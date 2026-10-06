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06.10.2026 09:17:41
MÄRKTE ASIEN/Überwiegend freundlich - Schwergewichte drücken Kospi
DOW JONES--Überwiegend im Plus haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag gezeigt. Neben positiven Vorgaben der US-Börsen lieferte der Ölpreis Unterstützung, der schon am Vortag gefallen war und am Dienstag weiter nachgab. Auf der anderen Seite bremsten aber die gestiegenen Marktzinsen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen war am Montag auf den höchsten Stand seit April 2002 gestiegen.
Die Börse in Shanghai bleibt noch bis einschliesslich Mittwoch feiertagsbedingt geschlossen. Am Aktienmarkt in Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,8 Prozent höher. In Sydney ging der S&P/ASX-200 mit einem Plus von 0,6 Prozent aus dem Handel.
In Seoul gab der Kospi nach dem langen Feiertagswochenende gegen die positive regionale Tendenz um 0,9 Prozent nach. Belastet wurde der Index von den Schwergewichten Samsung Electronics (-1,5%) und SK Hynix (-3,7%). LG Electronics stiegen um 7,6 Prozent. Das Unternehmen hat einen Auftrag zur Lieferung von Kühlsystemen für Datenzentren in den USA an Land gezogen, der sich über mehrere Jahre erstreckt. Einen Auftrag zur Lieferung von Mehrschicht-Keramikkondensatoren im Volumen von 285,61 Milliarden Won (rund 190 Millionen Euro) hat derweil Samsung Electro-Mechanics gemeldet. Die Aktie verbesserte sich um 6 Prozent. Hanmi Semiconductor (+2,2%) wiederum hat einen Auftrag von Samsung Electro-Mechanics erhalten.
An der Tokioter Börse kletterte der Nikkei-225-Index um 1,1 Prozent. Der breiter gefasste Topix stieg um 0,9 Prozent. Die japanischen Anleiherenditen folgten den US-Renditen nach oben, was Anleger etwas vorsichtig agieren liess, wie Händler sagten. Gesucht waren Aktien mit KI-Bezug. Advantest gewannen 3,8 Prozent und Fujikura 5,2 Prozent.
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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss
S&P/ASX 200 (Sydney) 8.735,70 +0,6 +0,2 07:00
Topix 500 (Tokio) 3.268,26 +0,9 +22,9 08:00
Kospi (Seoul) 6.941,39 -0,9 +64,7 08:30
Hang-Seng (Hongkong) 24.223,34 +0,8 -5,5 10:00
Shanghai-Composite Feiertag 09:00
Straits-Times (Singapur) 5.673,88 +0,2 +22,1 11:00
IDX Comp. (Indonesien) 6.194,18 +1,2 -28,4 10:00
KLCI (Malaysia) 1.636,85 +0,3 -2,6 10:00
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:55 Uhr % YTD
EUR/USD 1,1213 -0,1 1,1221 1,1187 -4,5
EUR/JPY 177,30 +0,1 177,18 176,47 -3,6
EUR/GBP 0,8479 -0,1 0,8486 0,8464 -2,7
USD/JPY 158,11 +0,1 157,90 157,73 +0,9
USD/KRW 1.342,40 +0,1 1.341,64 1.344,76 -6,8
USD/CNY 6,7045 +0,0 6,7045 6,7045 -4,1
USD/CNH 6,7040 +0,0 6,7035 6,7118 -3,9
USD/HKD 7,8472 +0,0 7,8464 7,8465 +0,8
AUD/USD 0,6964 -0,1 0,6969 0,6942 +4,4
NZD/USD 0,5595 -0,0 0,5597 0,5591 -2,8
BTC/USD 85.285,43 -0,6 85.785,12 86.236,96 -2,7
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 88,42 -1,1 -1,01 89,43
Brent/ICE 99,47 -0,9 -0,85 100,32
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.133,38 -0,1 -6,11 4.139,49
Silber 60,72 -0,5 -0,33 61,05
Platin 1.705,49 -0,9 -15,76 1.721,25
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/hab
(END) Dow Jones Newswires
October 06, 2026 03:17 ET (07:17 GMT)
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