MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich nach eher schwachen Konjunkturdaten

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz ausmachen. Schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten, unter anderem aus China und Japan, dämpfen vielerorts die Kauflaune.

In Tokio verliert der Nikkei-225-Index 0,7 Prozent auf 23.162 Punkte. Das Wachstum der japanischen Wirtschaft war im dritten Kalenderquartal schwächer als erwartet.

In China hat sich das Wachstum der Industrieproduktion im Oktober überraschend deutlich abgeschwächt, was den Anlegern erneut die Folgen des Handelsstreits mit den USA vor Augen führt. Die Streitparteien verhandeln zwar miteinander, eine Einigung ist aber immer noch nicht in Sicht. Aktuell komme man nicht weiter, weil China sich beim Kauf von US-Agrarerzeugnissen nicht auf eine bestimmte Summe festlegen wolle, berichtet das Wall Street Journal. US-Präsident Donald Trump hatte behauptet, China habe zugesagt, den USA landwirtschaftliche Produkte für 50 Milliarden Dollar abzunehmen.

Die Börse in Schanghai zeigt sich nach den Daten 0,3 Prozent höher. In Hongkong geht es mit dem Hang-Seng-Index unterdessen um 0,8 Prozent abwärts. Hier belasten weiter die Proteste gegen die Regierung. Die Demonstranten blockieren Strassen und Schienen, so dass es zu massiven Verkehrsbehinderungen kommt. Die Schulen in der Sonderverwaltungszone bleiben daher zunächst bis Sonntag geschlossen, wie die zuständige Behörde am Donnerstag anordnete.

Am Aktienmarkt in Sydney legten die Kurse im Schnitt um 0,6 Prozent zu. Schwache Arbeitsmarktdaten weckten dort die Hoffnung auf eine neuerliche Zinssenkung der australischen Notenbank.

Tencent nach enttäuschenden Zahlen unter Druck

Bei den Einzelwerten macht in vielen Fällen die Berichtssaison die Kurse. So fällt Schwergewicht Tencent in Hongkong um 2,6 Prozent, nachdem die Drittquartalszahlen des chinesischen Technologiegiganten die Erwartungen verfehlt haben.

In Tokio geht es mit Mitsubishi UFJ um 1,4 Prozent nach unten. Die japanische Bank hat im zweiten Geschäftsquartal einen massiven Gewinnrückgang verbucht.

Ebenfalls an der japanischen Börsen springen Z Holdings, die Aktien der Muttergesellschaft von Yahoo Japan, um fast 17 Prozent nach oben, nach Medienberichten, wonach das Unternehmen die Chat-App "Line" kaufen will.

Die Aktie des Apple-Zulieferers Foxconn, formal Hon Hai Precision Industry, sinkt in Taiwan um 0,2 Prozent. Das Unternehmen hatte am Mittwoch einen höheren Gewinn ausgewiesen, als Analysten erwartet hatten.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.735,10 +0,55% +19,28% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.162,12 -0,68% +16,51% 07:00

Kospi (Seoul) 2.127,95 +0,26% +4,26% 07:00

Schanghai-Comp. 2.913,94 +0,30% +16,84% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.371,73 -0,75% +2,64% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.231,90 -0,23% +5,55% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.594,59 -0,16% -5,52% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 % YTD

EUR/USD 1,0998 -0,1% 1,1008 1,1003 -4,1%

EUR/JPY 119,60 -0,1% 119,74 120,01 -4,9%

EUR/GBP 0,8570 +0,1% 0,8565 0,8569 -4,8%

GBP/USD 1,2835 -0,1% 1,2852 1,2842 +0,7%

USD/JPY 108,74 -0,0% 108,77 109,08 -0,9%

USD/KRW 1170,38 -0,0% 1170,87 1167,35 +5,0%

USD/CNY 7,0188 -0,1% 7,0234 7,0145 +2,0%

USD/CNH 7,0206 -0,1% 7,0291 7,0158 +2,2%

USD/HKD 7,8267 -0,0% 7,8282 7,8302 -0,1%

AUD/USD 0,6801 -0,5% 0,6834 0,6845 -3,5%

NZD/USD 0,6395 -0,3% 0,6413 0,6405 -4,8%

Bitcoin

BTC/USD 8.680,01 -0,7% 8.739,76 8.722,76 +133,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,61 57,12 +0,9% 0,49 +19,1%

Brent/ICE 62,84 62,37 +0,8% 0,47 +13,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.465,44 1.463,25 +0,1% +2,19 +14,3%

Silber (Spot) 17,00 16,99 +0,1% +0,01 +9,7%

Platin (Spot) 875,24 875,51 -0,0% -0,27 +9,9%

Kupfer-Future 2,64 2,64 +0,2% +0,00 -0,1%

===

November 14, 2019 01:01 ET (06:01 GMT)