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05.10.2026 10:29:50

MÄRKTE EUROPA/Behauptet - Euro unter Druck auf 18-Monatstief

Novo Nordisk
30.69 CHF -1.38%
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DOW JONES--Zurückhaltend geht es am Montagvormittag an den Börsen in Europa zu. Wirtschaftsthemen treten gegenüber der Politik in den Hintergrund. Im Fokus stehe zunächst weiter der Ölpreis, dazu kämen die Sorgen um die finanzielle Stabilität in Frankreich, heisst es im Handel. Letzteres setzt vor allem dem Euro zu. Zu Verunsicherung trägt hier auch bei, dass in Spanien bereits im kommenden Monat vorgezogene Parlamentswahlen stattfinden. Der Euro fällt auf ein 18-Monatstief zurück, er kostet 1,1201 Dollar, lag im Tagestief aber auch schon bei 1,1161 Dollar.

Beim Ölpreis treibt um, dass er trotz der jüngsten G-7-Vereinbarung, strategische Reserven freizugeben, und wieder funktionierender Pipelines in Saudi-Arabien wieder um 101 Dollar kostet. Am Freitag hatte er zwischenzeitlich unter 99 Dollar gelegen.

Der DAX steigt nach einem knapp behauptetet Start um 0,2 Prozent auf 25.1281 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,1 Prozent zu. Am Anleihemarkt geht es seitwärts mit den Renditen, nachdem diese zuletzt gesunken waren.

Die Erleichterung über die etwas schwächeren US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag und in der Folge weiter ausgepreiste Zinserhöhungserwartungen für Oktober sei überbetont worden, meint ein Marktteilnehmer zur Stimmungslage. Letztlich habe es nur eine Art Umbuchung in den Erwartungen gegeben. Denn während die Erwartung für eine Zinserhöhung im Oktober gefallen sei, sei sie für Dezember kräftig von 36 auf fast 70 Prozent nach oben geschossen. Die 10-jährigen US-Anleihen rentieren aktuell mit 5,26 Prozent, was dem Durchschnittswert der Vorwoche entspricht.

Der Markt warte nun auf den ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor am Nachmittag. Sollte sich hier Lohndruck zeigen, könnte die Zuversicht nach dem Job-Report schnell wieder einen Dämpfer bekommen.

Mit Blick auf Frankreich gilt das Augenmerk den dortigen sozialen Unruhen, vor allem aber den steigenden Zinslasten. Den Rücksetzer bei den Marktzinsen in Deutschland am Freitag hätten die Renditen französischer Anleihen nicht mitgemacht, heisst es. Die Sorgen wegen Frankreichs sich verschlechternder Haushaltslage, anhaltender Haushaltsdefizite und politischer Unsicherheit hätten die Zinsdifferenz der Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit der Eurokrise getrieben. Aktuell weitet sich die Zinsdifferenz zwischen Deutschland und Frankreich wieder aus.

Von revidierten Einkaufsmanagerdaten aus Europa kommen kaum Impulse, sie sind nah an den Erstlesungen ausgefallen.

Unter den Einzelwerten sacken in Paris Schneider Electric in Paris um 8 Prozent ab angesichts einer Milliardenübernahme. Die industrielle Logik hinter dem Kauf des US-Softwareunternehmens PTC kommt dagegen gut an. Mit über 20 Milliarden Dollar wäre es die grösste Übernahme in der Firmengeschichte von Schneider.

Deutsche Autoaktien zeigen sich mit Gewinnen von je gut 1 Prozent. Continental gewinnen 2,5 Prozent, nachdem Morgan Stanley die Aktie auf "Overweight" erhöht hat. Dass der Ifo-Branchenindex der Autohersteller überraschend düster ausgefallen ist, belastet nicht. Nach den letzten Erholungszeichen wie den erholten Exporterwartungen während der Sommermonate, brach er nun ein. Die Unternehmen bewerteten ihre Geschäftslage deutlich schlechter als im August und rechnen mit einer sinkenden Ertragslage.

In Kopenhagen geht es für Novo um 1,1 Prozent nach unten. Der Pharmariese hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Mitteilung erhalten, dass die Prüfung des Wirkstoffs Denecimig zur Behandlung von Hämophilie A noch andauert.

Carl Zeiss verlieren nach einer Abstufung auf "Sell" durch Goldman Sachs 2,9 Prozent.

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.246,82 +0,1 8,32 6.238,50 7,9

Stoxx-50 5.326,00 +0,5 27,64 5.298,36 8,3

DAX 25.280,66 +0,2 49,46 25.231,20 3,2

MDAX 30.486,81 +0,1 36,81 27.039,42 -0,4

TecDAX 4.071,88 -0,3 -10,04 3.091,28 12,4

SDAX 18.254,19 +0,3 59,49 13.062,07 6,3

FTSE 10.508,70 +0,5 46,75 10.461,95 5,8

CAC 7.852,92 -0,6 -44,27 7.897,19 -3,6

SMI 13.740,71 +0,6 79,79 13.660,92 3,6

ATX 6.714,15 -0,1 -4,10 6.718,25 26,1

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:59

EUR/USD 1,1205 -0,4 -0,0048 1,1253 1,1256

EUR/JPY 176,78 -0,5 -0,8300 177,61 177,6800

EUR/CHF 0,9289 -0,4 -0,0037 0,9326 0,9333

EUR/GBP 0,8466 -0,4 -0,0030 0,8496 0,8505

USD/JPY 157,76 -0,0 -0,0700 157,83 157,8300

GBP/USD 1,3233 -0,1 -0,0008 1,3241 1,3231

USD/CNY 6,7045 +0,0 0,0015 6,7045 6,7045

USD/CNH 6,7072 +0,0 0,0011 6,7061 6,7060

AUS/USD 0,6962 +0,1 0,0009 0,6953 0,6948

Bitcoin/USD 86.369,30 +0,7 554,24 85.815,06 85.179,46

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,69 -1,6 -1,42 91,11

Brent/ICE 100,79 -1,4 -1,46 102,25

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.166,82 +0,6 24,48 4.142,34

Silber 61,73 +2,2 1,34 60,39

Platin 1.733,40 +2,1 35,03 1.698,37

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/gos

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October 05, 2026 04:30 ET (08:30 GMT)

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