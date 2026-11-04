Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’023 1.9%  SPI 21’158 1.7%  Dow 53’356 3.0%  DAX 26’438 2.2%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 6’291 0.4%  Gold 4’125.0500 1.5%  Bitcoin 65’646 -0.1%  Dollar 0.8158 -0.2%  Öl 95.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
JP Morgan Chase & Co. beurteilt Deutsche Telekom-Aktie mit Overweight
Diageo-Aktie im Fokus: Umsatzentwicklung übertrifft Erwartungen
Sony-Aktie könnte von angehobener Jahresprognose profitieren
Megatrends 2027: Welche Aktien jetzt echte Dauerläufer sind
Gold vs. Bitcoin: CZ entfacht viralen Schlagabtausch mit Peter Schiff
Suche...
ETF Sparplan

SoftBank Aktie 245595 / JP3436100006

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.11.2026 06:52:42

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - KI-Aktien nach US-Zwischenwahl unter Druck

SoftBank
22.68 EUR -3.49%
Kaufen Verkaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den ostasiatischen Aktienmärkten geht es auch am Mittwoch uneinheitlich zu. Hauptthema ist die Zwischenwahl in den USA. Dort zeichnet sich ein klarer erdrutschartiger Sieg der Demokraten ab, womit sie sowohl im Repräsentantenhaus wie auch im Senat die Mehrheit erringen könnten. Das würde Präsident Trump das Regieren zumindest erschweren. Politische Beobachter wiesen aber schon vor der Wahl darauf hin, dass Trump vielfach einfach mit Dekreten agiert und so den Kongress praktisch umgeht.

Unter Druck stehen Aktien mit KI-Fantasie. Im Handel geht die Befürchtung um, dass die Demokraten die US-Technologiebranche stärker regulieren und insbesondere die grossen KI-Unternehmen stärker kontrollieren könnten. Unter anderem könnte der Bau neuer Rechenzentren stärker auf Umweltbelastungen, Stromverbrauch und Auswirkungen auf die Bevölkerung geprüft und dadurch verzögert werden. Das könne unter dem Strich KI-Investitionen verteuern und die Wachstumsaussichten belasten. Allerdings wäre eine umfassende neue KI-Gesetzgebung keineswegs sicher, heisst es auch. Denn Trump könne mögliche Gesetze unter demokratischer Mehrheit mit seinem Veto blockieren.

Die "Bedrohung für die Tech-Branche" scheine das Hauptthema zu sein, das sich aus den US-Wahlergebnissen ergebe, kommentiert Sean Callow, Währungsstratege bei ITC Markets.

An der stark technologielastigen Börse in Seoul geht es um 0,3 Prozent nach unten, wobei sich das Minus im Handelsverlauf deutlich verringert hat. Samsung Electronics geben um 2,7 Prozent nach, SK Hynix um 3,7 Prozent. In Tokio sackt der Topix-500 nach der Feiertagspause am Dienstag um 1,5 Prozent ab. Auch hier werden Halbleiteraktien verkauft.

Die Aktie von Japans wertvollstem Chip-Hersteller Kioxia verliert über 11 Prozent. Kioxia wie auch SK Hynix exportieren Speicherchips für Rechenzentren in Bundesstaaten wie Texas, wo die künftige Gouverneurin Gina Hinojosa ein Moratorium für Rechenzentren gefordert hat. Advantest verlieren 7,0 Prozent, für das Papier des Technologieinvestors Softbank geht es um 6,8 Prozent abwärts.

In Sydney büsst der S&P/ASX-200 rund 0,6 Prozent ein.

An den chinesischen Börsen in Shanghai und in Hongkong zeigen sich die Leitindizes gut behauptet. Dass der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen von RatingDog im Oktober auf 50,8 nach 51,6 im September gesunken ist, belastet nicht, zumal er damit immer noch im Expansion anzeigenden Bereich über 50 liegt. Der private Indikator, der die langsamste Expansion seit drei Monaten markierte, spiegelte den offiziellen Dienstleistungsindex wider, welcher im Oktober von 50,2 im Vormonat auf 50,0 sank. Ein Wert von über 50 deutet auf eine Expansion hin, während ein Wert darunter eine Schrumpfung signalisiert. Das Neugeschäft expandiere weiter, gestützt durch eine erfolgreiche Kundengewinnung, während die Exportaufträge dank einer verbesserten Auslandsnachfrage den sechsten Monat in Folge gestiegen seien, so RatingDog. "Die Stimmung in den Unternehmen blieb positiv, sank jedoch angesichts der Sorge über erhöhte Kosten und einen verstärkten Wettbewerb auf ein Dreimonatstief", sagt Yao Yu, Gründer von RatingDog.

