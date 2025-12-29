Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’232 -0.1%  SPI 18’159 -0.2%  Dow 48’711 0.0%  DAX 24’336 0.0%  Euro 0.9298 0.1%  EStoxx50 5’754 0.1%  Gold 4’464 -1.5%  Bitcoin 68’995 -0.4%  Dollar 0.7908 0.2%  Öl 61.9 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
DigitalBridge-Aktie +33%: SoftBank treibt anscheinend mit Übernahme KI-Strategie voran
Rohstoffkurse am Mittag
KI-Aktien im Fokus: Gehört NVIDIA weiterhin zu den Top-Picks von Fidelity?
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
DroneShield-Aktie im Fokus: Strategischer Millionen-Auftrag zum Quartalsabschluss
Suche...
eToro entdecken

RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.12.2025 13:39:40

MÄRKTE EUROPA/Behauptet - Energiekontor mit Prognosebestätigung sehr fest

RENK
47.74 CHF -2.96%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Bei sehr ruhigem Geschäft bewegen sich die Indizes an den europäischen Aktienmärkten am Montagmittag nur wenig. Die Nachrichtenlage ist kurz vor Jahresultimo sehr dünn und viele institutionelle Investoren haben ihre Bücher für dieses Jahr ohnehin geschlossen. Insbesondere bei weniger liquiden Aktien aus der zweiten und dritten Reihe könnte es noch wie oft zu sogenanntem Window-Dressing kommen. Dabei versuchen Marktteilnehmer zur Aufhübschung ihrer Stichtagsbilanz, Kurse in die eine oder andere Richtung zu bewegen.

Der DAX liegt minimal höher bei 24.348 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,2 Prozent auf 5.757. Am Anleihemarkt geht es mit den Renditen leicht nach unten, der Euro handelt bei 1,1764 Dollar und zeigt sich damit kaum verändert zu seinem Stand vor Weihnachten.

Für den Sektor der Flugzeughersteller und Rüstungswerte geht es um 1,3 Prozent nach unten. Für Rheinmetall geht es um 2,2 Prozent nach unten. Im MDAX geht es für Renk 1,6 Prozent und Hensoldt 2 Prozent abwärts, in Mailand verlieren Leonardo sogar 3,4 Prozent, in Paris Thales 1,4 Prozent. Marktteilnehmer verweisen als Belastungsfaktor darauf, dass es in den Friedensverhandlungen für die Ukraine am Wochenende laut den Präsidenten Trump und Selenskyi deutliche Fortschritte gegeben haben soll.

Die Ölpreise legen um gut 2 Prozent zu. Teilnehmer verweisen auf die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Venezuela und darauf, dass die Friedensverhandlungen für die Ukraine keine echten greifbaren Fortschritte gebracht hätten. Damit dürften Sanktionen gegen die russische Ölindustrie in Kraft bleiben.

Grösste Gewinner sind Rohstoffaktien angesichts der steigenden Ölpreise aber auch mit Blick auf die jüngste Rally bei den Edelmetallen. Der Stoxx-Branchenindex steigt um 0,9 Prozent. Die Aktie des Silberförderers Fresnillo legt um 1,5 Prozent zu. Gesucht sind nach einer guten Vorgabe der Wall Street auch Technologieaktien mit einem Indexplus von 0,6 Prozent.

Für die Sanofi-Aktie geht es um 0,9 Prozent nach oben. Das Pharmaunternehmen meldete bereits an Heiligabend, den Impfstoffspezialisten Dynavax Technologies für 2,2 Milliarden Dollar zu kaufen. Die Franzosen setzen verstärkt auf Akquisitionen, um Rückschläge bei der eigenen Medikamenten-Pipeline hinter sich zu lassen.

Der Mineralölkonzern BP setzt seine Strategie zur Geschäftsvereinfachung fort und verkauft einen 65-prozentigen Anteil seines Schmierstoffgeschäfts Castrol an die Investmentgesellschaft Stonepeak für 10 Milliarden Dollar inklusive Schulden. BP will bis 2027 Veräusserungen von Vermögenswerten in Höhe von 20 Milliarden Dollar erreichen, um Schulden abzubauen und die Öl- und Gasförderung zu steigern. Die Aktie notiert 0,4 Prozent im Plus.

Im SDAX verteuern sich Energiekontor um über 4 Prozent. Das Unternehmen hat im Jahresendspurt weitere Erfolge in der Projektentwicklung und im Projektvertrieb erreicht und die Ergebnisprognose bekräftigt,

Baywa machen einen Satz um 7,3 Prozent. Der Agrarkonzern hat in einem zweiten Anlauf seine niederländische Tochter Cefetra für etwa 125 Millionen Euro verkauft. Dadurch reduzieren sich laut Baywa die Bankverbindlichkeiten des Konzerns deutlich.

