MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Rekordgewinnserie in Sydney

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien und Australien haben am Mittwoch in engen Grenzen uneinheitlich tendiert, nachdem es zuvor mit den Aktienkursen teils acht Tage in Folge nach oben gegangen war. Nach den Vorschusslorbeeren in Hinsicht auf Zinssenkungssignale seitens der US-Notenbank durch die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung im späteren Tagesverlauf und den Auftritt von US-Notenbankchef Powell beim Notenbanken-Symposium in Jackson Hole am Freitag warte man nun auf Fakten, hiess es zum Umfeld.

In Tokio ging es für den Nikkei-225 um 0,3 Prozent nach unten auf 37.952 Punkte. Dabei bremste der Yen etwas. Er wertet nach seinem zwischenzeitlichen Rücksetzer wieder auf. Nach Ständen um 147 Yen zur gleichen Vortageszeit kostete der Dollar zuletzt 145,90 Yen. Nach dem jüngsten Ausverkauf scheine der japanische Aktienmarkt nun in Bezug auf Währung und Aktienbewertung ausgeglichener zu sein, kommentierte Kelly Chung, Anlageexpertin bei Value Partners,

In Seoul (+0,2%) bestimmte das Warten auf die Zinsentscheidung der südkoreanischen Notenbank am Donnerstag das Geschehen. Händler sprachen von dünnen Umsätzen. In Schanghai wartete man laut Händlern auf die People's Bank of China, die in der nächsten Woche über die mittelfristigen Zinsen entscheiden wird. Der Schanghai-Composite büsste gut 0,3 Prozent ein. Am meisten tat sich in Hongkong, wo es für den HSI um 1,0 Prozent nach unten ging.

Sydney jetzt neun Mal im Plus

Sydney (+0,2%) zeigte sich zwar den dritten Tag in Folge mit einem nur wenig veränderten Index, gleichwohl dehnte sich damit die Gewinnserie auf neun Tage und damit einen Rekord aus. Für Rückenwind sorgten laut Marktteilnehmern ermutigende Geschäftszahlen auf Unternehmensebene.

Keine positive Wirkung bei chinesischen Immobilienaktien entfaltete die Nachricht, dass Peking laut einem Medienbericht erwägt, lokalen Regierungen den Erwerb unverkaufter Häuser zu gestatten. Laut dem Bericht ist es unklar, wie viel davon für den Kauf von Wohnungen verwendet werden soll, wenn der Vorschlag genehmigt wird.

Unter den Einzelwerten verloren JD.com in Hongkong knapp 5 Prozent. Einem Bericht zufolge will sich Walmart von seiner Beteiligung an dem chinesischen Internetkonzern trennen und 144,5 Millionen Aktien verkaufen. Geely Auto gaben um 0,4 Prozent nach, obwohl der Autobauer nach starken Verkäufen in den ersten sechs Monaten sein Auslieferungsziel für das Gesamtjahr erhöhte.

Bei der Aktie des Herstellers von Batterien für Elektrofahrzeuge, LG Energy Solution, trieb die Mitteilung, dass man mehr Patente für Batteriemanagementsysteme besitze als japanische und chinesische Konkurrenten. Der Kurs gewann 6,1 Prozent.

In Sydney verbilligten sich Insurance Australia (IAG) um 3,1 Prozent, nachdem der Versicherer mit dem Gewinn die Erwartungen verfehlt hatte.

Brambles machten einen Satz um gut 9 Prozent. Das Unternehmen, das unter anderem Paletten herstellt, hatte starke Geschäftszahlen vorgelegt. Der Kurs gab um 1,4 Prozent nach. Der Spezialist für Softwarelogistik Wisetech kam mit seinem Zahlen und insbesondere der Gewinnmarge besonders gut an, der Kurs schoss darauf um 18,1 Prozent nach oben. Charter Hall schnellten um 15,9 Prozent nach oben; auch das Immobilienunternehmen hatte starke Zahlen präsentiert. Domino's Pizza (-1,4%) verfehlte dagegen die Schätzungen, erhöhte aber wie auch IAG die Dividende.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.010,50 +0,2% +5,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 37.951,80 -0,3% +13,7% 08:00

Kospi (Seoul) 2.701,13 +0,2% +1,7% 08:00

Schanghai-Comp. 2.856,58 -0,3% -4,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.332,12 -1,0% +2,6% 10:00

Taiex (Taiwan) 22.237,89 -0,9% +24,0% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.360,09 -0,3% +4,0% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.639,94 -0,2% +12,9% 11:00

BSE (Mumbai) 80.679,93 -0,2% +11,7% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:12 % YTD

EUR/USD 1,1120 -0,1% 1,1129 1,1077 +0,7%

EUR/JPY 162,35 +0,5% 161,54 162,90 +4,3%

EUR/GBP 0,8538 -0,0% 0,8540 0,8527 -1,6%

GBP/USD 1,3024 -0,1% 1,3033 1,2990 +2,3%

USD/JPY 146,04 +0,6% 145,15 147,05 +3,6%

USD/KRW 1.336,19 +0,3% 1.332,03 1.333,70 +3,0%

USD/CNY 7,1116 +0,2% 7,1007 7,1210 +0,2%

USD/CNH 7,1293 +0,2% 7,1174 7,1431 +2,0%

USD/HKD 7,7904 +0,0% 7,7880 7,7899 -0,2%

AUD/USD 0,6744 +0,0% 0,6744 0,6727 -0,9%

NZD/USD 0,6143 -0,2% 0,6154 0,6127 -2,8%

Bitcoin

BTC/USD 59.700,00 +0,7% 59.311,00 60.892,80 +37,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,27 73,17 +0,1% +0,10 +3,2%

Brent/ICE 77,35 77,20 +0,2% +0,15 +2,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.513,98 2.513,82 +0,0% +0,16 +21,9%

Silber (Spot) 29,54 29,45 +0,3% +0,09 +24,3%

Platin (Spot) 951,93 950,50 +0,1% +1,43 -4,0%

Kupfer-Future 4,18 4,16 +0,5% +0,02 +6,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2024 03:39 ET (07:39 GMT)