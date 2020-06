MÄRKTE ASIEN/Überwiegend positiv - Handelsstreit bremst chinesische Börsen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen am Dienstag die positiven Vorzeichen. Anleger setzen meist auf eine Erholung der Weltwirtschaft nach dem Ende der Corona-Pandemie. Kaum eine Rolle spielen dagegen die Unruhen in den USA, auch wenn die US-Futures ins Minus gedreht haben, nachdem US-Präsident Donald Trump gedroht hat, die Ausschreitungen mit Hilfe des Militärs niederzuschlagen.

Die jüngste Entwicklung im Handelsstreit mit den USA bremst derweil die chinesischen Börsen. Die Regierung in Peking hat Berichten zufolge angeordnet, dass staatliche chinesische Unternehmen die Einfuhr bestimmter US-Agrarprodukte vorerst aussetzen sollen. Der Composite-Index tendiert daraufhin knapp behauptet. In Hongkong verringern die Kurse ihr Plus auf 0,4 Prozent.

An der Börse in Tokio gewinnt der Nikkei-225-Index 1,2 Prozent auf 22.327 Punkte. In Seoul rückt der Kospi um 0,7 Prozent vor. Am australischen Aktienmarkt liegen die Kurse im Schnitt 0,1 Prozent im Plus, doch hatte der S&P/ASX-200 am Montag um 1,1 Prozent zugelegt.

Indische Börse unbeeindruckt von Abstufung durch Moody's

In Indien zeigen sich die Aktienkurse unbeeindruckt davon, dass die Ratingagentur Moody's die Bonitätsnote des Landes auf Baa3 von Baa2 mit negativem Ausblick abgestuft hat. Indien ist damit nur noch eine Stufe vom "Junk-Status" entfernt. Der Sensex liegt dessen ungeachtet 0,7 Prozent im Plus. Die Abstufung komme nicht überraschend, heisst es dazu von TD Securities. Moody's habe nur mit den anderen Ratingagenturen Fitch und S&P gleichgezogen. Der Zeitpunkt sei allerdings nicht ideal, räumt TD-Stratege Mitul Kotecha ein. Die indische Rupie wertet zum US-Dollar um 0,1 Prozent ab auf 75,545 Rupien je Dollar.

Unter den Einzelwerten haussieren in Seoul die Aktien dreier Werftbetreiber, nachdem Qatar Petroleum den Bau von 100 Erdgasfrachtern in Auftrag gegeben hat. Samsung Heavy Industries springen um über 17 Prozent nach oben, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering verteuern sich um fast 16 Prozent und Korea Shipbuilding & Offshore Engineering um rund 7 Prozent.

In Hongkong geht es mit der Aktie von Huadian Fuxin Energy um fast 60 Prozent aufwärts auf 2,39 Hongkong-Dollar. Die Muttergesellschaft China Huadian will die Tochter zum Preis von 2,50 Hongkong-Dollar je Aktie kaufen und von der Börse nehmen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.824,60 +0,09% -12,86% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.327,04 +1,20% -6,74% 08:00

Kospi (Seoul) 2.079,60 +0,70% -5,37% 08:00

Schanghai-Comp. 2.912,09 -0,11% -4,53% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.823,03 +0,38% -15,79% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.582,70 +1,25% -20,85% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.493,21 +0,21% -6,21% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10.42 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1126 -0,0% 1,1132 1,1134 -0,8%

EUR/JPY 119,84 +0,0% 119,83 119,63 -1,7%

EUR/GBP 0,8915 +0,0% 0,8911 0,8976 +5,3%

GBP/USD 1,2481 -0,1% 1,2493 1,2404 -5,8%

USD/JPY 107,71 +0,0% 107,66 107,44 -0,9%

USD/KRW 1225,19 +0,2% 1223,03 1227,26 +6,1%

USD/CNY 7,1197 -0,1% 7,1278 7,1330 +2,3%

USD/CNH 7,1296 +0,0% 7,1285 7,1456 +2,4%

USD/HKD 7,7512 -0,0% 7,7512 7,7517 -0,5%

AUD/USD 0,6791 -0,2% 0,6802 0,6733 -3,1%

NZD/USD 0,6283 -0,2% 0,6298 0,6237 -6,7%

Bitcoin

BTC/USD 10.082,51 +4,5% 9.646,51 9.547,26 +39,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 35,68 35,44 +0,7% 0,24 -39,4%

Brent/ICE 38,71 38,32 +1,0% 0,39 -38,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.736,72 1.739,90 -0,2% -3,19 +14,5%

Silber (Spot) 18,18 18,30 -0,6% -0,12 +1,9%

Platin (Spot) 847,70 852,00 -0,5% -4,30 -12,2%

Kupfer-Future 2,46 2,47 -0,2% -0,01 -12,4%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2020 01:04 ET (05:04 GMT)