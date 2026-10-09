Kioxia Holdings Corporation Registered Shs Aktie 56820378 / JP3236330001
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09.10.2026 09:36:40
MÄRKTE ASIEN/Überwiegend positive Vorzeichen - Chipwerte unter Druck
DOW JONES--Zum Wochenausklang haben an den Börsen in Ostasien und Australien die positiven Vorzeichen überwogen. Nach den teils kräftigen Verlusten des Vortags kam es zu mehr oder weniger ausgeprägten Gegenbewegungen, nachdem die US-Anleiherenditen am Vorabend deutlich gesunken waren und auch der Ölpreis etwas zurückkam. US-Präsident Donald Trump hatte gesagt, dass die USA vor den Zwischenwahlen Anfang November keine weiteren Angriffe auf den Iran vornehmen würden, auch wenn der Iran in den vergangenen Wochen verstärkt Tankschiffe angegriffen habe. Trump schrieb überdies von "produktiven" Gesprächen mit Teheran.
In Japan schloss der Nikkei-225-Index vor dem langen Feiertagswochenende kaum verändert, der breiter gefasste Topix gewann 0,3 Prozent. Am Montag ruht der Handel an den japanischen Börsen. In Shanghai stieg der Composite-Index um 0,1 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong legte derweil im späten Handel um 1,5 Prozent zu. Der S&P/ASX-200 in Sydney rückte um 0,6 Prozent vor. Die Börsen in Seoul und Taiwan waren feiertagsbedingt geschlossen.
Viele Aktien des Chipsektors und mit KI-Bezug folgten den US-Pendants nach unten. Diese waren am Donnerstag unter Druck geraten, nachdem die Financial Times berichtet hatte, der Jahresumsatz von OpenAI falle offenbar niedriger aus als bislang signalisiert. Das könne für Halbleiterhersteller eine geringere Nachfrage bedeuten. In Hongkong fielen Hua Hong Grace um 1,6 Prozent. Semiconductor Manufacturing International schafften den Dreh ins Plus und schlossen gut 1 Prozent höher. Für Kioxia ging es in Tokio um 2,2 Prozent abwärts. Softbank Group und Renesas verbilligten sich um 3,9 und um 4 Prozent.
In den Blick rückte zusehends die Bilanzsaison. Die Uniqlo-Mutter Fast Retailing hatte einen rekordhohen Jahresgewinn gemeldet und weiteres Gewinnwachstum in Aussicht gestellt; die Aktie des Textileinzelhändlers gab gleichwohl um 4 Prozent nach. Seven & i Holdings, Betreiberin der 7-Eleven-Convenience-Stores, hat den Gewinn im ersten Halbjahr den Nettogewinn gesteigert. Die Aktie legte um 0,2 Prozent zu.
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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss
S&P/ASX 200 (Sydney) 8.716,60 +0,6 +0,0 07:00
Topix 500 (Tokio) 3.205,81 +0,3 +20,5 08:00
Kospi (Seoul) Feiertag 08:30
Hang-Seng (Hongkong) 24.150,37 +1,5 -5,8 10:00
Shanghai-Composite 3.813,79 +0,1 -3,9 09:00
Straits-Times (Singapur) 5.396,71 -0,3 +16,1 11:00
IDX Comp. (Indonesien) 6.075,11 +0,7 -29,8 10:00
KLCI (Malaysia) 1.608,47 +0,5 -4,3 10:00
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:40 Uhr % YTD
EUR/USD 1,1230 +0,2 1,1209 1,1190 -4,4
EUR/JPY 177,73 +0,4 176,97 177,10 -3,4
EUR/GBP 0,8478 +0,1 0,8472 0,8479 -2,7
USD/JPY 158,26 +0,3 157,86 158,23 +1,0
USD/KRW 1.341,47 -0,0 1.341,93 1.340,06 -6,9
USD/CNY 6,6942 -0,1 6,7021 6,7026 -4,3
USD/CNH 6,6944 -0,1 6,7034 6,7032 -4,0
USD/HKD 7,8476 0,0 7,8478 7,8472 +0,8
AUD/USD 0,6980 +0,4 0,6955 0,6950 +4,6
NZD/USD 0,5615 +0,1 0,5610 0,5590 -2,5
BTC/USD 82.485,21 +0,9 81.768,58 83.133,68 -5,9
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 90,82 -0,7 -0,67 91,49
Brent/ICE 103,52 -0,7 -0,76 104,28
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.192,10 +1,4 58,17 4.133,93
Silber 60,46 +1,9 1,12 59,34
Platin 1.692,34 +3,6 58,09 1.634,25
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/hab
(END) Dow Jones Newswires
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