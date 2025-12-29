RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
29.12.2025 13:39:40
MÄRKTE EUROPA/Behauptet - Energiekontor mit Prognosebestätigung sehr fest
DOW JONES--Bei sehr ruhigem Geschäft bewegen sich die Indizes an den europäischen Aktienmärkten am Montagmittag nur wenig. Die Nachrichtenlage ist kurz vor Jahresultimo sehr dünn und viele institutionelle Investoren haben ihre Bücher für dieses Jahr ohnehin geschlossen. Insbesondere bei weniger liquiden Aktien aus der zweiten und dritten Reihe könnte es noch wie oft zu sogenanntem Window-Dressing kommen. Dabei versuchen Marktteilnehmer zur Aufhübschung ihrer Stichtagsbilanz, Kurse in die eine oder andere Richtung zu bewegen.
Der DAX liegt minimal höher bei 24.348 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,2 Prozent auf 5.757. Am Anleihemarkt geht es mit den Renditen leicht nach unten, der Euro handelt bei 1,1764 Dollar und zeigt sich damit kaum verändert zu seinem Stand vor Weihnachten.
Für den Sektor der Flugzeughersteller und Rüstungswerte geht es um 1,3 Prozent nach unten. Für Rheinmetall geht es um 2,2 Prozent nach unten. Im MDAX geht es für Renk 1,6 Prozent und Hensoldt 2 Prozent abwärts, in Mailand verlieren Leonardo sogar 3,4 Prozent, in Paris Thales 1,4 Prozent. Marktteilnehmer verweisen als Belastungsfaktor darauf, dass es in den Friedensverhandlungen für die Ukraine am Wochenende laut den Präsidenten Trump und Selenskyi deutliche Fortschritte gegeben haben soll.
Die Ölpreise legen um gut 2 Prozent zu. Teilnehmer verweisen auf die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Venezuela und darauf, dass die Friedensverhandlungen für die Ukraine keine echten greifbaren Fortschritte gebracht hätten. Damit dürften Sanktionen gegen die russische Ölindustrie in Kraft bleiben.
Grösste Gewinner sind Rohstoffaktien angesichts der steigenden Ölpreise aber auch mit Blick auf die jüngste Rally bei den Edelmetallen. Der Stoxx-Branchenindex steigt um 0,9 Prozent. Die Aktie des Silberförderers Fresnillo legt um 1,5 Prozent zu. Gesucht sind nach einer guten Vorgabe der Wall Street auch Technologieaktien mit einem Indexplus von 0,6 Prozent.
Für die Sanofi-Aktie geht es um 0,9 Prozent nach oben. Das Pharmaunternehmen meldete bereits an Heiligabend, den Impfstoffspezialisten Dynavax Technologies für 2,2 Milliarden Dollar zu kaufen. Die Franzosen setzen verstärkt auf Akquisitionen, um Rückschläge bei der eigenen Medikamenten-Pipeline hinter sich zu lassen.
Der Mineralölkonzern BP setzt seine Strategie zur Geschäftsvereinfachung fort und verkauft einen 65-prozentigen Anteil seines Schmierstoffgeschäfts Castrol an die Investmentgesellschaft Stonepeak für 10 Milliarden Dollar inklusive Schulden. BP will bis 2027 Veräusserungen von Vermögenswerten in Höhe von 20 Milliarden Dollar erreichen, um Schulden abzubauen und die Öl- und Gasförderung zu steigern. Die Aktie notiert 0,4 Prozent im Plus.
Im SDAX verteuern sich Energiekontor um über 4 Prozent. Das Unternehmen hat im Jahresendspurt weitere Erfolge in der Projektentwicklung und im Projektvertrieb erreicht und die Ergebnisprognose bekräftigt,
Baywa machen einen Satz um 7,3 Prozent. Der Agrarkonzern hat in einem zweiten Anlauf seine niederländische Tochter Cefetra für etwa 125 Millionen Euro verkauft. Dadurch reduzieren sich laut Baywa die Bankverbindlichkeiten des Konzerns deutlich.
Kräftige Gewinnmitnahmen bei Gold und Silber
Weiter für Gesprächsstoff sorgt die Rally bei den Edelmetallen. Beim Silber kam es am Freitag im US-Handel zu einem Preissprung um rund 10 Prozent, der mit Äusserungen von Elon Musk in Verbindung gebracht wurde. Der Tesla-Chef hatte die Bedeutung von Silber in industriellen Prozessen betont. Der Preis lag zwischenzeitlich schon über 82 Dollar, nachdem er erst kurz vor den Feiertagen erstmals die 70er-Marke überwunden hatte. Aktuell werden aber Gewinne mitgenommen und der Preis fällt stark zurück um fast 5 Prozent auf 75,23 Dollar. Auch das Gold kommt von seinem Rekordhoch zurück, die Feinunze verbilligt sich um 1,7 Prozent auf 4.455 Dollar.
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
Euro-Stoxx-50 5.757,47 +0,2% 11,23 +17,4%
Stoxx-50 4.894,01 +0,0% 1,56 +13,6%
DAX 24.348,12 +0,0% 8,06 +22,3%
MDAX 30.341,98 +0,1% 39,20 +18,4%
TecDAX 3.592,85 +0,2% 6,01 +5,0%
SDAX 16.919,05 +0,7% 112,30 +22,6%
CAC 8.122,78 +0,2% 19,20 +9,8%
SMI 13.236,32 -0,0% -6,48 +14,2%
ATX 5.241,40 -0,1% -5,81 +43,2%
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 18:11 % YTD
EUR/USD 1,1758 -0,1% 1,1771 1,1775 +13,7%
EUR/JPY 183,94 -0,2% 184,28 184,02 +13,1%
EUR/CHF 0,9297 +0,1% 0,9292 0,9298 -1,0%
EUR/GBP 0,8728 +0,0% 0,8724 0,8736 +5,4%
USD/JPY 156,38 -0,1% 156,50 156,31 -0,4%
GBP/USD 1,3471 -0,2% 1,3494 1,3479 +7,8%
USD/CNY 7,0333 -0,1% 7,0431 7,0447 -2,3%
USD/CNH 7,0029 -0,0% 7,0046 7,0191 -4,5%
AUS/USD 0,6687 -0,3% 0,6709 0,6693 +8,5%
Bitcoin/USD 87.121,95 -0,8% 87.841,15 87.910,75 -7,5%
ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 57,99 56,74 +2,2% 1,25 -20,9%
Brent/ICE 61,87 60,64 +2,0% 1,23 -19,4%
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold 4.454,27 4.533,62 -1,8% -79,35 +72,8%
Silber 74,93 79,00 -5,2% -4,07 +173,6%
Platin 1.961,19 2.081,96 -5,8% -120,77 +137,7%
Kupfer 5,55 5,77 -3,8% -0,22 +35,0%
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
(Angaben ohne Gewähr)
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 29, 2025 07:40 ET (12:40 GMT)
Analysen zu RENK
|10.12.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
