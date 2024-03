MÄRKTE ASIEN/Uneineitlich - Nikkei unter Druck

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den asiatischen und australischen Börsen setzt sich zum Wochenauftakt keine einheitliche Tendez durch. Während die Kurse in Hongkong und Taiwan überwiegend anziehen, geht es in Tokio und auch in Sydney deutlich nach unten.

In Tokio verliert der Nikkei nach neuen Konjunkturdaten zeitweise 3 Prozent - zuletzt 2,6 Prozent auf 38.672 Punkte. Die japanischen Wirtschaft ist im vierten Quartal weniger stark gewachsen als erwartet, besonders der private Konsum entwickelte sich schwach. Der Yen hält derweil seine Aufschläge vom Freitag und drückt so auf die Aktienstimmung. Besonders unter Druck stehen mit dem Yen Autotitel, aber auch Chipwerte.

In Sydney sprechen Marktteilnehmer von Gewinnmitnahmen nach dem neuen Allzeithoch vom Freitag. Der Tagesverlust von 1,8 Prozent im Leitindex ist der bisher stärkste Rückgäng in diesem Jahr. Betroffen sind die Minenwerte, aber auch die im Index hoch gewichteten Bankentitel. ANZ, Commonweath, NAB und Westpac verlieren alle zwischen 1,9 und 3,2 Prozent. Im Minenbereich geben BHP, Fortescue und Rio Tinto zwischen 1,9 und 3,2 Prozent ab.

In China warten die Börsen auf eine Rede von Präsident Xi zum Abschluss des Volkskongresses. In Hongkong sind Technologie-Aktien gefragt: Bilibili gewinnen 13,7 Prozent, JD.com 5,7 Prozent und Meituan knapp 6 Prozent. Aktien aus dem Sektor Real Estate stehen dagegen unter Druck.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.704,20 -1,8% +1,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.672,29 -2,6% +18,6% 07:00

Kospi (Seoul) 2.659,97 -0,8% +0,2% 07:00

Schanghai-Comp. 3.043,60 -0,1% +2,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.548,05 +1,2% -3,9% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.140,68 -0,2% -2,9% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.544,62 +0,3% +5,9% 10:00

BSE (Mumbai) 0,00 0% +2,6% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0940 +0,0% 1,0937 1,0935 -0,9%

EUR/JPY 160,81 -0,0% 160,84 161,78 +3,3%

EUR/GBP 0,8514 +0,0% 0,8512 0,8532 -1,9%

GBP/USD 1,2850 +0,0% 1,2849 1,2816 +0,9%

USD/JPY 147,01 -0,0% 147,05 147,93 +4,3%

USD/KRW 1.318,21 -0,4% 1.318,21 1.318,65 +1,6%

USD/CNY 7,0964 0% 7,0964 7,0976 -0,1%

USD/CNH 7,1941 -0,1% 7,2014 7,2010 +1,0%

USD/HKD 7,8199 -0,0% 7,8205 7,8207 +0,1%

AUD/USD 0,6613 -0,1% 0,6620 0,6635 -2,9%

NZD/USD 0,6175 +0,1% 0,6171 0,6178 -2,3%

Bitcoin

BTC/USD 68.543,54 -0,1% 68.628,77 67.295,70 +57,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,49 78,01 -0,7% -0,52 +7,1%

Brent/ICE 81,62 82,08 -0,6% -0,46 +6,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.177,98 2.177,96 +0,0% +0,02 +5,6%

Silber (Spot) 24,31 24,34 -0,1% -0,03 +2,3%

Platin (Spot) 917,96 914,70 +0,4% +3,26 -7,5%

Kupfer-Future 3,89 3,89 +0,1% +0,00 -0,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