In Hongkong geben Tencent minimal nach, nachdem Oracle einen Chip-Leasingvertrag im Wert von 7 Milliarden Dollar mit Tencent aufgelöst habe, nachdem der Druck der Trump-Regierung zugenommen hatte, wie die Financial Times berichtet. Der Fünfjahresvertrag gewährte demnach dem chinesischen Internetgiganten Zugang zu bis zu 100.000 fortschrittlichen KI-Chips in Rechenzentren in ganz Südostasien.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.834,50 -0,6 +1,4 06:00

Topix 500 (Tokio) 3.031,21 -1,3 +13,9 07:30

Kospi (Seoul) 5.661,96 +0,2 +34,4 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.665,69 +0,6 -7,7 09:00

Shanghai-Composite 3.634,99 +0,8 -8,4 08:00

Straits-Times (Singapur) 5.222,68 -0,9 +12,4 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 4.860,94 -0,9 -43,8 10:00

KLCI (Malaysia) 1.619,43 -0,2 -3,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:08 % YTD

EUR/USD 1,1231 +0,3 1,1193 Die chinesichen -4,4

EUR/JPY 177,40 -0,1 177,59 176,62 -3,6

EUR/GBP 0,8347 +0,1 0,8337 0,8345 -4,2

USD/JPY 157,91 -0,5 158,66 157,79 +0,8

USD/KRW 1.340,50 -0,3 1.344,57 1.340,55 -6,9

USD/CNY 6,6836 +0,2 6,6701 6,6736 -4,4

USD/CNH 6,6827 +0,2 6,6699 6,6729 -4,2

USD/HKD 7,8457 -0,0 7,8467 7,8457 +0,8

AUD/USD 0,6977 +0,2 0,6966 0,6981 +4,6

NZD/USD 0,5600 +0,3 0,5584 0,5626 -2,7

BTC/USD 77.701,83 -0,2 77.840,35 76.454,02 -11,4

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,01 -0,1 -0,08 96,09

Brent/ICE 103,97 +0,4 0,37 103,60

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.980,50 +1,3 52,25 3.928,25

Silber 50,58 +1,6 0,81 49,77

Platin 1.433,32 +1,2 17,30 1.416,02

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2026 00:53 ET (05:53 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SoftBank Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SoftBank Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08:19 Logo WHS Midterm-Beben: Nasdaq dreht 1.000 Punkte – SHORT-Treffer und LONG-Drama live!
08:16 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Ende der Korrektur?
04.11.26 Siemens Energy als Infrastrukturprofiteur des KI-Booms mit strukturellem Rückenwind
04.11.26 SMI setzt neue Bestmarke
04.11.26 Marktüberblick: Lufthansa im Aufwind
03.11.26 Julius Bär: 16.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Infineon Technologies AG
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’541.54 19.92 SGHB8U
Short 15’854.56 13.97 SQBLKU
Short 16’475.59 8.78 S4BMDU
SMI-Kurs: 15’022.85 04.11.2026 17:31:16
Long 14’336.83 19.66 S56LBU
Long 13’996.42 13.59 SWBSHU
Long 13’414.49 8.88 SPB9EU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie haussiert: Kompromiss im Streit um Milliarden an Eigenkapital zeichnet sich ab
Bayer-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Infineon-Aktie
Ausblick: Rheinmetall stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Meier Tobler-Aktie knapp 20 Prozent im Plus: Übernahmeangebot aus Schweden liegt vor
UBS Aktie News: UBS zieht am Vormittag an
Meier Tobler erhält öffentliches Kaufangebot von Ahlsell – Verwaltungsrat empfiehlt einstimmig die Annahme
Schwere Niederlage für Trump: SMI mit Rekordhoch -- DAX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- US-Börsen schliessen deutlich höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Novo Nordisk-Aktie gesucht: Starke Q3-Zahlen bringen nächste Zielerhöhung
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.