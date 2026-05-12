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12.05.2026 10:16:39

MÄRKTE ASIEN/Überwiegend Abgaben - Gewinnmitnahmen in Seoul

SK hynix
1880000.00 KRW 11.51%
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DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag überwiegend mit Abgaben geschlossen. Insgesamt war zu beobachten, dass die von Halbleiterwerten getriebene Rally an Schwung verlor. Dazu rückte der Iran-Krieg wieder stärker ins Bewusstsein, wo sich weiter kein Ende abzeichnet, auch wenn der iranische Botschafter in China erklärt hatte, sein Land sei bereit, einen Vier-Punkte-Vorschlag des chinesischen Staatschefs Xi Jinping zu unterstützen.

Zugleich droht eine Ausweitung des Krieges angesichts von Kreise-Meldungen, wonach die Vereinigten Arabischen Emirate heimlich militärische Angriffe auf den Iran durchgeführt und sich damit als aktiver Kriegsteilnehmer positioniert haben sollen. Die Risiken im Nahen Osten blieben hoch, urteilte der leitende NAB-Devisenstratege Rodrigo Catril.

Nach der jüngsten fulminanten Rally und mehreren Rekordhochs kam es an der Börse in Seoul zu Gewinnmitnahmen. Der Kospi verlor 2,3 Prozent, zwischenzeitlich hatte das Minus auch schon über 6 Prozent betragen. Die extreme Tagesvolatilität erklärten Handler auch mit Vorschlägen eines Regierungsvertreters. Dieser hatte die Idee einer Umverteilung von KI-Gewinnen an die Bürger durch eine Dividendenpolitik ins Spiel gebracht.

Im heiss gelaufenen Halbleitersektor büssten Samsung Electronics 2,3 Prozent ein und SK Hynix 2,4 Prozent. Bei Samsung droht ab 21. Mai ein Streik, sollte mit den Gewerkschaften keine Einigung erzielt werden. Die globale Speicherchipproduktion könnte davon erheblich beeinträchtigt werden.

Japanische Aktien schlugen sich gegen den regionalen Trend wacker, der Nikkei-225 kletterte um 0,5 Prozent auf 62.743 Punkte - angeführt von Elektroniktiteln. KI-Fantasie trug Chiptitel weiter nach oben - auch Metallwerte waren erneut gefragt. Renesas Electronics legten um 7,1 Prozent zu, Sumitomo Metal Mining um 5,6 Prozent. Mitsubishi Heavy Industries verloren nach der Zahlenvorlage 1,9 Prozent. Nach stark ausgefallenen Geschäftsausweisen schossen Fujifilm um 8 und Mazda um 4,1 Prozent nach oben.

In Hongkong kam der HSI um 0,2 Prozent zurück, in Shanghai verlor der Composite-Index 0,3 Prozent. Im Fokus stand das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping am Donnerstag in Peking. Die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China sind nach Einschätzung von Julius Bär derzeit keine treibende Kraft für chinesische Aktien. Obwohl frühere Interaktionen zwischen Xi und Trump zu moderaten Gewinnen geführt hätten, sei man skeptisch, dass sich dieses Muster wiederholen werde.

Der australische S&P/ASX-200 in Sydney zeigte sich 0,4 Prozent leichter. Das Geschäftsklima habe im April in der Flaute verharrt, und solange die Krise im Nahen Osten nicht vorbei sei, werde es kaum Grund zur Freude geben, sagte Citi-Volkswirt Josh Williamson. Höhere Inputkosten schlügen sich derzeit in den Endverbraucherpreisen nieder, was darauf hindeute, dass die Zweitrundeneffekte der höheren Ölpreise nun die Wirtschaft durchdrängen. Die Stagflationsgefahr sei real und das Risiko tendiere zu höheren Leitzinsen. Die Notenbank des Landes hatte zuletzt die Zinsen bereits drei Mal in Folge erhöht.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.670,70 -0,4 -0,5 08:00

Nikkei-225 62.742,57 +0,5 - 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.025,00 +0,9 +13,7 08:00

Kospi (Seoul) 7.643,15 -2,3 +81,4 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 26.365,65 -0,2 +2,9 10:00

Shanghai-Composite 4.214,99 -0,2 +6,2 09:00

Straits-Times (Singapur) 4.938,04 -0,1 +6,3 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.766,79 -2,0 -21,7 10:00

KLCI (Malaysia) 1.750,90 +0,3 +4,2 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:41 % YTD

EUR/USD 1,1747 -0,3 1,1782 1,1771 +0,0

EUR/JPY 185,06 -0,1 185,25 184,87 +0,6

EUR/GBP 0,8676 +0,3 0,8654 0,8653 -0,5

USD/JPY 157,52 +0,2 157,16 157,06 +0,6

USD/KRW 1.489,90 +1,1 1.473,98 1.471,92 +3,4

USD/CNY 6,7955 +0,0 6,7948 6,7951 -2,8

USD/CNH 6,7944 +0,1 6,7911 6,7917 -2,6

USD/HKD 7,8280 -0,0 7,8284 7,8283 +0,6

AUD/USD 0,7214 -0,5 0,7247 0,7240 +8,1

NZD/USD 0,5941 -0,4 0,5963 0,5947 +3,2

BTC/USD 80.951,56 -1,0 81.803,17 80.733,65 -7,7

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 100,31 +2,3 2,24 98,07

Brent/ICE 106,48 +2,2 2,27 104,21

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.694,70 -0,8 -39,39 4.734,09

Silber 84,02 -2,4 -2,07 86,09

Platin 2.059,60 -3,4 -71,78 2.131,38

Angaben ohne Gewähr

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 04:16 ET (08:16 GMT)

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SMI-Kurs: 13’071.00 12.05.2026 10:14:43
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Long 12’276.66 13.72 SQNBFU
Long 11’750.80 8.91 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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