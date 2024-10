MÄRKTE EUROPA/Behauptet - Bayer sehr schwach - Continental sehr fest

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Konsolidierung an den europäischen Aktienmärkten setzt sich am Mittwoch erst einmal fort. Der DAX gibt bei uneinheitlichen Einzelwerten minimal nach auf 19.059 Punkte. Damit steckt der deutsche Leitindex laut Marktanalysten seitwärts fest - auf der Unterseite liegt ein Unterstützungsbereich bei 19.000 bis 18.800 Punkten und auf der Oberseite das Allzeithoch bei knapp 19.500 Punkten. Auch der Euro-Stoxx-50 zeigt sich wenig verändert.

Weiter positiv bewertet wird der weltweite Zinstrend. Er bleibt nach unten gerichtet und dürfte laut Marktteilnehmer über kurz oder lang auch zu neuen Allzeithochs an vielen Aktienmärkten führen. Nach China in der vergangenen Woche hat nun Neuseeland die Leitzinsen gesenkt, und die EZB dürfte kommende Woche mit einem weiteren Schritt folgen. "Noch spielt die Konjunktur nicht mit, das ist aber normal, da die Geldpolitik verzögert wirkt", so ein Marktteilnehmer. In Neuseeland wurde die Cash Rate um 50 Basispunkte auf 4,75 Prozent gesenkt.

Während ausgewählte Aktien mit China-Bezug erneut unter der eingeleiteten Korrektur an den chinesischen Börsen leiden, sind Versorger- und Immobilienaktien mit der aktuellen Zinssenkungsfantasie gesucht. Beide Stoxx-Branchenindizes ziehen um etwa 0,8 Prozent an. Am Schluss der Liste steht der Index der Banken (-0,6%). Hier fallen ING um 3,5 Prozent, nachdem die Deutsche Bank den Titel auf "Hold" abgestuft hat. Aber auch Deutsche Bank selbst stehen mit einem Minus von 1,7 Prozent unter Druck.

Bei den Aktien mit China-Bezug fallen Prosus mit einem Abschlag von 1,9 Prozent besonders stark, allerdings hatten sie auch am stärksten von allen europäischen Titeln von der jüngsten Hausse in China profitiert.

Bayer schwach - Continental fest

Im DAX verzeichnen Bayer und Continental die stärksten Ausschläge. Bayer fallen um 4,3 Prozent auf 27,96 Euro. "Die Anleger sind vorsichtig", so ein Marktteilnehmer. Bei Bayer würden weiter Nachrichten aus den USA erwartet. Die Frage sei, ob einzelne Verfahren zum angeblich gesundheitsgefährdenden Unkrautvernichter Glyphosat zu einem Sammelverfahren zusammengefasst werden könnten oder nicht.

Continental gewinnen dagegen 4,4 Prozent. "Die Aussagen werden dahin interpretiert, dass das dritte Quartal etwas gelaufen ist als befürchtet", so ein Marktteilnehmer. Die positiven Effekte aus Preisverhandlungen setzten sich fort, wie das Unternehmen Analysten sagte.

In der zweiten Reihe liegen Gerresheimer sehr fest im Markt. Der Kurs steigt um 4,5 Prozent. Der aktivistische Investor Eminence Capital hat sich mit 5,43 Prozent an dem Unternehmen beteiligt. Das weckt Hoffnungen auf bessere Zeiten, nachdem der Kurs zuletzt drastisch eingebrochen war.

Cancom verteuern sich um 2,7 Prozent. Der IT-Dienstleister vernichtet zurückgekaufte Aktien und setzt so das Kapital um 10 Prozent herab. Das war allerdings bereits mit dem Aktienrückkaufprogramm so beschlossen worden.

Aixtron verlieren 2,2 Prozent. Die Deutsche Bank hat die Aktie auf "Hold" abgestuft.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.949,84 +0,0% 0,84 +9,5%

Stoxx-50 4.433,72 +0,2% 9,49 +8,3%

DAX 19.058,87 -0,0% -7,60 +13,8%

MDAX 26.771,01 +0,6% 146,49 -1,4%

TecDAX 3.347,45 +0,2% 6,41 +0,3%

SDAX 14.035,13 +0,2% 24,79 +0,5%

FTSE 8.227,33 +0,4% 36,72 +5,9%

CAC 7.538,57 +0,2% 17,25 -0,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,24 -0,01 -0,33

US-Zehnjahresrendite 4,02 +0,01 +0,14

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:07 Di, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,0963 -0,2% 1,0958 1,0970 -0,7%

EUR/JPY 162,86 +0,1% 162,47 162,69 +4,7%

EUR/CHF 0,9393 -0,2% 0,9397 0,9410 +1,2%

EUR/GBP 0,8378 +0,0% 0,8385 0,8378 -3,4%

USD/JPY 148,56 +0,2% 148,32 148,31 +5,5%

GBP/USD 1,3086 -0,2% 1,3068 1,3093 +2,9%

USD/CNH (Offshore) 7,0678 -0,0% 7,0669 7,0585 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 62.146,95 -0,4% 62.353,50 62.711,20 +42,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,06 73,57 +0,7% +0,49 +4,8%

Brent/ICE 77,77 77,18 +0,8% +0,59 +3,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 38,75 38,57 +0,5% +0,18 +4,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.612,70 2.621,95 -0,4% -9,26 +26,7%

Silber (Spot) 30,53 30,68 -0,5% -0,15 +28,4%

Platin (Spot) 954,10 953,50 +0,1% +0,60 -3,8%

Kupfer-Future 4,45 4,46 -0,2% -0,01 +12,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

