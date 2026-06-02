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02.06.2026 09:52:39

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - KI-Euphorie beflügelt Börse Hongkong

Meituan Dianping Registered Shs Unitary 144A-Reg S
8.56 CHF 7.92%
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DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Marktteilnehmer verwiesen auf die verworrene Nachrichtenlage zum Nahost-Konflikt. Am Montag hatten iranische Medien vermeldet, dass Teheran nicht mehr verhandle und eine vollständige Sperrung der Strasse von Hormus anstrebe. Damit reagiere man auf die jüngste Offensive israelischer Streitkräfte gegen die Hisbollah im Libanon. Die Ölpreise hatten daraufhin deutlicher zugelegt, kamen am frühen Dienstag aber wieder leicht zurück, nachdem US-Präsident Donald Trump mitgeteilt hatte, Israel und die Hisbollah hätten sich darauf verständigt, einander nicht anzugreifen. Ferner sagte Trump, die Gespräche mit dem Iran liefen weiter. Das Barrel Brentöl ermässigte sich beim Übergang vom asiatisch geprägten zum europäischen Handel um rund 1 Prozent auf gut 94 Dollar.

In Tokio beendete der Nikkei-225-Index den Handel 0,3 Prozent niedriger, allerdings deutlich erholt von seinen Tagestiefs. Am Montag hatte der Index ein Rekordhoch erreicht. Der breiter gefasste Topix verlor 0,4 Prozent. Nach einer Gewinnwarnung brachen die Aktien von Ito En um 11 Prozent ein.

An der Börse in Seoul, die am Montag ebenfalls ein Rekordhoch verzeichnet hatte, machte der Kospi anfangs deutliche Verluste mehr als wett und schloss 0,2 Prozent höher. Hier dürften auch Inflationsdaten belastet haben, die Zinserhöhungserwartungen untermauertwn. Die südkoreanischen Verbraucherpreise waren im Mai etwas stärker gestiegen als erwartet. Die Anleger könnten sich auch wegen einer bevorstehenden Feiertagspause zurückgehalten haben. In Südkorea ruht der Börsenhandel am Mittwoch wegen der Kommunalwahlen.

Unter den Einzelwerten verloren Hanwha Aerospace 6 Prozent. Bei einem Brand in einem Werk des Rüstungskonzerns sind mehrere Mitarbeiter zu Tode gekommen. Gesucht waren Aktien des Einzelhandels für den gehobenen Bedarf. Lotte Shopping gewannen 4,5 und Shinsegae 10,3 Prozent. Die Titel seien Nutzniesser der chipgetriebenen Rally, erklärten Marktteilnehmer. Diese habe die Privatvermögen der Südkoreaner massiv erhöht, was wiederum die Ausgaben für Luxusgüter befeuere. Die Aktien des Chipgiganten und Indexschwergewichts Samsung Electronics erhöhten sich um weitere 3,3 Prozent. Sie haben seit Jahresbeginn mehr als 200 Prozent gewonnen.

Besser als die anderen Märkte der Region lief der Hang-Seng-Index in Hongkong, der im Späthandel 2,3 Prozent höher notierte. Die KI-Euphorie trage die Kurse nach oben, hiess es unter Verweis auf die Computex-Konferenz in Taiwan, auf der vielversprechende neue Produkte vorgestellt worden seien. Tencent verbesserten sich um 10 Prozent. Meituan gewannen nach Vorlage überzeugender Zahlen fast 9 Prozent. Aktien chinesischer Autohersteller tendierten uneinheitlich nach Veröffentlichung von Absatzzahlen für Mai, die Licht und Schatten enthalten hatten. Xpeng stiegen um 5,6 Prozent und BYD um 6,4 Prozent. Geely verloren gut 1 Prozent. Die Börse in Shanghai schloss 0,4 Prozent höher.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.724,40 -0,1 +0,1 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.070,19 -0,4 +15,4 08:00

Kospi (Seoul) 8.801,49 +0,2 +108,9 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.968,45 +2,3 +1,3 10:00

Shanghai-Composite 4.075,10 +0,4 +2,7 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.084,37 +0,9 +9,4 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.194,82 +1,1 -28,4 10:00

KLCI (Malaysia) 1.683,07 -0,1 +0,2 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1647 +0,2 1,1630 1,1659 -0,8

EUR/JPY 186,03 +0,2 185,70 185,91 +1,1

EUR/GBP 0,8644 +0,0 0,8643 0,8657 -0,8

USD/JPY 159,71 +0,0 159,65 159,43 +2,0

USD/KRW 1.517,12 +0,2 1.513,50 1.505,90 +5,3

USD/CNY 6,7620 -0,0 6,7650 6,7659 -3,3

USD/CNH 6,7602 -0,1 6,7643 6,7656 -3,1

USD/HKD 7,8376 0,0 7,8374 7,8369 +0,7

AUD/USD 0,7181 +0,4 0,7155 0,7183 +7,6

NZD/USD 0,5935 +0,1 0,5930 0,5971 +3,1

BTC/USD 70.111,94 -1,8 71.368,36 73.107,61 -20,1

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,25 -1,0 -0,91 92,16

Brent/ICE 94,27 -0,8 -0,71 94,98

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.532,09 +1,1 48,80 4.483,29

Silber 76,64 +2,5 1,83 74,81

Platin 1.967,87 +2,3 44,12 1.923,75

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 03:53 ET (07:53 GMT)

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SMI-Kurs: 13’373.21 02.06.2026 09:38:37
Long 12’743.74 19.63 BSUBWU
Long 12’457.97 13.75 S69BJU
Long 11’928.78 8.97 BWOSXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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