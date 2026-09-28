MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Seoul sehr schwach - Chipaktien unter Druck

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Uneinheitlich geht es zum Start in die neue Börsenwoche an den Börsen in Ostasien zu. Unter Druck stehen Chipaktien und andere Aktien mit KI-Fantasie, weil wieder Sorgen über eine zu schnelle und unkontrollierbare Entwicklung von Künstlicher Intelligenz umgehen. Hintergrund sind neue Meldungen über Vorfälle mit KI-Agenten von OpenA, die selbstständig aussergewöhnliche Mittel ergriffen haben sollen, um an Daten zu gelangen. Der ChatGPT-Entwickler hat darauf vorläufig das Training der neuesten Modelle gestoppt. Das wirft generell wieder Fragen über die Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit der hohen KI-Investitionen vieler Unternehmen auf.

Daneben bremst der wieder deutlich gestiegene Ölpreise angesichts ausbleibender Fortschritte im Hinblick auf eine Wiederöffnung der Strasse von Hormus. Brent- Öl verteuert sich um 2,5 Prozent auf knapp 107 Dollar.

An der stark technologielastigen Börsen in Seoul geht es um 2,1 Prozent nach unten. Dort war zuletzt wegen Feiertagen zwei Tage in Folge nicht gehandelt worden. Die beiden Schwergewichte SK Hynix und Samsung Electronics verlieren je rund 4,5 Prozent. Hanmi Semiconductor geben um 2,3 Prozent nach. Der Topix in Tokio liegt minimal im Plus, aber auch hier werden Technologieaktien abgegeben. Kioxia büssen 2,6 und Lasertec 1,1 Prozent ein. Advantest, Tokyo Electron oder Softbank Group liegen dagegen moderat im Plus. In Hongkong verlieren SMIC 3,6 und Hua Hong Grace dagegen 4,8 Prozent. Für Alibaba geht es um 1,56 Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte jüngst mit Meldungen über den leistungsstärksten KI-Agenten Asiens aufgewartet. Der HSI steigt dennoch um 0,6 Prozent. In Shanghai geht es für den Composite-Index um 1,7 Prozent südwärts. Der S&P/ASX 200 in Sydney verbessert sich um 0,4 Prozent.

Unter weiteren Einzelwerten brechen Nidec in Tokio um über 17 Prozent ein. Berichten zufolge muss der Zulieferer der Autoindustrie eine Abschreibung im Umfang von umgerechnet 6,3 Milliarden Dollar vornehmen und wird sich auch von seinem Präsidenten trennen. - als Folge eines der grössten Bilanzskandale Japans.

In Sydney schnellem teilte Northern Star um 7,1 Prozent nach oben. Nachdem das Unternehmen ein Übernahmeangebot von Gold Fields abgelehnt hat, setzt der Markt offenbar auf ein höheres Gebot. Der Betreiber von Seniorenwohnanlagen Ingenia teilte mit, ein drittes Angebot von Warburg Pincus erhalten zu haben. Ingenia ziehen um 6,2 Prozent an.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.695,80 +0,4 -0,2 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.224,07 +0,1 +21,2 08:00

Kospi (Seoul) 6.935,02 -2,1 +64,7 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.666,09 +0,6 -3,8 10:00

Shanghai-Composite 3.820,82 -1,7 -3,7 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.746,32 +0,6 +23,7 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.189,87 -0,8 -28,4 10:00

KLCI (Malaysia) 1.671,62 0,0 -0,5 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 08:59 % YTD

EUR/USD 1,1387 -0,0 1,1391 1,1384 -3,1

EUR/JPY 179,60 +0,3 179,13 179,94 -2,4

EUR/GBP 0,8596 -0,0 0,8599 0,8607 -1,4

USD/JPY 157,70 +0,3 157,26 158,02 +0,7

USD/KRW 1.357,90 +0,3 1.353,68 1.356,88 -5,7

USD/CNY 6,7126 0,0 6,7128 6,7128 -4,0

USD/CNH 6,7151 -0,1 6,7227 6,7180 -3,7

USD/HKD 7,8433 -0,0 7,8438 7,8432 +0,8

AUD/USD 0,7024 +0,0 0,7023 0,7024 +5,3

NZD/USD 0,5669 +0,3 0,5655 0,5666 -1,5

BTC/USD 83.471,94 -1,3 84.548,70 84.019,85 -4,8

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,04 +1,8 1,63 92,41

Brent/ICE 106,96 +2,5 2,64 104,32

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.196,09 -2,1 -90,16 4.286,25

Silber 62,03 -3,5 -2,25 64,28

Platin 1.730,82 -2,7 -47,34 1.778,16

(Angaben ohne Gewähr)

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September 28, 2026 00:48 ET (04:48 GMT)