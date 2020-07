MÄRKTE ASIEN/Unheitlich - Sydney schwach

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen setzt sich am Mittwoch keine einheitliche Tendenz durch. Ähnlich uneinheitlich hatte sich bereits die Wall Street am Vorabend gezeigt, dort hatten Anleger Blue Chips gegenüber Technologiewerten den Vorzug gegeben. Belastet werden die Aktienmärkte von der Unsicherheit über eine Verlängerung der Coronahilfen in den USA. Im US-Kongress ist nicht zu erkennen, dass sich Republikaner und Demokraten aufeinander zu bewegen. Politiker äussern vielmehr Zweifel über ein Zustandekommen einer Einigung. Ende Juli laufen wichtige Hilfsprogramme in den USA.

Zudem scheint der US-chinesische Dauerkonflikt abermals an Schärfe zu gewinnen, auch wenn sich die chinesischen Kernlandbörsen davon relativ unberührt zeigen. US-Aussenministers Mike Pompeo forderte, die ganze Weltgemeinschaft müsse China die Stirn bieten.

In Tokio gibt der Nikkei-225 um 0,5 Prozent auf 22.784 Punkte ab. Der gestiegene Yen lastet auf dem Markt. Der Dollar geht mit 106,85 Yen um, nach Wechselkursen über 107,30 zur gleichen Vortageszeit. Händler verweisen auf die Rekordwerte bei den Neuinfektionen in einigen Ländern - so zum Beispiel in Australien. Für zusätzliche Beunruhigung sorgt, dass US-Präsident Donald Trump jetzt erstmals eine klare Empfehlung zum Tragen von Masken ausgesprochen hat. Mit diesen Schlagzeilen laufen Anleger den vermeintlich sicheren Yen-Hafen an.

Gegen den lokalen Trend steigen Nidec um 5,4 Prozent. Der japanische Hersteller von Elektromotoren hat im ersten Quartal mehr verdient als vom Markt erwartet.

In Schanghai steigen die Kurse dagegen. Anfängliche Verluste wurden schnell aufgeholt. Händler vermuten, dass staatliche Institutionen als Käufer auftreten könnten. Der Schanghai-Composite klettert um 1,2 Prozent. Ein Grund für die Mittelzuflüsse könnte laut Marktteilnehmern aber auch sein, dass der Leitindex erstmals seit seiner Einführung 1991 eine Änderung seiner Zusammensetzung erfahren hat. Sie wurde zu beginn des Handels wirksam.

In Hongkong zeigt sich der HSI gut behauptet. Allerdings hatte auch er zunächst im Minus eröffnet. Nachdem Technologiewerte zuletzt gut gelaufen waren, folgen sie ihren US-Pendants nach unten. AAC Technologies sinken um 2,6 und Tencent um 1,5 Prozent. Der Markt warte auf die anstehende Einführung des Technologiesegments an der Börsen in Hongkong, heisst es.

Australien mit neuem Rekord bei Neuinfektionen

In Seoul lautet die Tendenz knapp behauptet. Vor den in dieser Woche anstehenden Unternehmensberichten sei die Risikoneigung begrenzt, heisst es. Vor ihren Quartalsausweises am Donnerstag fallen die Aktien von SK Hynix um 0,6 Prozent, Hyundai Motor steigen dagegen um 0,8 Prozent. KB Financial ziehen um 1,8 Prozent an, das Unternehmen hat mit besser als gedacht ausgefallenen Zweitquartalszahlen überrascht.

In Australien wütet der Coronavirus schlimmer als je zuvor, der S&P/ASX-200 zeigt sich vor diesem Hintergrund sehr schwach. Der wichtige Frühindikator Westpac-Melbourne Institute Leading Index legte zwar leicht zu, verharrt aber tief im negativen Bereich. Dies deckt sich mit dem fallenden Verbrauchervertrauen. Volkswirte sagen eine holprigere und auch später beginnende Konjunkturerholung voraus als noch zuletzt. Immerhin sind die Konsumausgaben deutlich gestiegen, allerdings drohen wegen der aktuellen Corona-Neuinfektionen neue Abriegelungen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.057,10 -1,61% -9,38% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.756,79 -0,56% -3,27% 08:00

Kospi (Seoul) 2.226,62 -0,10% +1,32% 08:00

Schanghai-Comp. 3.360,78 +1,20% +10,19% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.655,88 +0,08% -9,20% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.607,33 -0,84% -18,41% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.595,50 -0,03% +0,45% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:04 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1538 +0,0% 1,1532 1,1444 +2,9%

EUR/JPY 123,28 +0,1% 123,16 122,81 +1,1%

EUR/GBP 0,9072 +0,1% 0,9065 0,9027 +7,2%

GBP/USD 1,2718 -0,0% 1,2721 1,2675 -4,0%

USD/JPY 106,85 +0,1% 106,79 107,30 -1,7%

USD/KRW 1194,00 +0,0% 1193,94 1197,28 +3,4%

USD/CNY 6,9723 -0,1% 6,9808 6,9933 +0,1%

USD/CNH 6,9712 +0,0% 6,9702 6,9908 +0,1%

USD/HKD 7,7510 +0,0% 7,7507 7,7514 -0,5%

AUD/USD 0,7139 +0,1% 0,7133 0,7050 +1,9%

NZD/USD 0,6648 +0,1% 0,6642 0,6582 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 9.341,01 -0,4% 9.381,76 9.319,51 +29,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,59 41,92 -0,8% -0,33 -28,0%

Brent/ICE 44,03 44,32 -0,7% -0,29 -29,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.856,25 1.843,03 +0,7% +13,22 +22,3%

Silber (Spot) 22,37 21,38 +4,6% +0,99 +25,3%

Platin (Spot) 881,18 887,50 -0,7% -6,33 -8,7%

Kupfer-Future 2,96 2,95 +0,4% +0,01 +5,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2020 01:22 ET (05:22 GMT)