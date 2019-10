MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Zurückhaltung vor US-Arbeitsmarktbericht

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zum Wochenausklang gezeigt. Trotz positiver US-Vorgaben herrschte Zurückhaltung. Die Kursgewinne an der Wall Street beruhten auf verstärkten Zinssenkungsspekulationen, nachdem es erneut schwache US-Konjunkturdaten gegeben hatte. Daneben richteten sich die Blicke der Investoren auf die kommende Woche, wenn die Handelsgespräche zwischen den USA und China in die nächste Runde gehen - Ausgang ungewiss. Mit einem umfassenden Abkommen rechnen allerdings die wenigsten Teilnehmer.

Die im Wochenverlauf veröffentlichten US-Konjunkturdaten belegten, dass sich die US-Wirtschaft nicht von den negativen Folgen des seit Monaten andauernden Handelskonflikts abkoppeln kann. Unter den Anlegern macht sich zunehmend die Angst vor einer globalen Rezession breit. Vor diesem Hintergrund gewinnt der am Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht für September besondere Bedeutung. Sollte er ebenfalls enttäuschen, könnte es zu einer weiteren Abwärtswelle an der Wall Street kommen, so ein Beobachter.

In Tokio schloss der Nikkei-Index mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 21.410 Punkten. Auch hier stützten die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank nach den jüngsten schwachen US-Daten. Der festere Yen belastete dagegen nicht. Der Dollar bewegte sich mit 106,75 Yen auf dem Niveau des Vortages und legte damit nicht weiter zu. Die Aufschläge gingen nach Aussage von Händlern durch alle Bereiche. Im Transportbereich legten Central Japan Railway Company um 3,7 Prozent zu und Fuji Kyuko gewannen 2,6 Prozent. Im Energie-Sektor stiegen Idemitsu Kosan um 2,0 Prozent.

Schlusslicht war die Börse in Hongkong, wo es für den Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,3 Prozent nach unten ging. Hier habe Nervosität vor einer Medien-Konferenz mit Carrie Lam, der Regierungschefin der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong, geherrscht. So solle für Demonstranten ein Vermummungsverbot eingeführt werden. Dies könnte nach Ansicht von Francis Lun, Chief Executive bei Geo Securities, die Proteste weiter eskalieren lassen. An den Börsen in China fand wegen der "Goldenen Woche" weiterhin kein Handel statt.

In Sydney verbuchte der S&P/ASX-200 nach zuletzt zwei Handelstagen mit deutlichen Abschlägen ein Plus von 0,4 Prozent. Auf Wochensicht steht allerdings ein Minus von 3 Prozent zu Buche. Teilnehmer sprachen von einer leichten Gegenbewegung und verwiesen vor allem auf die Gewinne der Minenwerte, wo es für Fortescue um 2,1 Prozent nach oben ging und Whitehaven Coal 1,3 Prozent gewannen. Der Sektor-Index legte um 0,3 Prozent zu.

Für den Kospi in Seoul ging es um 0,6 Prozent nach unten. Vor allem Auto- und Reederei-Werte standen mit den Sorgen um eine globale Rezession und dem weiteren Verlauf der Handelsgespräche unter Druck. Die Aktien von Hyundai Motor und Korea Shipbuilding & Offshore Engineering verloren 1,6 Prozent bzw. 1,2 Prozent. Die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics legten dagegen um 0,8 Prozent zu. Hier hoffen Analysten auf solide Ergebnisse für das dritte Quartal.

Blicke richten sich auf Handelsgespräche

US-Präsident Donald Trump hatte China am Donnerstag aufgefordert, gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn Hunter Ermittlungen aufzunehmen. Am Markt hat dies die Besorgnis hervorgerufen, dass die in der kommenden Woche anstehenden Handelsgespräche von einer Antwort Pekings hierauf beeinflusst werden könnten. Andere setzten darauf, dass Trump angesichts der zuletzt schlechten US-Konjunkturdaten an einer schnellen Lösung des Handelskonflikts gelegen sei.

"Der Markt hofft weiterhin das Beste und bereitet sich auf das Schlimmste vor", so Stratege Stephen Innes von AxiTrader. Die Talfahrt der US-Wirtschaft könnte ausreichen, um zumindest ein Teilabkommen zwischen beiden Ländern herbeizuführen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.517,10 +0,37% +15,42% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 21.410,20 +0,32% +6,63% 08:00

Kospi (Seoul) 2.020,69 -0,55% -1,00% 08:00

Schanghai-Comp. FEIERTAG

Hang-Seng (Hongk.) 25.763,75 -1,33% +1,05% 10:00

Taiex (Taiwan) 10.894,48 +0,17% +12,00% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.073,99 -0,45% +0,63% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.553,17 -0,70% -7,48% 11:00

BSE (Mumbai) 38.330,72 +0,59% +5,73% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10.00 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0971 -0,0% 1,0972 1,0942 -4,3%

EUR/JPY 117,12 -0,1% 117,26 117,35 -6,9%

EUR/GBP 0,8893 +0,0% 0,8891 0,8908 -1,2%

GBP/USD 1,2334 -0,0% 1,2340 1,2281 -3,2%

USD/JPY 106,75 -0,1% 106,88 107,22 -2,7%

USD/KRW 1197,77 -0,3% 1201,51 1204,56 +7,5%

USD/CNY 7,1484 0% 7,1484 7,1484 +3,9%

USD/CNH 7,1281 +0,0% 7,1274 7,1389 +3,8%

USD/HKD 7,8437 +0,0% 7,8416 7,8420 +0,2%

AUD/USD 0,6751 +0,1% 0,6744 0,6708 -4,2%

NZD/USD 0,6317 +0,3% 0,6300 0,6266 -5,9%

Bitcoin

BTC/USD 8.114,75 -0,7% 8.169,75 8.269,00 +118,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,68 52,45 +0,4% 0,23 +9,3%

Brent/ICE 57,97 57,71 +0,5% 0,26 +4,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.508,96 1.505,00 +0,3% +3,96 +17,7%

Silber (Spot) 17,59 17,57 +0,1% +0,02 +13,5%

Platin (Spot) 884,13 891,00 -0,8% -6,87 +11,0%

Kupfer-Future 2,53 2,55 -0,8% -0,02 -4,6%

===

