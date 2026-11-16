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16.11.2026 06:35:41

MÄRKTE ASIEN/Überwiegend Verluste - Technologie-Werte erneut unter Abgabedruck

DOW JONES--Mehrheitlich mit Abgaben zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte zu Wochenbeginn. Vor allem Kursverluste im Technologie-Sektor belasten. Neben schwachen Vorgaben von der Wall Street, verweisen Teilnehmer auch auf eine sehr wichtige Woche für den Sektor der Künstlichen Intelligenz (KI). So wird Nvidia am Dienstag nach US-Handelsende die Zahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Diese stehen nach den jüngsten Turbulenzen rund um den Abgang von CEO Jensen Huang besonders im Fokus. Die Nvidia-Papiere sind in der vergangenen Woche um 13 Prozent eingebrochen - der stärkste wöchentliche Rückgang seit April 2025.

Zudem wird am Donnerstag der Börsengang von Anthropic erwartet. Der Entwickler des KI-Tools Claude will 825 Millionen Aktien zu 70 bis 78 US-Dollar pro Stück ausgeben. Besonders deutlich fallen die Abgaben erneut an der technologielastigen Börse in Seoul aus, wo es für den Kospi um 3,7 Prozent nach unten geht. Hier knicken die Aktien der Index-Schwergewichte Samsung Electronics (-4,6%) und SK Hynix (-7,2%) ein. In Taiwan verliert der Taiex 5,7 Prozent. Die Titel von Taiwan Semiconductor Manufacturing büssen 4,5 Prozent ein.

Der Topix in Tokio gibt um 0,8 Prozent nach, ebenfalls belastet von Abgaben im Technologie-Sektor. So fallen Advantest um 10,9 Prozent und Sumitomo Electric Industries um 7,2 Prozent. Dazu kommen schwache Konjunkturdaten. So ist die japanische Wirtschaft ist dritten Quartal erstmals seit einem Jahr geschrumpft. Der energiegetriebene Preisanstieg belastete den Konsum und verdeutlicht die Inflationsgefahr, mit der die Zentralbank konfrontiert ist, heisst es. Das reale Bruttoinlandsprodukt sank im dritten Quartal auf Jahresbasis um 0,1 Prozent. Im zweiten Quartal war noch ein Wachstum von 1,7 Prozent verzeichnet worden.

An den chinesischen Börsen zeigt sich eine uneinheitliche Tendenz. Während es für den Shanghai-Composite um 0,7 Prozent nach unten geht, legt der Hang-Seng-Index um 0,7 Prozent zu. Teilnehmer sprechen hier von einer leichten Erholung nach den Abgaben der Vorwoche. Auch aus China gab es schwache Konjunkturdaten. Die Einzelhandelsumsätze, zentraler Indikator für Chinas Binnenkonsum, stiegen im vergangenen Monat im Jahresvergleich um lediglich 0,4 Prozent. Dies stellt eine Verlangsamung gegenüber dem Zuwachs von 1,1 Prozent im September dar und lag unter dem von Ökonomen erwarteten Plus von 0,9 Prozent.

Die Anlageinvestitionen gingen in den ersten zehn Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 8,1 Prozent zurück. Damit beschleunigte sich der Rückgang nach einem Minus von 7,2 Prozent in den ersten drei Quartalen. Volkswirte hatten nur mit einem Rückgang von 7,0 Prozent gerechnet. Und trotz über den Erwartungen liegenden Exporten stieg die Industrieproduktion im vergangenen Monat im Jahresvergleich lediglich um 4,8 Prozent. Dies war weniger als der Zuwachs von 5,5 Prozent im September und verfehlte zugleich die Konsensschätzung von 5,2 Prozent.

Daneben bleibt das Thema Inflation weiter im Fokus. Die am Freitag veröffentlichten US-Erzeugerpreise fielen im Oktober auf Monatssicht leicht unter der Erwartung der Ökonomen aus und trafen in der Kernrate, ohne die volatilen Bestandteile Nahrungsmittel und Energie, die Schätzungen. Gleichwohl verfestigten sie die Erwartung an eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte auf der Sitzung im Dezember, nachdem die Verbraucherpreise zuvor mit einem unerwartet deutlichen Anstieg negativ überrascht hatten.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.044,70 -0,4 +3,8 06:00

Topix 500 (Tokio) 3.056,48 -0,8 +14,9 07:30

Kospi (Seoul) 5.095,36 -3,7 +25,5 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.807,53 +0,7 -7,1 09:00

Shanghai-Composite 3.609,66 -0,7 -9,1 08:00

Straits-Times (Singapur) 5.210,09 -0,4 +12,1 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.297,83 -0,9 -38,7 10:00

KLCI (Malaysia) 1.590,54 +0,5 -5,3 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 08:47

EUR/USD 1,1022 +0,0 1,1021 1,1060

EUR/JPY 175,78 -0,1 175,99 176,80

EUR/GBP 0,8342 -0,0 0,8344 0,8356

USD/JPY 159,46 -0,1 159,66 159,84

USD/KRW 1.333,40 -0,1 1.335,00 1.336,98

USD/CNY 6,6700 -0,0 6,6710 6,6705

USD/CNH 6,6713 -0,1 6,6746 6,6718

USD/HKD 7,8452 0,0 7,8455 7,8448

AUD/USD 0,6758 -0,2 0,6771 0,6793

NZD/USD 0,5522 -0,0 0,5523 0,5538

BTC/USD 64.659,54 -0,6 65.030,58 68.644,33

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,32 -0,3 -0,24 88,56

Brent/ICE 95,31 -0,6 -0,53 95,84

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.870,12 -0,3 -9,92 3.880,04

Silber 47,49 -2,5 -1,24 48,73

Platin 1.474,92 -1,2 -18,66 1.493,58

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2026 00:36 ET (05:36 GMT)

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.42 SQRBDU
Short 16’022.65 13.90 SYDBKU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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