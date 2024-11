MÄRKTE EUROPA/Anleger abwartend vor US-Wahl

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte treten zum Start in die Woche auf der Stelle. "Der Markt wartet auf die US-Wahlen", so ein Marktteilnehmer. Weiterhin handelt es sich um ein Kopf- an Kopfrennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump . Um die Wahl zu gewinnen, braucht eine Kandidatin oder ein Kandidat 270 Stimmen. Derzeit gelten 225 der Stimmen als gesichert für Kamala Harris, während Donald Trump 219 Stimmen für sich verbuchen kann. Alles wird also nun von den Swing States abhängen, also den Staaten, in denen nicht traditionell immer die eine oder andere Partei gewählt wird. Die Unsicherheit könnte sogar bis nach der Wahl andauern, denn das endgültige Wahlergebnis könnte möglicherweise erst im Wochenverlauf feststehen. Der DAX notiert kaum verändert bei 19.260 Punkten, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,2 Prozent auf 4.886 Punkte zu.

Die Ölpreise ziehen an, nachdem die OPEC und ihre Partner eine geplante Fördermengenerhöhung um einen Monat verschoben haben angesichts der wachsenden Sorge über globale Nachfrage und niedrigere Preisen. Der Preis für ein Barrel Brent steigt in Folge um 3,1 Prozent auf 75,33 Dollar. Dank des Ölpreis-Anstiegs sind Aktien der Öl -Branche derzeit die Hauptgewinner mit 1,1 Prozent Plus. Verlierer sind die Technologie-Aktien mit einem Abschlag von 0,2 Prozent. Konjunkturdaten stehen bis zur Wahl nicht im Fokus

Ryanair und PostNL mit Zahlen

Ryanair hat die Ergebnisse zum ersten Halbjahr vorgelegt. Sowohl der Umsatz von 8,69 Milliarden Euro als auch der Nettogewinn von 1,79 Milliarden Euro bewegen sich nahe an den Schätzungen. Einen Ausblick auf das gesamte Geschäftsjahr will Ryanair wegen der geringen Sicherheit nicht geben. Das Ziel für das Passagieraufkommen im nächsten Geschäftsjahr hat die Billig-Airline von 215 auf 210 Millionen leicht nach unten genommen. Die Aktien legen 3,5 Prozent zu.

Um 3,5 Prozent tiefer geht es indes bei der niederländischen PostNL. Hier lagen die Quartalszahlen unter Erwartung, nur das Paketgeschäft läuft weiter gut. Allerdings tritt auch noch der CEO zurück.

Management-Zerwürfnisse gibt es auch beim Siemens-Konkurrenten Schneider Electric: Dort ist der CEO Peter Herweck nach nur 18 Monaten per sofort abberufen worden. Ersetzt wird er durch Olivier Blum. Herweck wird vorgeworfen, er habe eine Zeit von "signifikanten Gelegenheiten" nicht genutzt. Die Aktien geben 1,8 Prozent ab.

K+S schiessen nach oben, der Kurs steigt um 9 Prozent. Belarus plant laut der landeseigenen Agentur Belta Produktionskürzungen für Pottasche. Darin sei auch die Regierung involviert.

Die Aktien von FMC legen um 1,8 Prozent zu. Kurstreiber hier ist die Entscheidung der Centers for Medicare and Medicaid Services vom Freitagnachmittag, die Erstattungen für Dialyse-Behandlungen leicht zu erhöhen. Zuvor hatten die Gesundheitsdienstleister noch mit Kürzungen gerechnet, heisst es.

Anglo American steigen in London um 1 Prozent dank Erfolgen bei der Umstrukturierung. Der Konzern verkauft einen Anteil an seinem australischen Kohlegeschäft für 1,1 Milliarden Dollar.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.887,83 +0,2% 10,08 +8,1%

Stoxx-50 4.368,66 +0,2% 7,69 +6,7%

DAX 19.257,11 +0,0% 2,14 +15,0%

MDAX 26.585,46 +0,3% 71,44 -2,0%

TecDAX 3.339,62 +0,3% 9,74 +0,1%

SDAX 13.370,69 +0,4% 56,25 -4,2%

FTSE 8.230,06 +0,6% 52,91 +5,7%

CAC 7.429,12 +0,3% 20,01 -1,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,41 +0,00 -0,16

US-Zehnjahresrendite 4,28 -0,11 +0,40

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Fr, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0908 +0,2% 1,0891 1,0850 -1,2%

EUR/JPY 165,41 -0,3% 165,78 165,93 +6,3%

EUR/CHF 0,9410 -0,3% 0,9428 0,9438 +1,4%

EUR/GBP 0,8409 +0,2% 0,8386 0,8378 -3,1%

USD/JPY 151,59 -0,6% 152,20 152,96 +7,6%

GBP/USD 1,2971 +0,1% 1,2986 1,2951 +2,0%

USD/CNH (Offshore) 7,0940 -0,3% 7,0992 7,1343 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 68.742,15 -0,2% 68.957,20 70.268,85 +57,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,67 69,49 +3,1% +2,18 +1,3%

Brent/ICE 75,33 73,10 +3,1% +2,23 +0,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,85 38,94 +2,4% +0,91 +2,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.739,02 2.736,40 +0,1% +2,62 +32,8%

Silber (Spot) 32,76 32,46 +0,9% +0,31 +37,8%

Platin (Spot) 999,83 995,10 +0,5% +4,73 +0,8%

Kupfer-Future 4,40 4,37 +0,7% +0,03 +11,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

November 04, 2024 06:46 ET (11:46 GMT)