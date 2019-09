MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Handelsabkommen bleiben im Fokus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Unterzeichnung eines Handelsabkommens zwischen den USA und Japan sorgt an der Börse in Tokio am Donnerstag für leichte Aufschläge. US-Präsident Donald Trump und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe haben einen "grossen Teil" des Abkommens am Vortag unterzeichnet - allerdings bleiben Autos ausgenommen. An den anderen Aktienmärkten der Region zeigt sich eine uneinheitliche Tendenz. Denn der US-chinesische Handelsstreit bleibt weiter ungelöst. Hier gibt es fast täglich neue "Wasserstandsmeldungen", die nicht zur Beruhigung der Märkte beitragen. Trump erklärte zuletzt, ein Abkommen könne schneller erzielt werden, als viele Investoren denken. Die Skepsis bleibt jedoch hoch, der Schanghai-Composite gibt um 0,7 Prozent auf 2.934 Punkte nach und ist damit das Schlusslicht in Asien.

Für den Nikkei-225 geht es um 0,2 Prozent auf 22.070 Punkte nach oben. Abe erklärte nach der Unterzeichnung, er habe die Zusicherung des US-Präsidenten, dass eine vorherige Vereinbarung weiter Gültigkeit habe, wonach es keine zusätzlichen Zölle auf Autos geben werde. Die japanischen Autowerte zeigen sich vor diesem Hintergrund mit leichten Kursaufschlägen. Nissan Motor gewinnen 0,5 Prozent, Toyota Motor rücken um 1,3 Prozent vor, Honda steigen um 1,4 Prozent und Suzuki um 0,4 Prozent.

In Hongkong geht es für den Hang-Seng-Index um 0,2 Prozent nach oben. Hier stützen vor allem Aufschläge bei den Technologiewerten mit der Hoffnung auf eine weitere Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Sunny Optical verbessern sich um 0,9 Prozent und AAC Technologies gewinnen 0,6 Prozent. Dazu kommen positive Vorgaben von der Wall Street.

Der Kospi in Seoul rückt um 0,1 Prozent vor. Auch hier legen mit den wieder leicht gestiegenen Hoffnungen im Handelsstreit vor allem Technologiewerte zu. So gewinnen die Titel von Index-Schwergewicht Samsung Electronics 0,5 Prozent.

Weiter aufwärts geht es am Aktienmarkt in Indien, der BSE Sensex erhöht sich in Mumbai um 0,9 Prozent. Die leichten Abgaben am Vortag, nach zuletzt drei Handelstagen mit deutlichen Gewinnen, bewerten Analysten nur als "kleine Pause im intakten Aufwärtstrend". Auslöser der jüngsten Aufwärtsbewegung waren die am Freitag von der Regierung angekündigten Steuersenkungen.

LG Display leiden unter negativem Analystenkommentar

Bei den Einzelwerten geht es in Seoul für die Aktien von LG Display 0,4 Prozent auf 14.100 Won nach unten. Die Analysten von Hanwha Investment & Securities rechnen damit, dass das Unternehmen die Konsenserwartungen für dieses Jahr verfehlen wird. Dies dürfte an weiter fallenden Preisen für Flachbildschirme liegen. Die Analysten senken in der Folge ihr Kursziel um 15 Prozent auf 17.000 Won und bestätigen die Einstufung "Hold".

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.681,90 -0,42% +18,34% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.069,66 +0,22% +10,02% 08:00

Kospi (Seoul) 2.075,35 +0,09% +1,68% 08:00

Schanghai-Comp. 2.933,97 -0,73% +17,65% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.985,83 +0,16% +1,69% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.125,56 -0,01% +2,83% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.592,29 +0,17% -5,97% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 09:41 % YTD

EUR/USD 1,0963 +0,2% 1,0943 1,0998 -4,4%

EUR/JPY 118,02 +0,1% 117,91 117,96 -6,1%

EUR/GBP 0,8859 +0,0% 0,8858 0,8842 -1,6%

GBP/USD 1,2374 +0,2% 1,2355 1,2439 -2,9%

USD/JPY 107,66 -0,1% 107,75 107,25 -1,9%

USD/KRW 1199,10 -0,1% 1199,89 1199,26 +7,6%

USD/CNY 7,1236 -0,1% 7,1318 7,1189 +3,6%

USD/CNH 7,1223 -0,1% 7,1289 7,1235 +3,7%

USD/HKD 7,8386 -0,0% 7,8391 7,8385 +0,1%

AUD/USD 0,6761 +0,1% 0,6752 0,6777 -4,0%

NZD/USD 0,6307 +0,6% 0,6273 0,6323 -6,1%

Bitcoin

BTC/USD 8.365,07 -2,5% 8.578,75 8.341,75 +124,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,52 56,49 +0,1% 0,03 +17,2%

Brent/ICE 62,40 62,39 +0,0% 0,01 +12,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.509,15 1.504,15 +0,3% +5,00 +17,7%

Silber (Spot) 18,01 17,92 +0,5% +0,09 +16,2%

Platin (Spot) 933,09 926,03 +0,8% +7,06 +17,2%

Kupfer-Future 2,60 2,60 0% 0 -2,0%

