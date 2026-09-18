MÄRKTE ASIEN/Überwiegend fester dank Ölpreisrückgang

DOW JONES--Gute Vorgaben der Wall Street haben am Freitag die Stimmung an den Börsen in Ostasien und Australien aufgehellt. In den USA hatten die Aktienkurse kräftig zugelegt, nachdem die Ölpreise gesunken waren und auch weil das entschlossene Vorgehen der US-Notenbank gegen die Inflation gut ankam. Der Preis für ein Barrel Brentöl fällt beim Übergang vom asiatischen zum europäisch dominierten Handel weiter um gut 2 Prozent auf rund 102,60 Dollar. Das lindert Inflationsängste nach der Zinserhöhung durch die US-Notenbank zusätzlich. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt mit 4,94 Prozent wieder deutlicher unter der 5-Prozent-Marke.

In Tokio rückte der Nikkei-225-Index um 1,4 Prozent vor, angeführt von Aktien der Chipbranche. Unter anderem verbesserten sich Kioxia um 9,4, Advantest um 6,0, Lasertec um 8,7 und Softbank Group um 1,1 Prozent. Der breiter gefasste Topix sank dagegen um 0,1 Prozent.

Die Zinsentscheidung der Bank of Japan (BoJ) bewegte am Aktienmarkt kaum. Der Yen gab aber deutlich nach. Zuletzt lag er 0,6 Prozent tiefer, für einen Dollar waren 156,80 Yen fällig. Die BoJ erhöhte erwartungsgemäss den Leitzins um einen viertel Prozentpunkt auf 1,25 Prozent.

Die Analysten von Metzler merkten an, dass die Entscheidung nicht einstimmig gefallen sei und der Begleitkommentar keine deutliche falkenhafte Anpassung enthalten habe. Dementsprechend mache sich am Markt nun Skepsis breit, ob die BoJ wirklich noch in diesem Jahr eine weitere Zinserhöhung vornehmen werde. Ausserdem hiess es aus dem Handel, dass möglicherweise einige Akteure sogar mit einer stärkeren Zinserhöhung gerechnet hätten. Zur Yen-Abwertung könnten auch neue Inflationsdaten beigetragen haben: Die japanischen Verbraucherpreise stiegen im August auf Jahressicht etwas weniger stark als von Volkswirten erwartet. Überdies lag der Anstieg weiter unter dem Inflationsziel der BoJ. In Japan steht ein langes Feiertagswochenende bevor. Von Montag bis einschliesslich Mittwoch bleiben dort die Börsen geschlossen.

Am südkoreanischen Aktienmarkt stieg der stark technologielastige Kospi um 2,7 Prozent. Auch hier waren Chipaktien gesucht. Die Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix gewannen 3,4 und 6,4 Prozent. Hanmi Semiconductor legten um 4,7 Prozent zu.

In Hongkong lag der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,9 Prozent im Plus. In Shanghai ging es mit dem Composite-Index um 0,9 Prozent nach oben. Unter den chinesischen Chipwerten notierten Semiconductor Manufacturing International 4,2 Prozent höher, Hua Hong Grace 5,7 Prozent.

Die rohstofflastige australische Börse wurde von Kursverlusten im Energiesektor gebremst. Der S&P/ASX-200 schloss kaum verändert. Im Energiesektor gaben Woodside Energy mit den gesunkenen Ölpreisen um 1,7 Prozent nach. Santos verbilligten sich um 0,7 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.731,20 -0,0 +0,2 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.193,34 -0,1 +20,0 08:00

Kospi (Seoul) 6.894,23 +2,7 +63,6 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.813,97 +0,9 -3,2 10:00

Shanghai-Composite 3.911,87 +0,9 -1,4 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.647,53 -0,2 +21,6 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.439,75 -0,4 -25,5 10:00

KLCI (Malaysia) 1.668,37 -0,4 -0,7 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1483 +0,1 1,1474 1,1476 -2,2

EUR/JPY 180,13 +0,7 178,97 178,66 -2,1

EUR/GBP 0,8587 0,0 0,8587 0,8570 -1,5

USD/JPY 156,82 +0,6 155,96 155,63 +0,1

USD/KRW 1.383,39 +0,2 1.380,30 1.381,10 -4,0

USD/CNY 6,6967 -0,2 6,7074 6,7073 -4,2

USD/CNH 6,6950 -0,1 6,7038 6,7070 -4,0

USD/HKD 7,8446 -0,0 7,8456 7,8451 +0,8

AUD/USD 0,7124 +0,2 0,7109 0,7113 +6,8

NZD/USD 0,5720 -0,2 0,5730 0,5734 -0,6

BTC/USD 77.568,27 +1,4 76.514,83 76.487,40 -11,5

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 100,23 -1,7 -1,68 101,91

Brent/ICE 102,59 -2,1 -2,23 104,82

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.393,42 +1,2 53,33 4.340,09

Silber 66,80 +2,5 1,61 65,19

Platin 1.810,85 +2,4 41,82 1.769,03

(Angaben ohne Gewähr)

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September 18, 2026 03:22 ET (07:22 GMT)