MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Kräftige Verluste in Tokio

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien haben zu Wochenbeginn uneinheitlich geschlossen. Während es an der Börse in Japan kräftig nach unten ging, zeigte sich der chinesische Aktienmarkt freundlich. Aufgrund von Ostern fand in Hongkong und Australien wie schon am Freitag kein Handel statt.

In Tokio rutschte der Nikkei-Index um 1,4 Prozent auf 39.803 Punkte ab, nachdem sich die Stimmung unter den japanischen Grossherstellern laut der vierteljährlichen Tankan-Umfrage der Bank of Japan zum ersten Mal seit vier Quartalen verschlechtert hat. Vor allem Technologie- und Finanzwerte gaben deutlich nach. Am Freitag hatte die japanische Börse mit einem Plus von 0,5 Prozent geschlossen und sich damit von Vortagesabgaben wieder etwas erholt.

Auf dem chinesischen Festland rückte der Schanghai-Composite indessen um 1,2 Prozent vor. Im Handel am Freitag hatte er 1,0 Prozent zugelegt. Stützend zu Wochenbeginn wirkten positive Konjunkturdaten. So zeigten die offiziellen Wirtschaftsdaten vom Sonntag eine Erholung der chinesischen Industrietätigkeit im März. Auch der von Caixin Media und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im März.

In Südkorea schloss der Kospi wie bereits am Freitag wenig verändert bei 2.748 Punkten.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD

S&P/ASX 200 (Sydney) FEIERTAG

Nikkei-225 (Tokio) 39.803,09 -1,4% +20,6%

Kospi (Seoul) 2.747,86 +0,0% +3,5%

Schanghai-Comp. 3.077,38 +1,2% +3,4%

Hang-Seng (Hongk.) FEIERTAG

Taiex (Taiwan) 20.222,33 -0,4% +12,8%

Straits-Times (Sing.) 3.237,43 +0,4% -0,5%

KLCI (Malaysia) 1.543,07 +0,5% +5,6%

BSE (Mumbai) 73.651,35 0% +2,0%

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:39 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0786 -0,1% 1,0794 1,0805 -2,3%

EUR/JPY 163,25 -0,0% 163,32 163,62 +4,9%

EUR/GBP 0,8548 +0,0% 0,8545 0,8563 #NV

GBP/USD 1,2618 -0,1% 1,2634 1,2618 #NV

USD/JPY 151,35 +0,0% 151,32 151,42 #NV

USD/KRW 1.349,59 -0,1% 1.349,59 1.348,21 #NV

USD/CNY 7,2299 +0,1% 7,2213 7,2269 #NV

USD/CNH 7,2498 -0,1% 7,2563 7,2562 +2,0%

USD/HKD 7,8253 -0,0% 7,8255 7,8237 #NV

AUD/USD 0,6525 +0,1% 0,6521 0,6509 #NV

NZD/USD 0,5982 +0,0% 0,5979 0,5980 #NV

Bitcoin

BTC/USD 69.469,01 -1,9% 70.826,48 70.361,72 +59,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,44 83,17 +0,3% +0,27 +14,9%

Brent/ICE 87,38 87,00 +0,4% +0,38 +14,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.259,50 2.234,24 +1,1% +25,26 +9,6%

Silber (Spot) 25,17 25,03 +0,6% +0,15 +5,9%

Platin (Spot) 915,13 912,05 +0,3% +3,08 -7,8%

Kupfer-Future 4,06 4,01 +1,2% +0,05 +3,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

