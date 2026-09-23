Insurance Australia Group Aktie 1360427 / AU000000IAG3
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.09.2026 06:47:39
MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich
Von Steffen Gosenheimer
DOW JONES--Die Börsen in Ostasien folgen am Mittwoch der uneinheitlichen Tendenz an der Wall Street. Händler berichten von einer abwartenden Haltung vieler Akteure im Hinblick auf das am Donnerstag stattfindende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Dabei dürfte es um so relevante Themen wie Handel, Künstliche Intelligenz, Lieferketten und geopolitische Fragen gehen. Offizielle beider Seiten äusserten sich inzwischen optimistisch zu den Vorbereitungsgesprächen. Zur Vorsicht trägt auch bei, dass Chinas Botschafter in den USA die "roten Linien" Pekings bei Fragen zu Taiwan und Menschenrechten betonte.
In Tokio wird im Zuge einer Feiertagsstrecke letztmals nicht gehandelt. Der Kospi in Seoul zieht um ein halbes Prozent an, in Sydney liegt das Marktbarometer ganz leicht im Plus mit 0,1 Prozent. An den chinesischen Börsen überwiegen Abgaben. In Shanghai geht es um 0,4 Prozent nach unten, in Hongkong fällt der HSI um 0,8 Prozent.
Tendenziell Rückenwind kommt von den Ölpreisen. Brent-Öl verbilligt sich im asiatischen Geschäft um rund 1 Prozent auf knapp über 98 Dollar, was Inflationssorgen dämpfte. Auf die Preise drückten zuletzt ein erhöhtes Angebot aus dem Golf und Hoffnungen auf Fortschritte bei den US-Iranischen Gesprächen. US-Präsident Trump sagte am Dienstag, US-Vertreter hätten ein "sehr gutes" und produktives Treffen mit iranischen Vertretern in New York abgehalten. Dessen ungeachtet warnte Trump auch, dass er den Iran vernichten könnte, falls es keine Einigung zur Beendigung des Krieges gebe.
In Hongkong legen China Vanke um 4,8 Prozent zu. Treiber ist eine Reuters-Meldung, wonach die Finanzaufsicht in Teile der enormen Schuldenlast des Immobilienentwicklers eingreifen will.
In Sydney geht es für Insurance Australia um 1,9 Prozent nach unten. Der Versicherungskonzern will erneut die Genehmigung für den Kauf eines staatlichen Versicherers in Westaustralien beantragen, nachdem die Wettbewerbsbehörde des Landes die Transaktion zum zweiten Mal abgelehnt hat.
===
INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss
S&P/ASX 200 (Sydney) 8.770,20 +0,1 +0,6 08:00
Topix 500 (Tokio) Feiertag +20,0
Kospi (Seoul) 7.047,13 +0,4 +67,3 08:30
Hang-Seng (Hongkong) 24.896,04 -0,8 -2,9 10:00
Shanghai-Composite 3.938,08 -0,4 -0,8 09:00
Straits-Times (Singapur) 5.724,90 +0,0 +23,2 11:00
IDX Comp. (Indonesien) 6.307,19 +0,5 -27,0 10:00
KLCI (Malaysia) 1.683,54 0,0 +0,2 10:00
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:12 % YTD
EUR/USD 1,1427 -0,2 1,1447 1,1462 -2,7
EUR/JPY 180,05 -0,1 180,17 180,76 -2,1
EUR/GBP 0,8579 +0,1 0,8575 0,8574 -1,6
USD/JPY 157,54 +0,1 157,37 157,70 +0,6
USD/KRW 1.350,60 -0,3 1.353,92 1.358,94 -6,2
USD/CNY 6,7046 +0,1 6,6996 6,6992 -4,1
USD/CNH 6,7054 +0,1 6,6986 6,6994 -3,9
USD/HKD 7,8431 0,0 7,8432 7,8436 +0,8
AUD/USD 0,7104 -0,1 0,7112 0,7112 +6,5
NZD/USD 0,5703 -0,4 0,5725 0,5735 -0,9
BTC/USD 87.190,56 +1,1 86.232,94 85.461,69 -0,6
ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 94,59 0,0 0,00 94,59
Brent/ICE 98,16 -1,1 -1,09 99,25
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.343,63 -0,3 -11,11 4.354,74
Silber 66,68 -0,6 -0,40 67,08
Platin 1.815,22 -0,9 -17,29 1.832,51
(Angaben ohne Gewähr)
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 23, 2026 00:48 ET (04:48 GMT)
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Insurance Australia Group Ltd.
|
06:47
|MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich (Dow Jones)
Analysen zu Insurance Australia Group Ltd.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich -- SMI geht kaum verändert in den Feierabend -- DAX beendet Handel wenig bewegt
Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts.