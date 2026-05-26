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26.05.2026 07:25:40

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Kospi mit Nachholbedarf sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Vor dem Hintergrund eher ungünstiger Nachrichten aus der Krisenregion Nahost geht es am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien uneinheitlich zu. Die USA haben iranische Raketenabschussbasen und Minenverlegeboote angegriffen und dies mit Selbstschutz begründet, ohne davon die mit dem Iran vereinbarte Waffenruhe bzw. Friedensgespräche tangiert zu sehen. Während eine klare Reaktion aus dem Iran noch aussteht., reagieren die am Vortag stark gesunkenen Ölpreise mit Aufschlägen. Die fallen aber eher moderat aus, weshalb auch die Aktienmärkte nicht stärker negativ auf die Nachricht reagieren dürften. Brent-Öl verteuert sich um 2,5 Prozent auf gut 98 Dollar.

In Tokio zeigt sich der breite Topix praktisch unverändert und hält damit sei Rekordniveau. In Shanghai geht es um 0,7 Prozent nach unten, in Sydney um 0,4 Prozent. Die Börsen in Hongkong und Seoul haben Nachholbedarf. Weil dort am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, können die Akteure erst mit Verspätung auf die Nachrichten vom Wochenende reagieren, wonach die USA und der Iran angeblich nah an einer Rahmenvereinbarung sind, zu der auch die Wiederöffnung der Strasse von Hormus gehören soll. Gleichwohl hatte US-Präsident Trump betont, "keine Eile" zu haben.

In Hongkong geht es um 0,5 Prozent nach oben, in Seoul zeigt sich der Kospi wieder einmal in Rallylaune, er macht einen Satz um 2,9 Prozent nach oben auf ein Allzeithoch. Der japanische Nikkei-225 fällt um 0,3 Prozent auf 64.994,4 Punkte, nachdem er in der vorherigen Sitzung ein Allzeithoch erreicht hatte, während der breitere Topix-Index um 0,1 Prozent nachgab.

Sowohl in Hongkong wie an der technologielastigen Börse in Seoul werden Chipaktien favorisiert. Marktteilnehmer verweisen auf eine andauernd hohe Nachfrage nach Chips, die in KI-Servern und -Beschleunigern verwendet werden. Die jüngsten Ergebnisse von Nvidia und der Optimismus hinsichtlich der weltweiten Ausgaben für KI-Infrastruktur stärkten die Stimmung bei Technologiewerten. Dazu verzeichneten Südkoreas Halbleiterexporte weiterhin ein starkes Wachstum. Unter den Einzelwerten verteuern sich Samsung Electronics um rund 3 Prozent und SK Hynix um 7,4 Prozent.

In Hongkong sorgt laut Börsianern ausserdem für Rückenwind, dass Huawei Technologies ein Durchbruch im Halbleiterdesign gelungen ist. Huawei teilte mit, einen Ansatz entwickelt zu haben, der es dem Unternehmen ermöglichen würde, fortschrittlichere Chips ohne den Einsatz von Geräten herzustellen, für die die USA den Zugang blockiert hätten. Der Fortschritt könnte laut den Analysten von Bernstein ein "weiterer DeepSeek-Moment" sein - in Anspielung auf das chinesische Startup, das für Aufsehen sorgte, als es ein KI-Modell auf Augenhöhe mit westlichen Modellen veröffentlich hatte.

Hua Hong Semiconductor reagieren mit einem Satz um 11 Prozent nach oben, während SMIC um 8,5 Prozent zulegen. ASMPT ziehen um über 13 Prozent an, Lenovo um über 17 Prozent.

In Sydney rutschen ASX um über 12 Prozent ab, nachdem der Betreiber der australischen Börse vor höheren Ausgaben im Jahr 2027 zur Modernisierung seiner Technologie und zur Entwicklung neuer Produkte gewarnt hat.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.660,60 -0,4 -0,6 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.081,07 0,0 +15,8 08:00

Kospi (Seoul) 8.073,93 +2,9 +91,6 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.723,82 +0,5 +0,4 10:00

Shanghai-Composite 4.121,81 -0,7 +3,9 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.055,65 -0,3 +8,8 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.149,68 -0,9 -28,9 10:00

KLCI (Malaysia) 1.704,60 -0,2 +1,4 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 12:40 % YTD

EUR/USD 1,1628 -0,1 1,1643 1,1642 -1,0

EUR/JPY 184,90 -0,1 185,01 185,05 +0,5

EUR/GBP 0,8626 +0,1 0,8619 0,8628 -1,0

USD/JPY 159,00 +0,1 158,89 158,92 +1,5

USD/KRW 1.506,50 -0,4 1.512,24 1.513,12 +4,6

USD/CNY 6,7874 +0,1 6,7842 6,7842 -2,9

USD/CNH 6,7877 +0,1 6,7837 6,7852 -2,7

USD/HKD 7,8349 +0,0 7,8344 7,8342 +0,7

AUD/USD 0,7159 -0,2 0,7173 0,7165 +7,3

NZD/USD 0,5848 -0,4 0,5871 0,5868 +1,6

BTC/USD 76.780,84 -0,6 77.207,11 77.481,04 -12,4

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 92,29 -4,5 -4,31 96,60

Brent/ICE 98,58 +2,5 2,44 96,14

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.529,19 -0,9 -41,37 4.570,56

Silber 76,62 -1,9 -1,45 78,08

Platin 1.948,11 -1,0 -19,51 1.967,62

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2026 01:25 ET (05:25 GMT)

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