MÄRKTE ASIEN/Zinsreform in China sorgt für Kauflaune

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Positive Vorzeichen dominieren zu Wochenbeginn an den Börsen in Ostasien und Australien. Neben positiven Vorgaben der US-Börsen vom Freitag stützt eine geldpolitische Lockerung der chinesischen Zentralbank die Aktienkurse in der Region. Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Zinsmechanismus dahingehend reformiert, dass die bestehenden Leitzinsen als Referenz für die von Banken erhobenen Kreditkosten durch die neue sogenannte Loan Prime Rate ersetzt werden.

Mit dem bereits erwarteten Schritt sollen die realen Marktzinsen besser gespiegelt werden und die Kreditgeber rasch auf die Lockerungspolitik reagieren können. Die politischen Entscheidungsträger hoffen, damit die Finanzierungskosten für Chinas kleinere Unternehmen deutlich zu senken. Denn diese sind am stärksten von der Konjunkturabschwächung betroffen, haben aber nur begrenzten Zugang zu billiger Finanzierung.

In Schanghai geht es mit den Kursen im Schnitt um 1,5 Prozent nach oben. Der Hang-Seng-Index in Hongkong legt um 1,9 Prozent zu. An der Börse in Tokio steigt der Nikkei-225-Index um 0,7 Prozent auf 20.553 Punkte.

ANZ: Zinsreform entspricht Zinssenkung um 45 Basispunkte

Die Zinsreform der PBoC komme einer Zinssenkung um 45 Basispunkte gleich, haben die Volkswirte der australischen Bank ANZ ausgerechnet. Die Massnahme dürfte in der zweiten Jahreshälfte die Kreditnachfrage sowie das Wachstum ankurbeln und auf diesem Wege die Folgen des Handelsstreits kompensieren.

Nicht ganz so euphorisch sieht die japanische Bank Nomura die Zinsreform. Sie ermögliche den Banken nur moderate Senkungen ihrer Kreditzinsen und führe nicht zu einer umfassenden Liberalisierung des Zinsmarkts, sondern gebe nur der PBoC die Mitte 2013 abgegebene Macht zurück, die Zinsen der Banken zu beeinflussen. Die Zentralbank könne damit leichter mittelfristige Kreditfazilitäten und andere Quasi-Zinssätze senken, die Flexibilität der Banken zur Senkung von Kreditzinsen werde dadurch aber nur bedingt erweitert, meint Nomura.

Unter den Einzelwerten zeigt sich in Hongkong die Aktie der Fluggesellschaft Cathay Pacific volatil, nachdem der CEO überraschend sein Amt zur Verfügung gestellt hat. Aktuell legt die Aktie um 0,8 Prozent zu. CEO Rupert Hogg ist in Reaktion auf eine Kampagne der chinesischen Regulierungsbehörde gegen die Gesellschaft zurückgetreten, die mehrheitlich im Besitz der britischen Familie Swire ist. Die Behörde hatte Cathay vorgeworfen, dass sie nicht gegen Mitarbeiter vorgehe, die sich an den Protesten gegen die Regierung in Hongkong beteiligten.

Nach Meinung der Analysten von Jefferies kann Cathay das zweite Halbjahr 2019 gleichwohl mit einem Gewinn abschliessen. Niedrigere Kosten dürften die Flugausfälle aufgrund der zeitweiligen Schliessung des Flughafen Hongkongs kompensieren, begründen die Analysten ihr Festhalten an der Kaufempfehlung für die Cathay-Aktie.

Ein positiver Kommentar der Citi-Analysten verhilft der Aktie von China Resources Beer zu einem Plus von 2,8 Prozent. Die Einführung von Heineken-Produkten dürfte dazu führen, dass das Unternehmen seinen Marktanteil bei hochpreisigen Bieren in den kommenden fünf Jahren auf 30 Prozent verdoppele. Skeptischer äussert sich Citi hingegen zu Tsingtao Brewery, deren Kurs daraufhin um 0,3 Prozent nachgibt. Die Analysten bestätigen ihre Empfehlung "Hold" und erhöhen das Kursziel aufgrund der Geschäftszahlen von Tsingtao aber auf 54,20 von 43,52 Hongkong-Dollar. Sie vermuten aber, dass die Aktie unter Medienberichten leiden könnte, wonach die Fosun Group ihre Beteiligung an Tsingtao trotz der guten Zahlen verringert hat. Ausserdem dürfte Tsingtao im Premiumsegment verstärkt Konkurrenz von China Resources Beer bekommen.

Index (B rse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.454,00 +0,76% +14,30% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 20.553,23 +0,66% +2,69% 08:00

Kospi (Seoul) 1.936,83 +0,50% -5,11% 08:00

Schanghai-Comp. 2.865,32 +1,47% +14,89% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.216,23 +1,87% -0,37% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.132,07 +0,55% +1,51% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.597,62 -0,10% -5,40% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:24 % YTD

EUR/USD 1,1091 -0,0% 1,1095 1,1095 -3,3%

EUR/JPY 117,95 -0,0% 117,98 117,81 -6,2%

EUR/GBP 0,9123 -0,1% 0,9130 0,9154 +1,4%

GBP/USD 1,2156 +0,0% 1,2152 1,2121 -4,6%

USD/JPY 106,35 +0,0% 106,33 106,19 -3,0%

USD/KRW 1208,71 -0,3% 1208,71 1211,01 +8,5%

USD/CNY 7,0428 +0,1% 7,0428 7,0442 +2,4%

USD/CNH 7,0571 +0,1% 7,0487 7,0534 +2,7%

USD/HKD 7,8452 +0,0% 7,8440 7,8405 +0,2%

AUD/USD 0,6782 -0,0% 0,6783 0,6782 -3,7%

NZD/USD 0,6420 -0,1% 0,6425 0,6433 -4,4%

Bitcoin

BTC/USD 10.370,25 -0,4% 10.412,50 9.910,25 +178,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 55,37 54,87 +0,9% 0,50 +15,7%

Brent/ICE 59,28 58,64 +1,1% 0,64 +7,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.509,02 1.513,56 -0,3% -4,54 +17,7%

Silber (Spot) 17,03 17,11 -0,5% -0,08 +9,9%

Platin (Spot) 849,58 843,09 +0,8% +6,49 +6,7%

Kupfer-Future 2,60 2,60 +0,2% +0,00 -1,7%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2019 01:08 ET (05:08 GMT)