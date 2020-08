MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung - Sydney tendiert freundlich

SCHANGHAI / TOKIO (Dow Jones)--In meist engen Grenzen uneinheitlich zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien am Dienstag. Am meisten tut sich in Sydney, wo es um 0,9 Prozent nach oben geht. Der Schanghai-Composite kann sein kräftiges Vortagesplus um weitere 0,4 Prozent ausbauen, er wurde zuletzt gestützt von einer neuerlichen kräftigen Liquiditätsspritze durch die chinesische Notenbank.

Tokio hinkt erneut hinterher. Dort sorgen sich Marktteilnehmer weiter um die Gesundheit von Premierminister Shinzo Abe, der die meiste Zeit des Vortages in einem Krankenhaus verbrachte - offiziell wegen eines Routine-Checks.

Der Nikkei-Index gibt um 0,3 Prozent nach auf 23.028 Punkte. In Seoul tut sich nach der Feiertagspause am Montag wenig, dort lautet die Tendenz leichter.

Marktteilnehmer in Schanghai berichten nach der Rally am Vortag von leichten Rücksetzern bei Bank- und Versicherungsaktien. BOC International sieht für die Branchenwerte dennoch Potenzial angesichts von deren Bewertungsniveaus. Bankaktien seien in den vergangenen Monaten wegen diverser Probleme für die Kreditinstitute wie niedriger Zinsen dem Markt hinterhergehinkt. Auch in Tokio berichten Marktbeobachter von nachgebenden Kursen bei den Banken.

In Hongkong legen JD.com deutlich zu, gestützt von einem besser als erwartet ausgefallenen Quartalsergebnis. In Tokio steigt der Kurs des Recyclers Refinverse um über 8 Prozent. Das Unternehmen konnte seinen Quartalsverlust verringern.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.131,20 +0,90% -8,27% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.028,32 -0,30% -2,37% 08:00

Kospi (Seoul) 2.394,21 -0,55% +8,94% 08:00

Schanghai-Comp. 3.453,35 +0,42% +13,22% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.385,80 +0,15% -10,03% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.575,45 +0,15% -20,21% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.571,40 +0,68% -1,76% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:43 % YTD

EUR/USD 1,1892 +0,2% 1,1874 1,1851 +6,0%

EUR/JPY 125,58 -0,3% 125,92 126,15 +3,0%

EUR/GBP 0,9052 -0,1% 0,9063 0,9046 +7,0%

GBP/USD 1,3138 +0,2% 1,3108 1,3101 -0,9%

USD/JPY 105,62 -0,4% 106,03 106,45 -2,8%

USD/KRW 1185,19 +0,1% 1184,15 1185,78 +2,6%

USD/CNY 6,9299 -0,0% 6,9329 6,9420 -0,5%

USD/CNH 6,9246 -0,1% 6,9322 6,9382 -0,6%

USD/HKD 7,7502 -0,0% 7,7503 7,7504 -0,5%

AUD/USD 0,7224 +0,1% 0,7215 0,7179 +3,1%

NZD/USD 0,6548 -0,1% 0,6556 0,6536 -2,7%

Bitcoin

BTC/USD 12.263,01 -0,5% 12.330,26 11.831,76 +70,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 42,73 42,89 -0,4% -0,16 -26,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.991,42 1.988,60 +0,1% +2,82 +31,2%

Silber (Spot) 27,78 27,58 +0,7% +0,20 +55,6%

Platin (Spot) 963,55 954,00 +1,0% +9,55 -0,2%

Kupfer-Future 2,90 2,90 +0,1% +0,00 +3,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2020 01:07 ET (05:07 GMT)