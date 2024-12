MÄRKTE EUROPA/Abwartend vor Fed - Unicredit stockt bei Commerzbank auf

DOW JONES--Wenig Bewegung gibt es zur Wochenmitte an den europäischen Aktienmärkten. Erst um 20 Uhr MEZ steht mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank der wichtigste Termin auf der Agenda, im Vorfeld dürften sich Anleger zurückhalten. Der DAX notiert mit 20.276 Punkten 0,1 Prozent im Plus. Grösster DAX-Gewinner ist die Aktie der Commerzbank, die mit der Aufstockung durch Unicredit um 3,9 Prozent zulegt. Die Gesamtposition der Italiener beläuft sich nun auf circa 28 Prozent. Zudem hat die italienische Grossbank Unterlagen eingereicht, um eine Beteiligung an der Commerzbank bis zu 29,9 Prozent zu erwerben. Die Unicredit-Aktie legt um 0,7 Prozent zu.

Auch der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,1 Prozent auf 4.946 Punkte. Der Euro notiert wenig verändert um die Marke von 1,05 Dollar. Auch die seitwärts tendierenden Anleihen dürften für den Aktienmarkt keinen Impuls liefern.

An der Börse wird mehrheitlich davon ausgegangen, dass die US-Notenbank das Zinsband um 25 Basispunkte auf 4,25 bis 4,50 Prozent senken wird. Spannend dürfte nach Einschätzung der Devisenstrategen der Commerzbank werden, wie sich US-Notenbankpräsident Jerome Powell zu den Aussichten äussern wird und wie die neuen Projektionen sowie die Dot Plots ausfallen werden. Möglicherweise müsse der Markt seine Zinserwartungen noch einmal etwas anpassen.

Renault ein Gewinner einer möglichen Nissan-Honda-Fusion

Als überwiegend positiv für Renault (+5,3%) werten die Analysten von Jefferies eine mögliche Fusion von Nissan und Honda. So mache ein höherer Aktienkurs die 18,7 Prozent-Beteiligung an Nissan wertvoller, der Wert haussierte in Tokio in Folge der Nachricht um 24 Prozent. Mit Honda oder anderen Investoren würde ausserdem ein möglicher Käufer für das Paket an den Markt kommen. Ein Zusammenschluss könnte auch Mitsubishi Motors (zu rund 24 Prozent im Besitz von Nissan) umfassen, so die Analysten. Die Kombination von Honda, Nissan und Mitsubishi Motors würde einen der drei grössten Automobilhersteller mit etwa 8 Millionen Einheiten und einer globalen Präsenz entstehen lassen.

Nicht überraschen sollte, dass die Arzneimittel-Versandhändler wie Redcare Pharmacy (-7,8%) oder Docmorris (-8,9%) bei frei verkäuflichen Arzneimitteln Konkurrenz bekommen könnten. In der Vergangenheit wurde oft darüber spekuliert, ob Amazon in den lukrativen Markt einsteigt. Nun kommt der Wettbewerber möglicherweise aus Deutschland. Die grösste Drogeriemarktkette dm plant den Einstieg in den Apothekenmarkt. Ab dem kommenden Jahr will das Unternehmen von Tschechien aus frei verkäufliche Arzneimittel nach Deutschland versenden. Das erfuhr das Handelsblatt von verschiedenen Marktteilnehmern, die in das Projekt involviert sind.

Nachdem Kontron (+8,6%) erst in der Vorwoche ein Grossprojekt im US-Verteidigungssektor gewonnen hatte, folgt nun ein weiterer Auftrag mit einem Gesamtvolumen von rund 165 Millionen Euro mit einem führenden europäischen Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und Luftfahrttechnologie.

Gut kommen auch die Ergebnisse und der Ausblick von Ceconomy (+7,4%) an. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/ 24 per Ende September steigerte Ceconomy das bereinigte EBIT um 26 Prozent auf 305 Millionen Euro, hier lag der Konsens rund drei Prozent darunter.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.946,29 +0,1% 3,71 +9,4%

Stoxx-50 4.383,61 -0,1% -3,18 +7,1%

DAX 20.276,04 +0,1% 29,67 +21,0%

MDAX 25.891,41 -0,2% -48,48 -4,6%

TecDAX 3.498,61 +0,3% 9,37 +4,8%

SDAX 13.869,52 +0,4% 61,28 -0,7%

FTSE 8.208,87 +0,2% 13,67 +6,0%

CAC 7.367,73 +0,0% 2,03 -2,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,24 +0,01 -0,33

US-Zehnjahresrendite 4,39 -0,01 +0,51

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:05 Di, 17:33 % YTD

EUR/USD 1,0491 -0,0% 1,0497 1,0497 -5,0%

EUR/JPY 161,08 +0,0% 161,20 161,24 +3,5%

EUR/CHF 0,9376 +0,1% 0,9381 0,9390 +1,1%

EUR/GBP 0,8271 +0,2% 0,8273 0,8260 -4,7%

USD/JPY 153,57 +0,1% 153,58 153,60 +9,0%

GBP/USD 1,2684 -0,2% 1,2687 1,2708 -0,3%

USD/CNH (Offshore) 7,2938 +0,1% 7,2932 7,2914 +2,4%

Bitcoin

BTC/USD 103.999,50 -2,0% 104.293,35 106.647,20 +138,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,52 70,08 +0,6% +0,44 +0,8%

Brent/ICE 73,58 73,19 +0,5% +0,39 -0,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 41,605 42,01 -1,0% -0,41 +9,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.643,34 2.646,53 -0,1% -3,20 +28,2%

Silber (Spot) 30,36 30,54 -0,6% -0,18 +27,7%

Platin (Spot) 935,00 941,75 -0,7% -6,75 -5,8%

Kupfer-Future 4,07 4,09 -0,4% -0,02 +3,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

