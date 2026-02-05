Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’466 -0.3%  SPI 18’583 -0.2%  Dow 49’183 -0.6%  DAX 24’491 -0.5%  Euro 0.9169 -0.1%  EStoxx50 5’926 -0.8%  Gold 4’866 -2.0%  Bitcoin 52’399 -7.9%  Dollar 0.7769 -0.1%  Öl 67.8 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Novartis1200526Alphabet A29798540Swiss Re12688156Microsoft951692
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Reddit legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: Under Armour zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bayer-Aktie: Asundexian mindert Risiko eines Schlaganfalls deutlich
Ausblick: Philip Morris gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
eToro entdecken

Volvo Car AB Registered b Aktie 134364517 / SE0021628898

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.02.2026 18:19:40

MÄRKTE EUROPA/Berichtssaison setzt Akzente - Notenbanken schauen zu

Volvo Car AB Registered b
2.18 EUR -22.32%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag im Minus geschlossen. Zunächst lieferten am Morgen eine Reihe von Unternehmen mit Geschäftsberichten Impulse, dann bestätigten am Mittag die Bank of England sowie die Europäische Zentralbank, wie erwartet, den Leitzins. Der DAX verlor 0,5 Prozent auf 24.491 Punkte. Mit einem Abschlag von 6,5 Prozent stellten Rheinmetall den Tagesverlierer im DAX. Der Rüstungskonzern hatte einen sogenannten Pre-Close-Call abgehalten. Wie Berenberg anmerkte, wurde für das laufende Jahr ein Umsatz von 13,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Dieser liege rund 12 Prozent unter der Marktschätzung.

Der Euro-Stoxx-50 beendete den Tag 0,7 Prozent tiefer bei 5.926 Punkten. An den Anleihemärkten ging es leicht nach oben, am Devisenmarkt notierte der Euro mit rund 1,18 Dollar kaum verändert. Ein Blick auf die zuletzt sehr volatilen Edelmetalle zeigte, dass Silber schon wieder 16 Prozent tiefer umgesetzt wurde. Gold handelte dagegen 2,5 Prozent im Minus.

EZB lässt Leitzins zum fünften Mal in Folge unverändert

Keine Veränderungen der Leitzinsen, keine Veränderung in der Kommunikation - dies war die Botschaft der EZB. Diese Politik der ruhigen Hand kann laut Ulrike Kastens, Senior Economist bei der DWS, auch in den kommenden Monaten fortgesetzt werden. Trotz globaler Herausforderungen scheine sich die Wirtschaft in der Eurozone zu beleben, wie auch die Daten zum BIP-Wachstum zeigten. Gleichzeitig hätten die Inflationsrisiken abgenommen. Vor diesem Hintergrund sei die EZB weiterhin gut positioniert.

Berichtssaison im Fokus

Ansonsten setzte die Berichtssaison Akzente. Aus dem Bankensektor legten BBVA sowie BNP Paribas Geschäftszahlen vor, der Branchenindex notierte deutliche 3,3 Prozent im Minus. BNP Paribas (+1,1%) habe positiv überrascht, der Gewinn im vierten Quartal habe 5 Prozent über dem Konsens gelegen, gestützt durch bessere Erträge und eine bessere Risikovorsorge, so die Jefferies-Analysten. BBVA stürzten dagegen um 8,8 Prozent ab. Die Geschäftszahlen entsprachen zwar den Erwartungen. Der Gewinn vor Risikovorsorge habe dank der guten Entwicklung in Spanien und Mexiko die Konsensschätzungen übertroffen. Die Zahlen für die Türkei und Südamerika hätten die Schätzungen aber verfehlt, merkten Marktakteure an.

Die Aktie von Vestas Wind Systems fiel um 8,7 Prozent, nachdem der dänische Windturbinenhersteller einen durchwachsenen Geschäftsbericht für das vierte Quartal vorgelegt hatte. Das Unternehmen meldete für das Schlussquartal ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 580 Millionen Euro. Damit verfehlte es die von Analysten in einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens erwarteten 597 Millionen Euro. Für den Wettbewerber Nordex ging es um 2,6 Prozent nach unten.

Nach durchwachsenen Kennziffern gaben Siemens Healthineers 0,5 Prozent nach. Der Umsatz liege im ersten Quartal einen Tick unter den Konsensschätzungen, das adjustierte EBIT über der Erwartung, hiess es.

Als sehr vernünftig werteten Händler den sofortigen Beginn des Aktienrückkaufs bei SAP. Das Programm von bis zu 10 Milliarden Euro bis Ende nächsten Jahres soll bereits am Donnerstag beginnen. "Angesichts des US-Einbruchs bei Software-Aktien ist das richtig und zeigt Zuversicht", sagt ein Händler. Bis Ende Juli soll nun eine erste Tranche über 2,6 Milliarden Euro über die Börse gekauft werden. SAP gewannen 2 Prozent.

