MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Neue US-Zollankündigung belastet kaum

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien geht es am Montag im Handelsverlauf in engen Grenzen uneinheitlich zu. Stärker bewegt zeigt sich lediglich Hongkong, wo der HSI um 1,7 Prozent anzieht. In der Breite werden schwache US-Vorgaben ebenso gut weggesteckt wie neue Zollandrohungen aus den USA, die am Freitag bereits an der Wall Street gespielt wurden. Am Sonntag kündigte US-Präsident Donald Trump an, dass er am Montag einen Zoll von 25 Prozent auf US-Einfuhren von Stahl und Aluminium aus allen Ländern ankündigen werde. Ab wann diese in Kraft treten sollen, sagte er nicht. Er drohte daneben gegenseitige Zölle für Länder an, die US-Einfuhren besteuerten, und dass dies im Laufe dieser Woche geschehen werde. Derweil treten mittlerweile von China im Gegenzug erhobene Zölle auf US-Produkte im Wert von 14 Milliarden Dollar am Berichtstag in Kraft.

In Tokio liegt der Nikkei-225-Index 0,2 Prozent im Plus bei 38.883 Punkten, in Schanghai gewinnt der Composite-Index 0,4 Prozent. Auf der Stelle tritt der Kospi in Seoul, in Sydney ist der Handel bereits beendet, dort büsste das Marktbarometer 0,3 Prozent ein.

Die Aktienmärkte in Ostasien stecken damit auch die US-Arbeitsmarktdaten für Januar gut weg. Sie waren insgesamt robust ausgefallen und bestätigten die US-Notenbank in deren abwartendem Kurs, was weitere Zinssenkungen betrifft.

Nach Ansicht der Analysten von Daiwa könnte die Stimmung an den chinesischen Börsen von einer Art "Nationalstolz" gestützt werden angesichts des Durchbruchs von Deepseek in Sachen KI. Das könne weniger anfällig für eine Konfrontation mit den USA machen und dazu beitragen, die Stimmungserholung länger aufrechtzuerhalten, so Daiwa. Dazu komme, dass sich der chinesische Konsum während der Neujahrsfeierlichkeiten etwas erholt habe. Neue Preisdaten aus China sind unterdessen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen und sorgen ihrerseits kaum für Impulse. Sie deuten weiter auf eine wenig dynamische Wirtschaft hin.

Aktien aus dem Stahl- und Rohstoffsektor gehören nach der Zolldrohung aus den USA eher zu den Verlierern. Die Auswirkungen potenzieller US-Zölle dürften nach Einschätzung von Ökonomen von Barclays relativ begrenzt sein. Sie schätzen, dass Taiwan, Südkorea und Indien höchstens etwa 5 Prozent ihrer Lieferungen in die USA exportieren. Baoshan Iron & Steel liegen in Hongkong 2,2 Prozent fester, Inner Mongolia Baotou Steel Union geben um 0,5 Prozent nach. In Tokio büssen Nippon Steel 0,4 Prozent ein, in Seoul Posco Holdings 1,0 und Hyundai Steel 2,0 Prozent, in Sydney verlor der Kurs des Eisenerzförderers Fortescue 1,5 Prozent und BHP verbilligten sich um 1 Prozent. Bluesope Steel legten um 1,8 Prozent zu. Das Unternehmen betreibt ein Werk in Ohio und will die dortige Produktionsmenge weiter erhöhen.

Chinesische Telekomwerte legen dagegen zu, nachdem die Telekombetreiber Deepseek in ihre Angebote integriert haben. China Mobile gewinnen 1,9, China Unicom 2,1 und China Telecom 4,1 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.482,80 -0,3% +4,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.882,56 +0,2% -2,8% 07:00

Kospi (Seoul) 2.521,89 -0,0% +5,1% 07:00

Schanghai-Comp. 3.317,90 +0,4% -1,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.486,37 +1,7% +5,3% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.894,73 +0,9% +1,9% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.589,01 -0,1% -3,1% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:43 % YTD

EUR/USD 1,0321 +0,3% 1,0294 1,0386 -0,4%

EUR/JPY 156,91 +0,6% 155,99 157,56 -3,7%

EUR/GBP 0,8318 +0,1% 0,8313 0,8346 +0,5%

GBP/USD 1,2407 +0,2% 1,2384 1,2445 -0,9%

USD/JPY 152,03 +0,3% 151,54 151,71 -3,3%

USD/KRW 1.455,43 +0,6% 1.455,43 1.447,40 -1,4%

USD/CNY 7,1660 -0,1% 7,1660 7,1681 -0,6%

USD/CNH 7,3118 -0,0% 7,3131 7,2897 +2,0%

USD/HKD 7,7884 -0,0% 7,7906 7,7886 +0,3%

AUD/USD 0,6276 +0,5% 0,6247 0,6289 +1,4%

NZD/USD 0,5661 +0,3% 0,5643 0,5680 +1,1%

Bitcoin

BTC/USD 97.138,05 +1,3% 95.866,05 96.802,35 +2,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,57 71,00 +0,8% +0,57 +0,5%

Brent/ICE 75,28 74,66 +0,8% +0,62 +1,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.878,71 2.860,77 +0,6% +17,94 +9,7%

Silber (Spot) 32,03 31,79 +0,7% +0,23 +10,9%

Platin (Spot) 983,43 973,40 +1,0% +10,03 +8,4%

Kupfer-Future 4,60 4,59 +0,1% +0,01 +14,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

