% -9,08 +7,9%

CAC 7.599,54 +0,4% 33,76 +0,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,25 -0,04 -0,32

US-Zehnjahresrendite 3,82 -0,01 -0,06

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:50 Uhr Di, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1127 -0,5% 1,1166 1,1163 +0,8%

EUR/JPY 160,68 -0,2% 161,72 161,12 +3,3%

EUR/CHF 0,9381 -0,4% 0,9466 0,9420 +1,1%

EUR/GBP 0,8420 -0,2% 0,8463 0,8438 -2,9%

USD/JPY 144,42 +0,3% 144,84 144,32 +2,5%

GBP/USD 1,3215 -0,3% 1,3194 1,3231 +3,9%

USD/CNH (Offshore) 7,1299 +0,1% 7,1243 7,1284 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 59.729,70 -1,2% 63.182,35 61.786,45 +37,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,29 75,53 -1,6% -1,24 +4,7%

Brent/ICE 78,40 79,55 -1,4% -1,15 +4,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,2 38,73 +1,2% +0,47 +19,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.506,11 2.524,85 -0,7% -18,74 +21,5%

Silber (Spot) 29,54 29,93 -1,3% -0,39 +24,3%

Platin (Spot) 944,28 958,50 -1,5% -14,23 -4,8%

Kupfer-Future 4,16 4,24 -1,9% -0,08 +5,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

