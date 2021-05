MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Stahl- und Rohstoffaktien schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Ostasien am Donnerstag, nachdem in den USA die Sorgen vor einer strafferen US- Geldpolitik (Tapering) neue Nahrung erhalten haben. Wie nämlich aus dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung hervorgeht, sind die Notenbanker der Ansicht, dass eine weitere Erholung die Tür für eine Tapering-Debatte öffnen würde.

Darauf legten die Anleiherenditen wieder merklich zu bis in die Nähe des Jahreshochs und zogen auch den Dollar mit nach oben, wohingegen die US-Indizes zunächst eher gelassen reagierten.

Während sich der Aktienmarkt in Sydney um 1 Prozent zumindest zum Teil von den derben Vortagsverlusten erholen kann, geht es an den Plätzen in Ostasien überwiegend nach unten, allerdings meist moderat. In Tokio pendelt der Nikkei-Index um den Vortagesschluss, er liegt bei 28.047 Punkten. Hier dürfte der festere Dollar leicht stützend wirken. In Hongkong, wo wie in Seoul am Vortag nicht gehandelt wurde, sprechen Marktteilnehmer auch von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Gewinnen.

Warnsignal aus Peking

In der gesamten Region gehören Aktien aus dem Stahl- und Rohstoffsektor zu den Verlierern. In Seoul geben Posco und Hyundai Steel jeweils um über 3 Prozent nach, in Tokio Sumitomo Metal Mining und Nippon Steel ebenso. Hintergrund ist laut Marktbeobachtern, dass Peking signalisiert habe, gegen zu starke Preisanstiege vorgehen zu wollen. In China sind darauf die Eisenerzpreise stark unter Druck geraten. In Sydney geben BHP um 1,4 und Rio Tinto um 0,9 Prozent nach, die Aktie des Eisenerzförderers Fortescue liegt nur ganz knapp im Minus.

Nufarm reagieren derweil mit einem Plus von 2,7 Prozent darauf, dass das Agrarchemieunternehmen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt ist.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.001,80 +1,01% +6,30% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.042,74 -0,01% +3,51% 08:00

Kospi (Seoul) 3.158,55 -0,46% +9,92% 08:00

Schanghai-Comp. 3.500,86 -0,29% +0,80% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.382,02 -0,74% +4,93% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.114,20 +0,32% +10,51% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.581,17 +0,04% -2,21% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:36 % YTD

EUR/USD 1,2182 +0,0% 1,2177 1,2215 -0,3%

EUR/JPY 132,96 +0,0% 132,95 133,24 +5,4%

EUR/GBP 0,8630 +0,0% 0,8626 0,8617 -3,4%

GBP/USD 1,4115 -0,0% 1,4116 1,4179 +3,2%

USD/JPY 109,15 -0,0% 109,20 109,06 +5,7%

USD/KRW 1131,69 +0,0% 1131,46 1129,95 +4,2%

USD/CNY 6,4386 +0,1% 6,4350 6,4373 -1,4%

USD/CNH 6,4378 -0,0% 6,4399 6,4362 -1,0%

USD/HKD 7,7645 -0,0% 7,7647 7,7645 +0,2%

AUD/USD 0,7742 +0,2% 0,7723 0,7753 +0,5%

NZD/USD 0,7178 +0,1% 0,7243 0,7204 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 39.606,01 +1,8% 38.905,76 40.211,75 +36,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,53 63,36 +0,3% 0,17 +30,6%

Brent/ICE 66,75 66,66 +0,1% 0,09 +29,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.876,13 1.869,50 +0,4% +6,63 -1,1%

Silber (Spot) 27,75 27,78 -0,1% -0,03 +5,1%

Platin (Spot) 1.200,10 1.194,50 +0,5% +5,60 +12,1%

Kupfer-Future 4,58 4,58 -0,1% -0,01 +29,8%

