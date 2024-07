MÄRKTE ASIEN/US-Geschäftszahlen drücken lokale Börsen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Am Mittwoch haben sich die Börsen in Ostasien und Australien mit Abgaben gezeigt - überwiegend belastet vom Technologiesektor. In Taiwan wurde wegen eines Wirbelsturms nicht gehandelt, auch auf den Philippinen blieben die Märkte daher geschlossen. Neben dem Dauerbelastungsfaktor China verwiesen Händler auch auf die Geschäftsausweise grosser US-Technologiekonzerne nach US-Börsenschluss, die die Erwartungen zum Teil nicht erfüllen konnten. Während der E-Autobauer Tesla vollends enttäuschte, gefiel Alphabet zwar mit überzeugenden Geschäftszahlen, enttäuschte aber mit dem Ausblick.

In Japan sank der Nikkei-225 um 1,1 Prozent auf 39.184 Punkte - belastet vom Automobil- bzw. Immobiliensektor. Im Handel verwies man mit Blick auf Immobilienwerte auf Spekulationen, die Bank of Japan könnte die Zinsen anheben. Mitsubishi Motors stürzten indes um 7,4 Prozent ab, nachdem der Quartalsgewinn um 39 Prozent binnen Jahresfrist eingebrochen war. Isuzu Motors verloren 5,4 Prozent.

In China dauerte die jüngste Talfahrt auf dem Kernland an, der Schanghai-Composite verlor weitere 0,5 Prozent. Der HSI in Hongkong büsste im späten Handel 1,1 Prozent ein. Gestützt wurde der Markt im chinesischen Kernland zunächst von Schritten gegen Leerverkäufe, die ab Mittwoch griffen. In Hongkong belasteten vor allem Verluste bei E-Autobauern mit Blick auf Tesla. Insgesamt warteten Anleger weiter auf Konjunkturstimuli nach dem Ende des Dritten Plenums der KP. Analysten äusserten jedoch insbesondere mit Blick auf den kriselnden Immobilienmarkt wenig Hoffnung, dass auf der kommenden Politbüro-Sitzung Ende Juli etwas passieren werde. Chow Tai Fook verloren nach schwachen Erstquartalszahlen 6,2 Prozent.

Der südkoreanische Leitindex Kospi verlor indes 0,6 Prozent - belastet von Maschinenbau- und Automobilwerten. Letztere wurden belastet von Tesla. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics gab 2,3 ab. In Australien schloss der lokale Leitindex S&P/ASX-200 mit einem Abschlag von 0,1 Prozent. Erneut belastete die Schwäche im Energiesektor (-1,1%) angesichts des jüngsten Ölpreisverfalls.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.963,70 -0,1% +4,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.154,85 -1,1% +18,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.758,71 -0,6% +3,9% 08:00

Schanghai-Comp. 2.901,95 -0,5% -2,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.283,92 -1,1% +2,6% 10:00

Taiex (Taiwan) Kein Handel wegen Wirbelsturms

Straits-Times (Sing.) 3.460,15 -0,0% +6,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.622,29 -0,5% +12,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:56 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0833 -0,2% 1,0855 1,0876 -1,9%

EUR/JPY 167,66 -0,7% 168,88 169,73 +7,7%

EUR/GBP 0,8403 -0,1% 0,8409 0,8421 -3,1%

GBP/USD 1,2892 -0,1% 1,2908 1,2915 +1,3%

USD/JPY 154,76 -0,5% 155,59 156,07 +9,8%

USD/KRW 1.383,91 -0,2% 1.386,01 1.386,24 +6,6%

USD/CNY 7,1336 -0,1% 7,1377 7,1340 +0,5%

USD/CNH 7,2842 -0,1% 7,2893 7,2879 +2,0%

USD/HKD 7,8084 +0,0% 7,8083 7,8077 -0,0%

AUD/USD 0,6598 -0,3% 0,6616 0,6623 -3,1%

NZD/USD 0,5932 -0,4% 0,5956 0,5963 -6,1%

Bitcoin

BTC/USD 66.024,50 +0,2% 65.907,70 66.535,90 +51,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,28 76,96 +0,4% +0,32 +8,3%

Brent/ICE 81,34 81,01 +0,4% +0,33 +7,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.413,66 2.409,55 +0,2% +4,11 +17,0%

Silber (Spot) 29,23 29,23 +0,0% +0,01 +22,9%

Platin (Spot) 956,43 948,90 +0,8% +7,53 -3,6%

Kupfer-Future 4,17 4,16 +0,2% +0,01 +5,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

