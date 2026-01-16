MÄRKTE ASIEN/TSMC treibt Technologiewerte an

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten setzt sich am Freitag keine einheitliche Tendenz durch. Gefragt sind nach dem starken Ausblick von Taiwan Semiconductors Manufacturing (TSMC) Techologiewerte. Davon profitiert der Kospi in Seoul, er steigt um 0,6 Prozent und markiert Allzeithochs. Die Börsen in Tokio und in Schanghai können sich dagegen nur behaupten. In Hongkong gibt der Hangseng 0,2 Prozent ab. Der Leitindex in Sydney zieht dagegen um ein halbes Prozent an, gestützt vor allem von Gewinnen im Bankensektor.

Taiwan Semiconductors gewinnen 2,7 Prozent auf 1.735 Taiwan-Dollar. Der Konzern hatte am Donnerstag nach Börsenschluss einen unerwartet starken Ausblick veröffentlicht. Das Angebot an modernen Chips von TSMC könnte für einige Zeit knapp bleiben, urteilen die Analysten der Citigroup. Sie haben das Kursziel von 2.450 auf 2.600 Taiwan-Dollar angehoben. Trotz der steigenden Kosten für fortschrittlichere Knoten sei KI sowohl für den Umsatz als auch für die Marge positiv. Dies stärke die Fähigkeit des Unternehmens, seine branchenführende Profitabilität über den gesamten Zyklus hinweg aufrechtzuerhalten, so die Analysten. Beim Advanced Packaging gehen die Analysten davon aus, dass die Kapazität von TSMC im Jahr 2026 1,2 bis 1,3 Millionen Wafer erreichen und im Jahr 2027 auf 1,8 bis 2 Millionen steigen könnte. Samsung Electronics gewinnen in Seoul 3,3 Prozent, SK Hynix knapp 1 Prozent.

Die erhöhten Investitionsausgaben von TSMC geben japanischen Herstellern von Wafer-Fab-Ausrüstung Rückenwind, wie Macquarie-Analyst Hiroshi Taguchi anmerkt. Die angekündigten Ausgaben und die Investitionspläne für Foundry 2.0 von TSMC seien positiv für Hersteller mit einem hohen Anteil an Front-End-Prozessen, darunter Tokyo Electron (-0,4%), Screen Holdings und Kokusai (-0,5%), so der Analyst. Der Anstieg der Investitionsquote von TSMC in den Bereichen Advanced Packaging, Testen und Maskenherstellung in diesem Jahr dürfte japanischen Unternehmen wie Advantest (+1,3%), Disco (+2,2%) und Ibiden (+3,4%) zugutekommen.

Allerdings prognostiziert Taguchi angesichts stark steigender Speicherpreise einen Rückgang der weltweiten Smartphone-Auslieferungen, was wahrscheinlich vor allem die Unternehmen für Smartphones des mittleren und unteren Preissegments belastete. "Für japanische Hersteller von Elektronikkomponenten bleibt das Risiko von Forderungen nach Preissenkungen bestehen, aber das stabile Produktionsvolumen von High-End-Smartphones ist ein positiver Faktor", fügt er hinzu.

Der Yen legt gegenüber anderen G-10- und asiatischen Währungen zu, nachdem die japanische Finanzministern Katayama die Möglichkeit von Interventionen am Devisenmarkt zum Stützen des Yen thematisiert hat.

Nach zwei aufeinander folgenden Jahren mit Indexgewinnen bleibt BNP Paribas für chinesische Aktien bis ins Jahr 2026 positiv gestimmt. Dies liege teilweise an "der Überzeugung, dass die Regierungspolitik die Unternehmensgewinne stützen wird" und weniger an einer Erholung des Binnenkonsums, urteilt William Bratton, Leiter des Cash-Equity-Research. Der Konsum werde sich 2026 wahrscheinlich erholen, aber die Auswirkungen auf die Gewinne dürften sich erst in der zweiten Jahreshälfte bemerkbar machen, fügt er hinzu. BNP bevorzuge Sektoren wie Grundstoffe, Industrie und Technologie gegenüber konsumnahen Sektoren.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.903,90 +0,5% +1,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 54.054,12 -0,1% +7,9% 07:00

Kospi (Seoul) 4.828,28 +0,6% +14,6% 07:30

Shanghai-Comp. 4.118,28 +0,1% +4,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.863,87 -0,2% +5,2% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:44 % YTD

EUR/USD 1,1608 -0,0 1,1608 1,1629 -0,9%

EUR/JPY 183,83 -0,2 184,14 184,29 +0,2%

EUR/GBP 0,8673 -0,0 0,8676 0,8657 -0,6%

GBP/USD 1,3383 0,0 1,3379 1,3432 -0,2%

USD/JPY 158,37 -0,2 158,63 158,48 +1,1%

USD/KRW 1.473,95 0,3 1.469,94 1.470,83 +1,6%

USD/CNY 7,0042 0,1 7,0005 7,0048 -0,2%

USD/CNH 6,9658 0,0 6,9633 6,9696 -0,1%

USD/HKD 7,7992 0,0 7,7980 7,7978 +0,2%

AUD/USD 0,6701 0,0 0,6699 0,6683 +0,2%

NZD/USD 0,5755 0,2 0,5740 0,5739 -0,2%

BTC/USD 95.667,60 0,1 95.598,20 96.622,15 +10,1%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,07 59,19 -0,2% -0,12 +8,4%

Brent/ICE 63,64 63,76 -0,2% -0,12 +4,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.609,62 4.616,95 -0,2% -7,34 +7,1%

Silber 91,16 92,416 -1,4% -1,25 +30,7%

Platin 2.029,48 2.079,07 -2,4% -49,59 +17,2%

Kupfer 5,93 5,99 -1,1% -0,06 +4,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

