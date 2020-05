MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Streit um Sicherheitsgesetz belastet HSI

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Montag keine einheitliche Tendenz ausmachen. Während an vielen Märkten der Region die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität gespielt wird, lastet der Streit um das Sicherheitsgesetz für Hongkong auf den chinesischen Börsen. Die Vorgaben der Wall Street vom Freitag sind leicht positiv, doch bleiben die US-Märkte am Montag wegen eines Feiertags in den USA geschlossen. Auch an der Londoner Leitbörse findet feiertagsbedingt kein Handel statt. Das lässt die Anleger in Asien vorsichtig agieren.

In Schanghai zeigt sich der Composite-Index kaum verändert. In Hongkong verliert der Hang-Seng-Index (HSI) weitere 1 Prozent, nachdem er am Freitag um 5,7 Prozent abgestürzt war. Die Spannungen zwischen China und den USA haben sich jüngst wieder verschärft. Zum einen hat US-Präsident Donald Trump China wiederholt vorgeworfen, mit gezielter Desinformation die weltweite Ausbreitung des Coronavirus ermöglicht zu haben. Zum anderen hat das von Peking geplante Sicherheitsgesetz Befürchtungen geweckt, dass damit die Demokratie in der Sonderverwaltungszone und deren Autonomie ausgehebelt werden sollten.

Droht neuer "kalter Krieg" zwischen China und den USA?

Präsident Trump drohte eine "starke Reaktion" der USA an. Sein Sicherheitsberater Robert O'Brian kündigte am Sonntag US-Sanktionen gegen China an, falls das umstrittene Gesetz in Kraft treten sollte. Der chinesische Aussenminister Wang Li wiederum verteidigte ebenfalls am Sonntag das Gesetz und behauptete, dass es weder die Autonomie Hongkongs untergrabe noch die Rechte und Freiheiten seiner Bewohner oder die ausländischer Investoren beeinträchtige. Die USA sollten ihr "Wunschdenken" aufgeben, dass sie China Änderungen aufzwingen könnten, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg den Minister, der den USA überdies vorwarf, die US-chinesischen Beziehungen "an den Rand eines kalten Krieges" zu bringen und damit den Weltfrieden zu gefährden.

An anderen wichtigen Märkten der Region geht es derweil nach oben. Mobilitätsdaten und Zahlen zu Restaurantbuchungen geben Grund zu der Annahme, dass sich die Wirtschaft allmählich wieder erholt. In Tokio gewinnt der Nikkei-225-Index 1,6 Prozent auf 20.706 Punkte. Der Kospi legt in Seoul um 0,9 Prozent zu. Die südkoreanische Regierung bereitet wegen der Corona-Krise den nunmehr dritten Nachtragshaushalt in diesem Jahr vor. An der rohstofflastigen Börse im australischen Sydney rückt der S&P/ASX-200 um 1,5 Prozent vor, unterstützt auch von der fortgesetzten Erholung der Ölpreise.

Die Erholung vom Montag dürfte nicht nachhaltig sein, warnt Kerry Craig, Marktstratege bei JP Morgan Asset Management. Er rechnet mit einer volatilen Handelswoche in Asien, nicht zuletzt wegen des Konflikts zwischen China und den USA. Rückschlagspotenzial berge auch die Unsicherheit darüber, wie rasch sich die Wirtschaft erholen werde. Unter den Einzelwerten verliert in Hongkong das HSI-Schwergewicht HSBC 1,5 Prozent. Auf der Aktie lastet die Befürchtung, dass der Finanzplatz Hongkong wegen des Sicherheitsgesetzes an Bedeutung verlieren könnte. Alibaba fallen um 2 Prozent. Das E-Commerce-Unternehmen hatte am Freitag nach Börsenschluss in Hongkong enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt.

An der Börse in Tokio profitieren Aktien des Automobilsektors von der Hoffnung auf ein Wiederanziehen der Wirtschaft. Honda Motor liegen 3,6 Prozent im Plus. Subaru rücken um 2,6 Prozent vor. Fujifilm verlieren hingegen 3,2 Prozent, nachdem das Unternehmen im vierten Geschäftsquartal einen Gewinneinbruch um 88 Prozent verzeichnet hat.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.579,40 +1,50% -16,53% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 20.706,39 +1,56% -13,82% 08:00

Kospi (Seoul) 1.987,00 +0,86% -9,59% 08:00

Schanghai-Comp. 2.812,96 -0,03% -7,78% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 22.701,32 -1,00% -18,67% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:28 % YTD

EUR/USD 1,0890 -0,1% 1,0898 1,0916 -2,9%

EUR/JPY 117,28 +0,0% 117,25 117,23 -3,8%

EUR/GBP 0,8940 -0,1% 0,8953 0,8964 +5,6%

GBP/USD 1,2182 +0,1% 1,2172 1,2179 -8,1%

USD/JPY 107,69 +0,1% 107,60 107,38 -0,9%

USD/KRW 1240,66 +0,6% 1240,66 1238,77 +7,4%

USD/CNY 7,1305 +0,2% 7,1305 7,1304 +2,4%

USD/CNH 7,1519 -0,0% 7,1535 7,1492 +2,7%

USD/HKD 7,7567 +0,0% 7,7565 7,7560 -0,4%

AUD/USD 0,6537 +0,1% 0,6532 0,6522 -6,7%

NZD/USD 0,6101 +0,1% 0,6097 0,6107 -9,4%

Bitcoin

BTC/USD 8.787,51 -2,9% 9.050,76 9.059,01 +21,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 33,51 33,25 +0,8% 0,26 -43,1%

Brent/ICE 35,23 35,13 +0,3% 0,10 -44,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.727,00 1.734,23 -0,4% -7,23 +13,8%

Silber (Spot) 17,10 17,23 -0,8% -0,13 -4,2%

Platin (Spot) 830,70 835,60 -0,6% -4,90 -13,9%

Kupfer-Future 2,39 2,39 +0,2% +0,00 -14,9%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2020 01:02 ET (05:02 GMT)