Volvo Car brechen ein

Die von Volvo Car (-23,6%) im vierten Quartal verfehlten Umsatz- und Gewinnziele bedeuteten, dass die Konsensschätzungen für 2026 um 10 bis 15 Prozent gesenkt werden könnten, urteilte UBS-Analyst David Lesne. Die Senkungen könnten sogar noch deutlicher ausfallen. Der Sektor der Automobilhersteller gehörte mit minus 2,7 Prozent zu den Verlierern - VW (-3,7%), BMW (-2,3%) wie auch Mercedes-Benz (-3,2%) wurden gleich mitverkauft.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.925,70 -0,7% +3,1%

Stoxx-50 5.071,44 -0,8% +4,0%

Stoxx-600 611,65 -1,0% +4,4%

XETRA-DAX 24.491,06 -0,5% +0,5%

CAC-40 Paris 8.238,17 -0,3% +1,4%

AEX Amsterdam 985,14 -0,5% +4,1%

ATHEX-20 Athen 6.044,38 -1,8% +15,0%

BEL-20 Brüssel 5.525,05 -0,4% +9,2%

BUX Budapest 129.819,11 -2,6% +20,1%

OMXH-25 Helsinki 5.905,56 -1,3% +4,1%

OMXC-20 Kopenhagen 1.553,59 -3,9% +0,6%

PSI 20 Lissabon 8.779,01 -1,2% +7,5%

IBEX-35 Madrid 17.746,30 -2,0% +4,6%

FTSE-MIB Mailand 45.819,57 -1,8% +3,3%

OBX Oslo 1.694,55 +0,2% +5,8%

PX Prag 2.775,94 -1,0% +4,4%

OMXS-30 Stockholm 3.084,30 -1,1% +8,1%

WIG-20 Warschau 3.370,89 -2,5% +8,6%

ATX Wien 5.637,04 -1,9% +7,9%

SMI Zürich 13.466,04 -0,3% +1,8%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:59 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1801 -0,0% 1,1807 1,1802 +0,5%

EUR/JPY 185,16 -0,0% 185,18 184,85 +0,5%

EUR/CHF 0,9173 +0,0% 0,9171 0,9168 -1,4%

EUR/GBP 0,8713 +0,7% 0,8648 0,8642 -0,9%

USD/JPY 156,90 +0,0% 156,83 156,62 +0,0%

GBP/USD 1,3545 -0,8% 1,3652 1,3657 +1,3%

USD/CNY 6,9530 -0,1% 6,9590 6,9593 -1,0%

USD/CNH 6,9345 -0,1% 6,9416 6,9416 -0,6%

AUS/USD 0,6968 -0,4% 0,6998 0,6993 +4,9%

Bitcoin/USD 67.826,25 -6,3% 72.362,70 73.455,85 -18,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,41 65,14 -2,7% -1,73 +11,8%

Brent/ICE 67,64 69,46 -2,6% -1,82 +12,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.879,55 4.964,20 -1,7% -84,66 +14,9%

Silber 76,70 88,37 -13,2% -11,67 +23,7%

Platin 1.749,80 1.896,97 -7,8% -147,17 +8,2%

Kupfer 5,82 5,85 -0,5% -0,03 +2,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 12:20 ET (17:20 GMT)

Nachrichten zu Volvo Car AB Registered Shs -B-

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12:46 Julius Bär: 19.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Barrick Mining Corp, Freeport-McMoRan Inc, Pan American Silver Corp
09:26 SMI setzt neue Bestmarke
09:23 SG-Marktüberblick: 05.02.2026
09:22 Rohstoffmärkte starten fulminant ins neue Jahr
08:49 UBS Logo UBS KeyInvest: Italien – Die Welt blickt auf Mailand/Netflix – Showdown in Hollywood
03.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie rot nach Pre-Close-Call - Finanzprofis alarmiert - auch Aktien von CSG, HENSOLDT, RENK & Co. verlieren
UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Alphabet-Aktie sinkt: Google-Mutter mit mehr Umsatz und Gewinn - weitere KI-Investitionen geplant
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Kursrutsch im Kryptosektor: Bitcoin, Ethereum & Co. zwischen staatlichen Signalen und geldpolitischen Erwartungen
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag gestärkt
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett spricht Warnung aus - KI so riskant wie Atomwaffen
HENSOLDT-Aktie dennoch im Minus: KNDS-Aufträge erhalten - Rheinmetall; RENK & Co. im Blick

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
18:34 Enel legt bei Umsatz und Gewinn zu
18:26 Aktien Wien Schluss: ATX verliert deutlich
18:23 GNW-News: Das Royalton Fan Fest startet für 2026 mit einer globalen Fußballfeier und exklusiven Paketen
18:21 KORREKTUR: Iran stationiert neue Rakete 'Chorramschahr-4' unterirdisch
18:19 Bayer: Asundexian senkt Schlaganfall-Risiko um gut ein Viertel gegenüber Placebo
18:08 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax leicht im Minus - Anleger weiterhin nervös
18:11 VINCI-Aktie: Erwartungen in 2025 übertroffen
17:58 US-Anleihen: Merkliche Kursgewinne - Unsicherheit an Finanzmärkten stützt
17:49 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BMW auf 'Hold' - Ziel 100 Euro
17:48 Aktien Frankfurt Schluss: Dax leicht im Minus - Anleger weiterhin nervös