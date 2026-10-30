Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’782 1.4%  SPI 20’794 1.0%  Dow 52’343 -0.3%  DAX 26’040 1.3%  Euro 0.9203 -0.3%  EStoxx50 6’207 0.6%  Gold 4’025 -0.7%  Bitcoin 64’843 -3.5%  Dollar 0.8224 -0.6%  Öl 114.9 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Stadler Rail217818Swiss Re12688156Swiss Life1485278OC Oerlikon Corporation81682
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Intel-Aktie tiefrot: Quartalszahlen enttäuschen Anleger
So sagt man Nein im Job
Amazon-Aktie klar im Minus: Erwartungen bei Umsatz und Gewinn verfehlt
Wahrheit oder Mythos: Börsenweisheiten unter der Lupe
AIFs vs. UCITS-ETFs - Was bedeutet das eigentlich?
Suche...
ETF Sparplan

Kioxia Holdings Corporation Registered Shs Aktie 56820378 / JP3236330001

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.10.2026 06:40:40

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - KI-Pessimismus belastet in Tokio und Seoul

Kioxia Holdings Corporation Registered Shs
84.30 EUR 3.88%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Uneinheitlich präsentieren sich die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag. Negative Vorgaben der US-Aktienmärkte lasten in vielen Fällen auf den Kursen. Beobachter sprechen von wieder erwachten Zweifeln an der Tragfähigkeit der gewaltigen KI-Investitionen, nachdem die Zahlen der Google-Mutter Alphabet gezeigt hatten, dass KI-basierte Suchen bislang wenig lukrativ sind. Die Alphabet-Aktie brach um 12,6 Prozent ein. Die Befürchtung einer neuerlichen Eskalation des Iran-Kriegs lässt derweil den Ölpreis nach einem Rücksetzer am Vortag wieder steigen, was die Stimmung an den Börsen der Region zusätzlich belastet.

An der Börse in Tokio fällt der Nikkei-225-Index um 2,4 Prozent, der breiter gefasste Topix verliert 1,3 Prozent. Die Bank of Japan hat erwartungsgemäss den Leitzins unverändert belassen. Allerdings hat sie ihre Inflationsprognose für das laufende Fiskaljahr angehoben. Zudem deuten die am Freitag veröffentlichten Verbraucherpreisdaten für den Grossraum Tokio darauf hin, dass die BoJ bei ihrer Sitzung im Dezember die Zinsen anheben dürfte. Die japanische Industrieproduktion stieg derweil im September stärker als angenommen. Aktien von Softbank Group, einem prominenten KI-Investor, fallen um 5,3 Prozent. Im Chipsektor büssen Advantest, Lasertec und Kioxia 6, 9,2 und 6,3 Prozent ein.

In Seoul fällt der Kospi um 4 Prozent. Die Aktien der Chipgiganten und Indexschwergewichte SK Hynix und Samsung verbilligen sich um 6,3 und 2,3 Prozent. Samsung waren schon am Donnerstag in Reaktion auf die Zahlen des Unternehmens unter Druck geraten.

In Hongkong geht es mit dem Hang-Seng-Index um 1,7 Prozent aufwärts, der Composite-Index in Shanghai liegt 0,4 Prozent im Minus. Nach Zahlenvorlage geht es mit China Petroleum & Chemical (Sinopec) in Hongkong um 4 Prozent aufwärts. Im Technologiesektor verbessern sich Xiaomi um 4,4 und Meituan um 5,4 Prozent.

Die australische Börse schloss mit einem Plus von 0,2 Prozent. Unter den Einzelwerten brachen die Aktien der Supermarktkette Coles nach Zahlenvorlage um 7,7 Prozent ein. Die Aktien des Wettbewerbers Woolworths stiegen um 1,9 Prozent. Im Bergbausektor fielen Rio Tinto um 2,9 Prozent. Das Unternehmen hat die Untertageförderung in der Kupfermine Oyu Tolgoi wegen eines "seismischen" Ereignisses unterbrochen.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.908,10 +0,2 +2,2 06:00

Topix 500 (Tokio) 3.090,35 -1,3 +16,2 07:30

Kospi (Seoul) 5.698,05 -4,0 +35,2 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.336,60 +1,7 -8,9 09:00

Shanghai-Composite 3.636,88 -0,4 -8,4 08:00

Straits-Times (Singapur) 5.371,44 -0,5 +15,6 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.032,44 -1,3 -41,8 10:00

KLCI (Malaysia) 1.612,31 +0,1 -4,0 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:49 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1182 +0,0 1,1178 1,1143 -4,8

EUR/JPY 176,31 +0,0 176,29 175,91 -4,2

EUR/GBP 0,8354 0,0 0,8354 0,8362 -4,1

USD/JPY 157,64 -0,0 157,69 157,85 +0,6

USD/KRW 1.335,30 -0,3 1.339,28 1.336,12 -7,3

USD/CNY 6,6583 -0,0 6,6610 6,6613 -4,8

USD/CNH 6,6536 -0,0 6,6558 6,6575 -4,6

USD/HKD 7,8463 +0,0 7,8458 7,8457 +0,8

AUD/USD 0,7033 +0,1 0,7027 0,7043 +5,4

NZD/USD 0,5634 +0,0 0,5633 0,5619 -2,1

BTC/USD 78.609,86 -0,3 78.840,68 79.754,78 -10,4

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 103,21 +1,2 1,21 102,00

Brent/ICE 116,03 +1,0 1,15 114,88

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.006,35 -0,4 -14,07 4.020,42

Silber 51,64 -1,4 -0,74 52,39

Platin 1.462,89 -1,7 -24,86 1.487,75

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2026 01:41 ET (05:41 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Kioxia Holdings Corporation Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Kioxia Holdings Corporation Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

29.10.26 Logo WHS OptionDays 2026: 15 Vorträge, 2 Tage, 0 € – diese Experten sollten Sie kennen!
29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Ausbau von KI-Rechenzentren: Erste Risse im Boom oder gesunde Konsolidierung?
29.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Absicherung – Schutz für stürmische Zeiten/Iberdrola / Siemens Energy – Ungebremster Strombedarf
29.10.26 SMI vor neuem Hoch?
29.10.26 Marktüberblick: Deutsche Bank hui – Symrise pfui
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’399.54 19.70 SBBH9U
Short 15’707.71 13.89 SABWMU
Short 16’287.57 8.95 SXB66U
SMI-Kurs: 14’782.27 29.10.2026 17:30:00
Long 14’204.66 19.70 SVBHNU
Long 13’894.27 13.95 S5YRBU
Long 13’280.82 8.84 SNBW3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Intel Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Intel
Alphabet-Aktie kräftig im Minus: Gewinn und Umsatz fallen schwächer aus als erwartet
Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit roten Vorzeichen
Idorsia-Aktie sinkt: Umsatz stagniert trotz starkem Quviviq-Wachstum - neue Partnerschaft geplant
UBS-Aktie klettert: Regierungsanalyse beziffert hohe Kosten bei möglichem Wegzug
Amrize-Aktie dreht dennoch ins Plus: Schwache Zahlen belasten - Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen
Apple-Aktie legt zu: Konzern sichert Büroflächen für bis zu 700 Arbeitsplätze in Zürich
Nach EZB-Zinsentscheid: Dow geht schwächer aus dem Handel -- SMI schliesst nach Rekordhoch höher -- DAX schlussendlich über 26'000-Marke -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer - Nikkei stark
BYD-Aktie im Blick: Gewinn steigt schwächer als erwartet
Roche-Aktie etwas tiefer: Pharmariese lanciert neuen Test zur Diagnose von Mesotheliomen

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.