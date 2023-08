MÄRKTE ASIEN/Weiter abwärts - Zinssorgen nicht abzuschütteln

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Stimmung an den ostasiatischen Aktienmärkten bleibt auch am Freitag eingetrübt. Nach erneuten Verlusten an der Wall Street geht es auch dort mit den Indizes nach unten, wobei die Verluste meist moderat ausfallen. Tokio und Seoul büssen 0,5 Prozent ein, der japanische Nikkei-225-Index fällt auf 31.466 Punkte. Am deutlichsten geht es in Hongkong mit gut 1 Prozent südwärts. Schanghai und Sydney tendieren wenig verändert.

Die Sorge, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter erhöhen könnte, um die weiter zu hohe Inflation in den Griff zu bekommen, sei weiter das dominierende und belastende Thema an den Börsen, heisst es im Handel. Bereits seit einigen Tagen ziehen die Marktzinsen in den USA stark an, womit Anleihen gegenüber Aktien zunehmen an Attraktivität gewinnen.

Dazu kommt die maue Konjunktur in China als Bremser. Wie ernst die Lage ist wird untermauert von überraschenden Zinssenkungen der chinesischen Notenbank zu Wochenbeginn und in Aussicht gestellten weiteren Stützungsmassnahmen, um der schwachen Binnennachfrage und den Risiken in einigen "Schlüsselbereichen" wie dem Wohnungsbau zu begegnen. In ihrem geldpolitischen Bericht für das zweite Quartal kündigte die Notenbank ausserdem an, den Wechselkurs des Yuan zu stabilisieren.

Nachdem der Offshore-Yuan darauf am Vortag seine Abwärtstendenz zum Dollar stoppte und etwas anzog, verteidigt er am Freitag diese Gewinne. Dabei helfen laut Beobachtern auch Berichte, wonach chinesische Behörden die staatlichen Banken angewiesen haben sollen, zur Stützung des Yuan Dollar zu verkaufen. Das stützt auch andere asiatische Währungen. Der Yen zeigt sich mit 145,42 je Dollar gegenüber der gleichen Vortageszeit deutlich fester, als er mit rund 146,40 gehandelt worden war.

Nicht nur in China sind derweil die Blicke weiter auf den mit Problemen kämpfenden chinesischen Immobiliensektor gerichtet. Die Nachricht, dass der Immobilienriese China Evergrande in den USA Konkurs angemeldet hat, schürt die Sorge um die Stabilität der wichtigen Branche weiter. Dies könne die positiven Impulse zunichtemachen, die von der chinesischen Zentralbank ausgingen, heisst es. Aktuell zeigen sich Immobilienaktien uneinheitlich. Während sich die schwer gebeutelte Aktie der offenbar in Schieflage geratenen Country Garden um 1,3 Prozent erholt, geben Longfor um 3,3 Prozent nach und China Vanke tendieren behauptet.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.154,60 +0,1% +1,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 31.465,20 -0,5% +21,7% 08:00

Kospi (Seoul) 2.506,41 -0,5% +12,1% 08:00

Schanghai-Comp. 3.161,97 -0,1% +2,4% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.120,90 -1,1% -7,4% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.174,64 -0,7% -1,2% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.446,29 -0,1% -2,1% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:21 % YTD

EUR/USD 1,0883 +0,1% 1,0870 1,0886 +1,7%

EUR/JPY 158,28 -0,2% 158,54 159,13 +12,8%

EUR/GBP 0,8538 +0,1% 0,8528 0,8546 -3,5%

GBP/USD 1,2746 -0,0% 1,2747 1,2736 +5,4%

USD/JPY 145,44 -0,3% 145,83 146,22 +10,9%

USD/KRW 1.339,64 +0,0% 1.339,64 1.341,09 +6,2%

USD/CNY 7,2132 -0,2% 7,2132 7,2315 +4,6%

USD/CNH 7,3065 +0,0% 7,3042 7,3302 +5,5%

USD/HKD 7,8274 -0,0% 7,8295 7,8282 +0,2%

AUD/USD 0,6399 -0,1% 0,6403 0,6403 -6,1%

NZD/USD 0,5923 +0,0% 0,5923 0,5929 -6,7%

Bitcoin

BTC/USD 26.184,98 -1,0% 26.436,74 28.606,07 +57,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,53 80,39 +0,2% +0,14 +2,1%

Brent/ICE 84,13 84,12 +0,0% +0,01 +1,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.892,14 1.889,27 +0,2% +2,87 +3,7%

Silber (Spot) 22,82 22,73 +0,4% +0,09 -4,8%

Platin (Spot) 900,40 894,50 +0,7% +5,90 -15,7%

Kupfer-Future 3,69 3,69 +0,0% +0,00 -3,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