Kräftige Gewinnmitnahmen bei Gold und Silber

Weiter für Gesprächsstoff sorgt die Rally bei den Edelmetallen. Beim Silber kam es am Freitag im US-Handel zu einem Preissprung um rund 10 Prozent, der mit Äusserungen von Elon Musk in Verbindung gebracht wurde. Der Tesla-Chef hatte die Bedeutung von Silber in industriellen Prozessen betont. Der Preis lag zwischenzeitlich schon über 82 Dollar, nachdem er erst kurz vor den Feiertagen erstmals die 70er-Marke überwunden hatte. Aktuell werden aber Gewinne mitgenommen und der Preis fällt stark zurück um fast 5 Prozent auf 75,23 Dollar. Auch das Gold kommt von seinem Rekordhoch zurück, die Feinunze verbilligt sich um 1,7 Prozent auf 4.455 Dollar.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.757,47 +0,2% 11,23 +17,4%

Stoxx-50 4.894,01 +0,0% 1,56 +13,6%

DAX 24.348,12 +0,0% 8,06 +22,3%

MDAX 30.341,98 +0,1% 39,20 +18,4%

TecDAX 3.592,85 +0,2% 6,01 +5,0%

SDAX 16.919,05 +0,7% 112,30 +22,6%

CAC 8.122,78 +0,2% 19,20 +9,8%

SMI 13.236,32 -0,0% -6,48 +14,2%

ATX 5.241,40 -0,1% -5,81 +43,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 18:11 % YTD

EUR/USD 1,1758 -0,1% 1,1771 1,1775 +13,7%

EUR/JPY 183,94 -0,2% 184,28 184,02 +13,1%

EUR/CHF 0,9297 +0,1% 0,9292 0,9298 -1,0%

EUR/GBP 0,8728 +0,0% 0,8724 0,8736 +5,4%

USD/JPY 156,38 -0,1% 156,50 156,31 -0,4%

GBP/USD 1,3471 -0,2% 1,3494 1,3479 +7,8%

USD/CNY 7,0333 -0,1% 7,0431 7,0447 -2,3%

USD/CNH 7,0029 -0,0% 7,0046 7,0191 -4,5%

AUS/USD 0,6687 -0,3% 0,6709 0,6693 +8,5%

Bitcoin/USD 87.121,95 -0,8% 87.841,15 87.910,75 -7,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,99 56,74 +2,2% 1,25 -20,9%

Brent/ICE 61,87 60,64 +2,0% 1,23 -19,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.454,27 4.533,62 -1,8% -79,35 +72,8%

Silber 74,93 79,00 -5,2% -4,07 +173,6%

Platin 1.961,19 2.081,96 -5,8% -120,77 +137,7%

Kupfer 5,55 5,77 -3,8% -0,22 +35,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2025 07:40 ET (12:40 GMT)

Nachrichten zu RENK

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu RENK

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10.12.25 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 RENK Hold Warburg Research
21.11.25 RENK Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’767.98 19.91 SSUB2U
Short 14’060.67 13.79 SAPBKU
Short 14’613.37 8.77 SB5BKU
SMI-Kurs: 13’231.86 29.12.2025 13:36:27
Long 12’682.92 19.62 SJ9BYU
Long 12’406.14 13.94 SP2B8U
Long 11’864.90 8.95 SG1BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

RENK 47.74 -2.96% RENK

Meistgelesene Nachrichten

Treffen von Trump und Selenskyj: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS in Rot
Bitcoin im Visier: Ripple-Chef mit bullisher Krypto-Prognose für 2026
Aktien-Kauf mit Signalwirkung: Tim Cook verdoppelt Beteiligung an Nike
Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Rekord-Auftragsbuch bei Electro Optic Systems: EOS-Aktie im Fokus der Analysten
Berkshire Hathaway-Aktie: Buffetts längste Verkaufsserie - Warnsignal oder strategische Geduld?
SMI und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
Kapitalmarkt 2026: PIMCO analysiert Chancen bei Anleihen, Aktien, Krypto und Gold

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 52: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 52: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
13:51 Selenskyj will US-Sicherheitsgarantien für 30 bis 50 Jahre
13:46 Bundesregierung bleibt nach Trumps Ukraine-Gesprächen zurückhaltend
13:34 ANALYSE-FLASH: UBS belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 235 Dollar
13:15 ROUNDUP/Kurz vor Silvester: Ansturm auf Böller und Raketen
13:12 OTS: OIB - Turkish Automotive / Deutschland größter Abnehmer der türkischen ...
13:09 Deutsche Börse-News: "Zwischen KI-Rausch und Zinsrealität"
12:46 Deutsche Börse-News: Aktien 2025 - das dritte starke Jahr in Folge
12:44 Breite Ablehnung zu Gebühr für Praxisbesuche
12:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 300 Euro
12:28 ROUNDUP: Treffen von Trump und Selenskyj ohne greifbare Ergebnisse