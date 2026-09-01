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01.09.2026 06:41:39

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Shein mit enttäuschendem Börsendebüt

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Uneinheitlich geht es am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien zu. Weiter sorgt die deutlich gestiegene Erwartung einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank für Verunsicherung und Kaufzurückhaltung, wie Marktteilnehmer berichten. Mittlerweile wird am Zinsterminmarkt mit 66-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine US-Zinserhöhung im September eingepreist. Dazu kommt der fortgesetzte Anstieg der Preise am Ölmarkt, wo es in den vergangenen Wochen relativ ruhig zugegangen war. Seit den jüngsten gegenseitigen Attacken der USA und des Irans geht es mit den Preisen aber nach oben, was Inflations- und damit zugleich Zinserhöhungsspekulationen befeuert. Aktuell verteuert sich Brent-Öl um knapp 1 Prozent auf gut 91 Dollar.

In Tokio legt der Topix um 0,7 Prozent zu, der Kospi im südkoreanischen Seoul bewegt sich um seinen Vortagesschlussstand. Die südkoreanischen Exporte sind im August im Vergleich zum Vorjahr um 68,7 Prozent gestiegen, was die Erwartungen von Ökonomen übertrifft. Die Daten unterstreichen die anhaltende Stärke der weltweiten Nachfrage nach Technologieprodukten, insbesondere Halbleitern, vor dem Hintergrund des KI-Booms. Die Kurse der Halbleiter-Dickschiffe SK Hynix und Samsung Electronics gewinnen 1,3 bzw. 0,4 Prozent.

Auch in Shanghai bewegt sich das Marktbarometer, der Composite-Index, kaum. Er wird etwas gestützt vom besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindex für die Industrie von Ratingdog. Dieser hat sich gegenüber dem Vormonat wie zuvor bereits der staatliche Index verbessert, liegt aber zugleich auch im Expansion anzeigenden Bereich. Dafür geht es in Hongkong um 1,0 Prozent abwärts. Sydney folgt wie oft mehr der US-Vorgabe, der S&P/ASX-200 büsst 0,4 Prozent ein.

Enttäuschend fällt bislang das Börsendebüt von Shein in Hongkong aus, was die Stimmung laut Händlern auch in der Breite trübt. Ausgegeben zu 48,56 Hongkong-Dollar sackte der Kurs des Online-Billigmodehändlers zunächst auf 43,72 ab, erholte sich dann aber wieder auf zuletzt 46,62 Hongkong-Dollar. Börsianer führen regulatorische Gegenwinde und zuletzt nachlassendes Wachstum als belastende Faktoren an. Shein nahm mit dem Börsengang umgerechnet 1,74 Milliarden US-Dollar ein, zugleich wurde das Unternehmen insgesamt mit etwa 26,5 Milliarden US-Dollar bewertet - mehr als 70 Prozent unter seiner Höchstbewertung von fast 100 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022.

Der endgültige Angebotspreis von 48,56 HK$ lag etwa in der Mitte der beworbenen Preisspanne, wobei das öffentliche Angebot 5,63-fach und die internationale Tranche 2,59-fach überzeichnet waren.

Auch die Investorennachfrage wirkte vor dem Börsendebüt deutlich schwächer. Die Shein-Aktien waren am Montag im Graumarkt um mehr als 10 Prozent gefallen, was darauf hindeutet, dass Bedenken hinsichtlich der Bewertung und der Wachstumsaussichten des Unternehmens bereits vor der Notierung an der HKEX in den inoffiziellen Handel übergegangen waren.

In Taipeh machen Mediatek einen Satz um fast 10 Prozent, nachdem Nvidia eine Investition von 3,5 Milliarden US-Dollar in das taiwanische Unternehmen angekündigt hat.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.045,70 -0,3 +3,8 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.270,07 +0,8 +22,9 08:00

Kospi (Seoul) 6.822,91 +0,0 +61,9 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.310,88 -1,0 -1,2 10:00

Shanghai-Composite 3.987,56 +0,0 +0,5 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.709,98 -0,8 +22,9 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.576,48 +0,8 -24,0 10:00

KLCI (Malaysia) 1.708,05 -1,0 +1,7 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:33 % YTD

EUR/USD 1,1603 -0,1 1,1616 1,1594 -1,2

EUR/JPY 185,46 -0,1 185,57 185,04 +0,8

EUR/GBP 0,8568 -0,1 0,8573 0,8560 -1,7

USD/JPY 159,81 +0,1 159,73 159,59 +2,0

USD/KRW 1.372,86 +0,4 1.367,08 1.370,12 -4,7

USD/CNY 6,7203 +0,0 6,7197 6,7198 -3,9

USD/CNH 6,7206 +0,0 6,7178 6,7207 -3,7

USD/HKD 7,8391 +0,0 7,8385 7,8371 +0,7

AUD/USD 0,7167 +0,0 0,7166 0,7160 +7,4

NZD/USD 0,5905 -0,2 0,5915 0,5916 +2,6

BTC/USD 78.747,42 -0,2 78.864,90 78.135,43 -10,2

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,79 +1,2 1,03 85,76

Brent/ICE 91,30 +0,9 0,81 90,49

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.429,99 -0,4 -18,30 4.448,29

Silber 66,47 -0,1 -0,05 66,52

Platin 1.799,67 +0,5 8,75 1.790,92

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

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