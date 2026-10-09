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09.10.2026 13:26:40

MÄRKTE EUROPA/Börsen auf Erholungskurs - Telekomtitel Schlusslichter

Roche
358.29 CHF 0.93%
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DOW JONES--Die europäischen Börsen präsentieren sich am Freitagmittag mit freundlicher Tendenz. Damit erholen sie sich vom Rücksetzer am Vortag. Für Entspannung und wieder mehr Risikobereitschaft sorgen sinkende Ölpreise und Marktzinsen unter den jüngsten Hochs. Die meistbeachtete US-Zehnjahresrendite legt zwar aktuell wieder leicht zu, bewegt sich aber klar unter den jüngsten Mehrdekadenhochs. Eine erneut problemlos verlaufene grosse Auktion von US-Staatsanleihen am Vorabend beruhigt.

Der DAX steigt um 1,0 Prozent auf 25.059 Punkte und springt damit wieder über die Marke von 25.000 Punkten, die er am Vortag unterschritten hatte. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,8 Prozent zu. Die Ölpreise kommen leicht zurück, nachdem US-Präsident Donald Trump von produktiven Gesprächen mit Teheran gesprochen und zumindest kurzfristig keine Angriffe auf den Iran avisiert hatte. Aktuell verbilligt sich Brent-Öl um 1,1 Prozent auf 103,09 Dollar.

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen wieder an, aber nur leicht. Konjunkturseitig sind eher keine grösseren Impulse zu erwarten. Auf dem Programm steht lediglich um 16.00 Uhr der Index des US-Verbrauchervertrauens.

Branchenseitig stechen Aktien aus dem Telekomsektor negativ heraus - der Subindex im Stoxx-50 bildet mit minus 2,8 Prozent das Schlusslicht. Auslöser ist, dass das Raketen- und KI-Unternehmen SpaceX seine Anstrengungen verstärkt, ins Mobilfunkgeschäft in den USA einzusteigen. Dafür hat das Unternehmen von Elon Musk nun mit einem grossen Frequenzkauf den Grundstein gelegt. Mit dem Dienst Starlink bietet SpaceX bereits schnelles Internet direkt von Satelliten aus dem All an. Im einzelnen verliert die Aktie der über die Tochter T-Mobile US besonders stark in den USA aktiven Deutschen Telekom 6,3 Prozent. BT Group geben um 2,4 Prozent nach, Orange um 2,4, Vodafone um 4,1 und Telefonica um 4 Prozent.

Um 5,5 Prozent nach oben geht es für Rational, nachdem RBC die Aktie des Grossküchenherstellers auf "Outperform" erhöht hat. Gleiches hat das Analysehaus mit Heidelberg Materials gemacht, hier geht es um 3,1 Prozent nordwärts. Salzgitter schiessen nach einer Hochstufung auf "Buy" durch die UBS sogar um 12,8 Prozent nach oben, Arcelormittal legen ebenso nach einer neuen UBS-Kaufempfehlung um 5,3 Prozent zu. Im Sog steigen Thyssenkrupp um 5,3 Prozent.

Roche verteuern sich um 1,1 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat das Roche-Krebsmedikament Tecentriq für eine zwölfte Indikation zugelassen in Kombination mit einer Chemotherapie. OMV verlieren 3,1 Prozent. Der österreichische Energie- und Chemiekonzern erwartet im dritten Quartal 2026 einen Gegenwind für das operative Ergebnis.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.175,21 +0,8 48,48 6.126,73 6,6

Stoxx-50 5.297,72 +0,7 38,03 5.259,69 7,7

DAX 25.059,31 +1,0 252,34 24.806,97 2,3

MDAX 29.957,95 +1,5 451,12 27.039,42 -2,2

TecDAX 3.992,11 +0,7 26,58 3.091,28 10,2

SDAX 18.111,40 +1,6 288,59 13.062,07 5,5

FTSE 10.538,95 +0,9 97,35 10.441,60 6,1

CAC 7.782,61 +0,7 52,92 7.729,69 -4,5

SMI 13.753,25 +0,9 116,25 13.637,00 3,7

ATX 6.542,85 -0,3 -17,72 6.560,57 22,8

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17.30

EUR/USD 1,1207 -0,0 -0,0002 1,1209 1,1186

EUR/JPY 177,4 +0,2 0,4300 176,97 176,9300

EUR/CHF 0,9314 -0,1 -0,0008 0,9322 0,9324

EUR/GBP 0,8472 0,0 0,0000 0,8472 0,8469

USD/JPY 158,3 +0,3 0,4400 157,86 158,1400

GBP/USD 1,3225 +0,0 0,0001 1,3224 1,3204

USD/CNY 6,692 -0,2 -0,0101 6,7021 6,7045

USD/CNH 6,6932 -0,2 -0,0102 6,7034 6,7049

AUS/USD 0,6975 +0,3 0,0020 0,6955 0,6959

Bitcoin/USD 82.473,81 +0,9 705,23 81.768,58 83.060,25

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,54 -1,0 -0,95 91,49

Brent/ICE 103,09 -1,1 -1,19 104,28

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.175,89 +1,0 41,96 4.133,93

Silber 60,13 +1,3 0,79 59,34

Platin 1.678,74 +2,7 44,49 1.634,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2026 07:27 ET (11:27 GMT)

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 899.0001 20.11.2026 160008230
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.1486 17.09.2027 161157502
Short 899.0001 16.10.2026 159012765
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3089 12.08 157975417
Long 12.3151 6.43 159012668
Long 19.1277 3.48 161356921
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.331 14.18 153255253
Short 10.4535 8.09 151874709
Short 59.9333 0.29 161157710
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -40.22 129024514
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
Long 13’222.94 19.21 S8BFJU
Long 12’940.53 13.77 SRDBIU
Long 12’393.34 8.91 S7SB9U
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