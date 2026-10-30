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30.10.2026 08:06:40
MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - KI-Sorgen belasten in Tokio und Seoul
DOW JONES--Uneinheitlich haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag präsentiert. Negative Vorgaben der US-Aktienmärkte lasteten in vielen Fällen auf den Kursen. Beobachter sprachen von wieder erwachten Zweifeln an der Tragfähigkeit der gewaltigen KI-Investitionen, nachdem die Zahlen der Google-Mutter Alphabet gezeigt hatten, dass KI-basierte Suchen bislang wenig lukrativ sind. Die Alphabet-Aktie brach um 12,6 Prozent ein. Die Befürchtung einer neuerlichen Eskalation des Iran-Kriegs liess derweil den Ölpreis nach einem Rücksetzer am Vortag wieder steigen, was die Stimmung an den Börsen der Region zusätzlich dämpfte.
An der Börse in Tokio fiel der Nikkei-225-Index um 2,1 Prozent, der breiter gefasste Topix verlor 1 Prozent. Die Bank of Japan liess erwartungsgemäss den Leitzins unverändert. Allerdings hob sie ihre Inflationsprognose für das laufende Fiskaljahr an. Zudem deuteten die am Freitag veröffentlichten Verbraucherpreisdaten für den Grossraum Tokio darauf hin, dass die BoJ bei ihrer Sitzung im Dezember die Zinsen anheben dürfte. Die japanische Industrieproduktion stieg derweil im September stärker als angenommen. Aktien von Softbank Group, einem prominenten KI-Investor, fielen um 6 Prozent. Im Chipsektor büssten Advantest, Lasertec und Kioxia 5,9, 8,8 und 7,1 Prozent ein.
In Seoul ging der Kospi 3,5 Prozent niedriger aus dem Handel. Die Aktien der Chipgiganten und Indexschwergewichte SK Hynix und Samsung verbilligten sich um 7,1 und 3 Prozent. Samsung waren schon am Donnerstag in Reaktion auf die Zahlen des Unternehmens unter Druck geraten.
In Hongkong ging es mit dem Hang-Seng-Index im Späthandel um 1,5 Prozent aufwärts, der Composite-Index in Shanghai schloss 1,4 Prozent im Minus. Nach Zahlenvorlage kletterten China Petroleum & Chemical (Sinopec) in Hongkong um 5 Prozent. Im Technologiesektor verbesserten sich Xiaomi um 3,3 und Meituan um 3,9 Prozent.
Die australische Börse schloss mit einem Plus von 0,2 Prozent. Unter den Einzelwerten brachen die Aktien der Supermarktkette Coles nach Zahlenvorlage um 7,7 Prozent ein. Die Aktien des Wettbewerbers Woolworths stiegen um 1,9 Prozent. Im Bergbausektor fielen Rio Tinto um 2,9 Prozent. Das Unternehmen hat die Untertageförderung in der Kupfermine Oyu Tolgoi wegen eines "seismischen" Ereignisses unterbrochen.
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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss
S&P/ASX 200 (Sydney) 8.908,10 +0,2 +2,2 06:00
Topix 500 (Tokio) 3.099,65 -1,0 +16,5 07:30
Kospi (Seoul) 5.730,74 -3,5 +36,0 07:30
Hang-Seng (Hongkong) 23.311,84 +1,5 -9,0 09:00
Shanghai-Composite 3.599,02 -1,4 -9,2 08:00
Straits-Times (Singapur) 5.383,32 -0,2 +15,9 10:00
IDX Comp. (Indonesien) 5.032,44 -1,3 -41,8 10:00
KLCI (Malaysia) 1.611,07 -0,0 -4,1 10:00
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:49 Uhr % YTD
EUR/USD 1,1180 +0,0 1,1178 1,1143 -4,8
EUR/JPY 176,32 +0,0 176,29 175,91 -4,2
EUR/GBP 0,8345 -0,1 0,8354 0,8362 -4,3
USD/JPY 157,70 +0,0 157,69 157,85 +0,7
USD/KRW 1.333,75 -0,4 1.339,28 1.336,12 -7,4
USD/CNY 6,6572 -0,1 6,6610 6,6613 -4,8
USD/CNH 6,6546 -0,0 6,6558 6,6575 -4,6
USD/HKD 7,8449 -0,0 7,8458 7,8457 +0,8
AUD/USD 0,7028 +0,0 0,7027 0,7043 +5,3
NZD/USD 0,5631 -0,0 0,5633 0,5619 -2,2
BTC/USD 78.470,97 -0,5 78.840,68 79.754,78 -10,5
ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 102,95 +0,9 0,95 102,00
Brent/ICE 116,06 +1,0 1,18 114,88
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 3.982,42 -0,9 -38,00 4.020,42
Silber 50,72 -3,2 -1,67 52,39
Platin 1.443,72 -3,0 -44,03 1.487,75
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 30, 2026 03:07 ET (07:07 GMT)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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