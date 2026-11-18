DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch uneinheitlich gezeigt. Tendenziell belastete die erneute Talfahrt der Wall Street. Welche Auswirkungen die Nvidia-Geschäftszahlen und die Aussagen der Interimschefin Colette Kress auf das Handelsgeschehen in Asien hatten, blieb etwas unklar. Der US-Halbleiterkonzern hatte ein weiteres Quartal mit Rekordumsätzen gemeldet. Auch verdiente das Unternehmen mehr als erwartet und glänzte auch mit einem Ausblick oberhalb der Erwartungen. Der Quartalsbericht von Nvidia "beantwortet die erste Frage, die der Markt zu Nvidia ohne seinen Gründer hatte: Die Nachfrage ist nicht mit ihm verschwunden", urteilte Marktstratege Dan Ives von Yorkville Ives.

"Die Ergebnisse von Nvidia waren solide und entsprachen weitgehend unseren Erwartungen. Dies dürfte dazu beitragen, einige der durch die jüngsten Turbulenzen in der Führungsetage entstandenen Sorgen zu zerstreuen", ergänzte Analyst Brian Colello von Morningstar. In der Telefonkonferenz wurde klar, dass das Unternehmen eine Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Vorstandschef nicht in Betracht zieht.

Halbleiteraktien zeigten indes eine positive Reaktion auf die Nvidia-Zahlen: In Seoul gewannen SK Hynix 4,2 Prozent und Samsung Electronics 2,3 Prozent. Die in Taipeh notierten TSMC stiegen dagegen nur um 0,2 Prozent, nachdem sie zunächst im Minus notiert hatten. Kioxia in Tokio legten um 0,7 Prozent zu und Cambricon Technologies zogen in Schanghai um 4,9 Prozent an.

Der technologielastige Kospi in Südkorea startete 2,6 Prozent fester, schloss dann aber nur 2 Prozent im Plus. Der Index beendete damit eine viertätige Durststrecke. Südkoreas staatlicher Thinktank hatte seine Wirtschaftswachstumsprognosen für dieses und das kommende Jahr angehoben. Als Grund nannte er starke Chip-Exporte sowie Investitionen in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz.

Der Nikkei-225 in Japan stieg um 0,3 Prozent auf 59.024 Punkte - angeführt von Elektroniktiteln. Die Handelsdaten für Oktober lieferten ein positives Wirtschaftssignal: Die Exporte stiegen im Jahresvergleich um 20,5 Prozent - beschleunigten sich damit gegenüber September und markierten den 14. Monat in Folge mit Zuwächsen. Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, erklärte, dass eine geplante Senkung der Verbrauchssteuer auf Lebensmittel das Wirtschaftswachstum voraussichtlich stützen werde. Weniger optimistisch zeigte sich Norihiro Yamaguchi von Oxford Economics. Der Ökonom erwartet ein allmähliches Abschwächen des Exportzuwachses in den kommenden Quartalen.

In China verlor der HSI in Hongkong im späten Geschäft 1,1 Prozent, der Shanghai-Composite gewann dagegen 0,1 Prozent. Neue US-Beschränkungen beim Zugang zu Halbleitern und Rechenleistungen dürften Investitionen in die heimische KI-Infrastruktur fördern, hiess es. Chinesische KI-Chiphersteller könnten daher von den US-Exportbeschränkungen profitieren, urteilte Bernstein.

Der australische S&P/ASX-200 büsste 0,7 Prozent ein. Da Technologiewerte hier kaum eine Rolle spielen, wurden die Nvidia-Zahlen auch nicht sonderlich beachtet. Die Zahl der Stellenanzeigen in Australien war im Oktober gesunken. Dies untermauerte Anzeichen dafür, dass sich die Neueinstellungen in der gesamten Wirtschaft verlangsamen, da höhere Zinsen und steigende Lebenshaltungskosten die Konjunktur bremsen. Doch trotz dieser schwachen Entwicklung sind die australischen Löhne im dritten Quartal auf vierteljährlicher Basis so schnell gestiegen wie seit Ende 2023 nicht mehr. Dies erhöht den Druck auf die Reserve Bank of Australia, eine weitere Zinserhöhung in Betracht zu ziehen.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.821,80 -0,7 +1,2 06:00

Nikkei-225 59.024,28 +0,3 - 07:30

Topix 500 (Tokio) 2.988,74 -0,4 +12,3 07:30

Kospi (Seoul) 5.067,44 +2,0 +20,2 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.246,15 -1,1 -9,3 09:00

Shanghai-Composite 3.587,70 +0,1 -9,6 08:00

Straits-Times (Singapur) 5.044,37 -1,3 +8,6 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.348,73 +0,8 -38,1 10:00

KLCI (Malaysia) 1.568,74 -0,4 -6,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:30 % YTD

EUR/USD 1,0978 -0,2 1,0997 1,1006 -6,6

EUR/JPY 174,81 -0,3 175,27 175,20 -5,0

EUR/GBP 0,8330 +0,1 0,8325 0,8341 -4,4

USD/JPY 159,21 -0,1 159,35 159,18 +1,6

USD/KRW 1.332,71 -0,2 1.335,00 1.337,60 -7,5

USD/CNY 6,6659 0,0 6,6659 6,6657 -4,7

USD/CNH 6,6663 -0,0 6,6670 6,6660 -4,4

USD/HKD 7,8459 0,0 7,8462 7,8459 +0,8

AUD/USD 0,6719 -0,2 0,6731 0,6734 +0,7

NZD/USD 0,5489 -0,1 0,5492 0,5498 -4,6

BTC/USD 64.720,93 +0,6 64.308,45 64.645,24 -26,2

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,89 -2,5 -2,12 86,01

Brent/ICE 91,69 -1,6 -1,45 93,14

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.773,61 -2,0 -76,16 3.849,77

Silber 45,93 -3,1 -1,47 47,40

Platin 1.403,58 -1,8 -26,12 1.429,70

(Angaben ohne Gewähr)

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November 18, 2026 02:35 ET (07:35 GMT)