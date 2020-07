MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Spannungen mit USA verhindern Erholung in China

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer vom Donnerstag treten die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag mehr oder weniger auf der Stelle. Zentrales Thema an den Märkten seien die Spannungen zwischen den USA und China, sagen Händler. Wegen des umstrittenen Sicherheitsgesetzes für Hongkong hatten die USA kürzlich neue Sanktionen gegen China beschlossen, worauf Peking Vergeltungsmassnahmen ankündigte.

US-Justizminister William Barr legte am Donnerstag nach, indem er einer Reihe von US-Unternehmen vorwarf, sich bereitwillig den "autoritären Forderungen" der chinesischen Regierung zu unterwerfen. Barr warnte Unternehmen aus der Film- und Unterhaltungsbranche wie Walt Disney, aber auch Technologiekonzerne wie die Alphabet-Tochter Google oder Apple, dass ihre Geschäfte in China gegen US-Lobbyismus-Gesetze verstossen könnten. China wolle nicht Handel treiben, sondern die USA ausrauben, so der Minister. Kurzfristig könnten US-Unternehmen zwar von China profitieren, letztlich gehe es der Volksrepublik aber nur darum, sie durch eigene Unternehmen zu ersetzen.

Dazu kommen negative Vorgaben der Wall Street. Die steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen in den USA weckt in wachsendem Masse Zweifel an der Erholung der US-Wirtschaft. In Verbindung mit den wieder schwer belasteten US-chinesischen Beziehungen lasse dies die Anleger vorsichtig agieren, heisst es.

In Tokio sinkt der Nikkei-225-Index um 0,3 Prozent auf 22.694 Punkte. Grössere Verluste verhindert der zum Dollar wieder etwas schwächere Yen. Für die US-Währung werden rund 107,20 Yen gezahlt, zum Handelsschluss in Japan am Donnerstag notierte der Dollar knapp unter 107 Yen.

Der Kospi in Seoul gewinnt 0,5 Prozent. Die Börse im australischen Sydney tendiert knapp behauptet.

Kweichow Moutai erholen sich von Absturz - TSMC nach Zahlen gesucht

An der Börse in Schanghai fällt der Composite-Index um 0,5 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong steigt derweil um 0,6 Prozent.

In Schanghai erholt sich der Kurs von Kweichow Moutai etwas von dem Einbruch des Vortags und legt um 1,4 Prozent zu. Die Aktie des chinesischen Spirituosenherstellers, zugleich das Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung in China, war abverkauft worden, nachdem die Zeitung People's Daily die hohen Preise seiner Produkte kritisiert hatte. Im Handel sei erwartet worden, dass die chinesische Politik nach der jüngsten Rally des Aktienmarkts auf die Bremse treten würde, meinen die Analysten von Axicorp. Dass sie allerdings den Rückwärtsgang einlegen würde - damit habe niemand gerechnet. Ausländische Anleger, die in festlandchinesischen Aktien investiert seien, dürfte dieser Sinneswandel kalt überrascht haben.

Gesucht sind in Taipeh die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Der Chiphersteller hat am Donnerstag nach Börsenschluss überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt und einen optimistischen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben, was der Aktie zu einem Plus von 2,9 Prozent verhilft.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.004,20 -0,11% -10,17% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.694,36 -0,33% -3,75% 08:00

Kospi (Seoul) 2.195,53 +0,54% -0,10% 08:00

Schanghai-Comp. 3.193,82 -0,51% +4,71% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.123,58 +0,61% -11,39% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.627,29 +0,14% -18,59% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.590,50 +1,63% -0,97% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1388 +0,1% 1,1381 1,1412 +1,5%

EUR/JPY 122,09 -0,0% 122,10 122,04 +0,2%

EUR/GBP 0,9063 -0,0% 0,9066 0,9090 +7,1%

GBP/USD 1,2565 +0,1% 1,2554 1,2554 -5,2%

USD/JPY 107,20 -0,1% 107,30 106,96 -1,4%

USD/KRW 1206,21 +0,1% 1205,18 1203,94 +4,4%

USD/CNY 7,0009 +0,2% 6,9893 6,9977 +0,5%

USD/CNH 6,9995 +0,0% 6,9962 6,9974 +0,5%

USD/HKD 7,7532 -0,0% 7,7537 7,7528 -0,5%

AUD/USD 0,6986 +0,2% 0,6969 0,6995 -0,3%

NZD/USD 0,6545 +0,1% 0,6536 0,6558 -2,8%

Bitcoin

BTC/USD 9.102,51 -0,2% 9.116,51 9.114,26 +26,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,72 40,75 -0,1% -0,03 -30,2%

Brent/ICE 43,27 43,37 -0,2% -0,10 -30,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.798,76 1.797,60 +0,1% +1,16 +18,5%

Silber (Spot) 19,06 19,18 -0,6% -0,11 +6,8%

Platin (Spot) 827,45 828,50 -0,1% -1,05 -14,3%

Kupfer-Future 2,88 2,89 -0,4% -0,01 +2,2%

===

