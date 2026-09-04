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04.09.2026 06:48:39

MÄRKTE ASIEN/Zinsspekulationen treiben Technologietitel

Alibaba Group
12.08 EUR 0.05%
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DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten legen die wichtigen Leitbörsen am Freitag zu - angeführt von Technologiewerten. Händler verweisen auf günstige Vorlagen der Wall Street, wo Technologietitel ebenfalls gefragt waren. Ausgelöst hatte US-Notenbankgouverneur Christopher Waller die Nachfrage nach Technologiewerten. Denn er zerstreute Befürchtungen über eine unmittelbar bevorstehende Zinserhöhung in den USA - in der Folge sanken auch die Renditen am Anleihemarkt. Waller plädierte für eine kurzfristige Bestätigung des aktuellen Zinsniveaus. Damit verliert auch der nach Börsenschluss in Asien anstehende US-Arbeitsmarktbericht etwas an geldpolitischer Brisanz. Im japanischen Technologiesektor schnellen Softbank Group um 9,9 Prozent nach oben, in Südkorea steigen Samsung Electronics um 2 Prozent und SK Hynix um 3,1 Prozent.

Der japanische Nikkei-225 steigt um 1,3 Prozent auf 64.938 Punkte, der breiter gefasste Topix um 0,2 Prozent. Der Yen legt unterdessen weiter deutlich zu - die japanische Währung hat in dieser Woche etwa 2,6 Prozent aufgewertet. Märkte preisen zunehmend eine mögliche Zinserhöhung der Bank of Japan bei ihrer Sitzung im September ein. Analystin Yuxuan Tang von JP Morgan Private Bank erwartet, dass die Zentralbank der Währungsstabilität Priorität einräumen und in den nächsten 12 Monaten drei bis vier Zinserhöhungen vornehmen und die Leitzinsen auf rund 2 Prozent anheben werde. An den Zinserhöhungsfantasien rütteln auch schwache Konsumausgaben in Japan im Juli nicht.

Der südkoreanische Kospi gewinnt um 1,8 Prozent. Die südkoreanischen Speicherchiphersteller dürften nach Einschätzung der Analysten von Nomura aufgrund der Stärke des Won schwächer als erwartet ausfallende Geschäftszahlen für das dritte Quartal ausweisen. Samsung Electronics und SK Hynix erwirtschaften ihre gesamten Einnahmen in Dollar, wie Analyst CW Chung anmerkt. Eine Aufwertung des Won um 10 Prozent könne die Gewinne der Chiphersteller um 12 Prozent schmälern.

In China zieht der Shanghai-Composite um 0,4 Prozent an, der HSI in Hongkong folgt stärker den internationalen Vorgaben und gewinnt 2,1 Prozent. Der Kurs des chinesischen Technologieriesen Alibaba rückt um 3,1 Prozent vor, Baidu um über 4 Prozent.

Der S&P/ASX-200 in Australien verliert indes 0,2 Prozent, im australischen Leitindex spielen Technologietitel keine Rolle. Der australische Dollar legt gegenüber seinem US-Pendant zu - gestützt von der Spekulation, die US-Notenbank werde die Zinsen auf ihrer Sitzung im Monatsverlauf unverändert lassen. Die "Bereitschaft von Fed-Gouverneur Waller, die Geldpolitik stabil zu halten, wenn die Disinflation im August anhält, hat dem Aussie zusätzlichen Rückenwind verliehen", urteilt Analyst Richard Franulovich von Westpac.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.001,00 -0,2 +3,3 08:00

Nikkei-225 64.938,35 +1,1 - 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.211,19 +0,2 +20,7 08:00

Kospi (Seoul) 6.697,73 +1,8 +58,9 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.737,60 +2,1 +0,4 10:00

Shanghai-Composite 3.955,85 +0,4 -0,3 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.811,73 +1,1 +25,1 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.665,89 -0,0 -22,9 10:00

KLCI (Malaysia) 1.708,09 -0,4 +1,7 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:44 % YTD

EUR/USD 1,1623 -0,0 1,1624 1,1600 -1,0

EUR/JPY 181,76 +0,4 181,10 182,31 -1,2

EUR/GBP 0,8589 -0,1 0,8593 0,8594 -1,5

USD/JPY 156,35 +0,4 155,79 157,11 -0,2

USD/KRW 1.355,40 -0,1 1.356,27 1.358,00 -5,9

USD/CNY 6,7160 -0,0 6,7181 6,7177 -4,0

USD/CNH 6,7149 -0,0 6,7176 6,7172 -3,7

USD/HKD 7,8404 +0,0 7,8395 7,8410 +0,8

AUD/USD 0,7210 +0,2 0,7199 0,7172 +8,1

NZD/USD 0,5895 +0,2 0,5881 0,5861 +2,4

BTC/USD 81.218,33 -0,3 81.482,20 77.996,16 -7,4

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,91 +0,7 0,61 91,30

Brent/ICE 96,06 +0,6 0,54 95,52

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.469,39 -0,1 -3,47 4.472,86

Silber 66,62 -0,5 -0,33 66,95

Platin 1.802,84 -1,3 -23,41 1.826,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2026 00:48 ET (04:48 GMT)

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Long 13’451.31 13.68 SHB7NU
Long 12’891.62 8.98 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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