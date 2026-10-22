MÄRKTE ASIEN/Verluste bis 3,5% in Seoul - Technologieaktien stark unter Druck

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Donnerstag auf breiter Front bergab gegangen. Durchwachsen ausgefallene Quartalsergebnisse von US-Technologieunternehmen konnten die Bedenken vieler Börsianer im Hinblick auf die Rentabilität der massiven KI-Investitionen nicht beruhigen. Während bei Tesla die Investitionsprognose gesenkt wurde, wurde sie bei Meta Platforms angehoben. Der Halbleiterausrüster Lam Research wartete derweil mit einer schwächer als erwarteten Gewinnprognose auf. Dazu kam als Belastungsfaktor der auf hohem Niveau wieder steigenden Brent-Ölpreis vor dem Hintergrund der andauernden Risiken für die Schifffahrt in der Strasse von Hormus, verbunden mit Versorgungsängsten.

Am härtesten traf die Verkaufsstimmung bei Halbleiter- und KI-Aktien die technologiastige Börse im koreanischen Seoul. Der Kospi sackte um 3,5 Prozent ab. Dass die koreanische Notenbank den Leitzins mit 3,0 Prozent nach zwei vorangegangenen Zinserhöhungen diesmal unverändert liess, wurde so erwartet und sorgte für keinen Impuls.

In Hongkong rutschte der HSI (Späthandel) um 3,1 Prozent ab. Tokio hielt sich etwas besser, zumindest gemessen am breiten Topix mit einem Minus von 1,1 Prozent. Der engere Nikkei-225 verlor dagegen 2,7 Prozent. In Shanghai ging es um 1,5 Prozent nach unten. Hier sprachen Marktteilnehmer auch von schwindenden Hoffnungen, auf umfangreiche Konjunkturmassnahmen Pekings. Sydney schlug sich am besten, der banken- und rohstofflastige S&P/ASX-200 gab um 0,4 Prozent nach.

Unter den Chipherstellern verloren Samsung Electronics 4,0 und SK Hynix 5,5 Prozent, die japanischen Advantest 6,0, Kioxia 6,8 und Murata Manufacturing 4,8 Prozent, sowie die taiwanische TSMC 1,5 Prozent. In Hongkong ging es für SMIC um 5,2 und für Hua Hong Grace um 9,3 Prozent abwärts. Verkauft wurde auch die Aktie des japanischen Technologieinvestors Softbank Group, sie verbilligte sich um 6,9 Prozent.

Zum kräftigen Minus in Hongkong trugen die sehr schwach im Markt liegenden Schwergewichte bei. Für Alibaba ging es um 6,5 Prozent südwärts, nachdem die chinesische Marktaufsicht Alibaba, JD.com und weitere grosse Onlinehändler zu einem Gespräch über die Produkt- und Dienstleistungsqualität einbestellt hatte. JD.com verloren 5,1 Prozent, Meituan 4,6 und Tencent 3,5 Prozent.

Unterdessen soll das chinesische KI-Startup DeepSeek laut einem Bloomberg-Bericht in einer jüngsten Finanzierungsrunde umgerechnet rund 15 Milliarden Dollar eingesammelt haben. Zu den Investoren soll neben Tencent auch der Batteriehersteller CATL gehören. Für die Aktie ging es um weitere 7,2 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen gerade erst mit seinen Quartalszahlen nicht hatte überzeugen können. Daneben belastete der Tesla-Ausblick.

Verluste verzeichneten auch die Aktien anderer Tesla-Zulieferer nach dem vorsichtigen Ausblick des Elektroautobauers für die Bereiche Robotik und Chipfertigung. In Seoul gaben die Kurse der Batteriehersteller LG Energy Solution und Samsung SDI um 5,2 und 7,2 Prozent nach, in Tokio Panasonic um 5,3 Prozent.

In Sydney verbilligten sich Fortescue um 4,5 Prozent auf ein 16-Monats-Tief, nachdem die Eisenerzlieferungen des Bergbauunternehmens im ersten Quartal hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieben.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.793,20 -0,4 +0,9 07:00

Topix 500 (Tokio) 3.125,37 -1,1 +17,5 08:00

Kospi (Seoul) 5.533,77 -3,5 +31,3 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 22.928,08 -3,1 -10,5 10:00

Shanghai-Composite 3.658,03 -1,5 -7,8 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.416,11 -0,4 +16,6 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.378,14 +0,9 -37,8 10:00

KLCI (Malaysia) 1.606,33 +0,3 -4,4 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:21 % YTD

EUR/USD 1,1243 +0,1 1,1232 1,1222 -4,3

EUR/JPY 176,53 -0,6 177,62 177,45 -4,1

EUR/GBP 0,8386 +0,0 0,8384 0,8388 -3,8

USD/JPY 157,01 -0,7 158,13 158,12 +0,2

USD/KRW 1.322,68 -0,3 1.326,71 1.324,07 -8,2

USD/CNY 6,6733 -0,0 6,6758 6,6783 -4,6

USD/CNH 6,6728 -0,0 6,6737 6,6770 -4,3

USD/HKD 7,8413 -0,1 7,8469 7,8477 +0,8

AUD/USD 0,7013 -0,2 0,7027 0,7021 +5,1

NZD/USD 0,5695 -0,1 0,5700 0,5683 -1,1

BTC/USD 82.369,72 -2,7 84.635,97 82.724,33 -6,1

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 99,57 +2,5 2,42 97,15

Brent/ICE 111,13 +2,1 2,31 108,82

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.091,23 -1,2 -49,15 4.140,38

Silber 56,05 -3,3 -1,92 57,97

Platin 1.595,56 -2,0 -32,85 1.628,41

(Angaben ohne Gewähr)

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October 22, 2026 03:14 ET (07:14 GMT)