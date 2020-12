MÄRKTE ASIEN/Trumps Zustimmung zu Konjunkturpaket stützt Aktienkurse

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit Aufschlägen zeigen sich die Börsen am Montag in Ostasien nach dem vielerorts durch die Weihnachtsfeiertage verlängerten Wochenende. Die Anleger in der Region reagieren mit Erleichterung darauf, dass US-Präsident Donald Trump nach langem Zögern nun doch dem Konjunkturpaket zugestimmt hat, auf das sich Demokraten und Republikaner in den USA schon vor Weihnachten geeinigt hatten. Zugleich unterzeichnete er einen Übergangshaushalt, womit die Schliessung von Behörden und anderen staatlichen Einrichtungen in den USA abgewendet ist. Etwas gebremst wird die Kauflust durch die neue Variante des Coronavirus, auf die viele Staaten mit verschärften Reisebeschränkungen reagiert haben.

Die japanische Regierung hat am Sonntag zur Eindämmung der Pandemie eine Einreisesperre für Ausländer beschlossen, die bis Ende Januar gelten soll. In Tokio geht es mit dem Nikkei-225-Index um 0,6 Prozent auf 26.818 Punkte nach oben. Die Reisebeschränkungen drücken die Kurse der Fluggesellschaften ANA und Japan Airlines um 2,1 und 2,6 Prozent. Gesucht sind Aktien der Elektronikbranche wie Sony (plus 2 Prozent) oder TDK (plus 3,1 Prozent).

Ein ähnliches Bild bietet sich in Seoul. Dort fallen Korean Airlines um 2,2 Prozent, während Samsung Electronics um 1,7 Prozent zulegen. LG springen um weitere 15 Prozent nach oben, nachdem sie schon in der Vorwoche von dem Gemeinschaftsunternehmen mit Magna zur Herstellung von Komponenten für Elektrofahrzeuge profitiert hatten. Der südkoreanische Leitindex Kospi gewinnt 0,3 Prozent. In dem Land scheinen Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie Wirkung zu zeigen: die Zahl der Neuinfektionen in Südkorea ist in den vergangenen Tagen zurückgegangen.

Die australische Börse bleibt am Montag noch geschlossen als Ausgleich für den zweiten Weihnachtsfeiertag, der in diesem Jahr auf einen Samstag fiel.

Kartellrechtliche Untersuchung belastet Alibaba erneut

Am Aktienmarkt in Schanghai steigt der Composite-Index um 0,2 Prozent. Die chinesischen Industrieunternehmen haben ihre Gewinne im November deutlich gesteigert, wenn auch langsamer als im Monat zuvor, wie aus Daten hervorgeht, die am Wochenende veröffentlicht wurden. Dies zeigt, dass sich die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt weiter von ihrem pandemiebedingten Einbruch erholt.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong zeigt sich kaum verändert. Hier belasten Kursverluste im Internetsektor als Folge kartellrechtlicher Ermittlungen der chinesischen Behörden gegen Alibaba. Nach heftigen Verlusten in der Vorwoche fällt der Kurs um weitere 7,2 Prozent. Da nützt es auch nichts, dass Alibaba sein Aktienrückkaufprogramm auf 10 von 6 Milliarden Dollar aufgestockt hat. Im Sog von Alibaba fallen Tencent um 4,7 Prozent und Meituan 5,4 Prozent.

Ebenfalls in Hongkong gibt die Aktie von Weichai Power um 2,2 Prozent nach. Der Hersteller von Dieselmotoren hatte vor der Feiertagspause eine Aktienplatzierung angekündigt.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) Kein Handel

Nikkei-225 (Tokio) 26.817,53 +0,60% +12,68% 07:00

Kospi (Seoul) 2.814,31 +0,26% +28,06% 07:00

Schanghai-Comp. 3.401,49 +0,15% +11,52% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.401,73 +0,06% -6,40% 09:00

Straits-Times (Sing.) 2.846,83 +0,17% -11,82% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.647,33 +0,38% +3,30% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2216 +0,2% 1,2190 1,2207 +8,9%

EUR/JPY 126,48 +0,2% 126,25 126,39 +3,8%

EUR/GBP 0,9004 +0,1% 0,8996 0,8999 +6,4%

GBP/USD 1,3566 +0,1% 1,3550 1,3567 +2,4%

USD/JPY 103,53 -0,0% 103,57 103,56 -4,8%

USD/KRW 1102,66 -0,3% 1102,66 1102,47 -4,5%

USD/CNY 6,5418 +0,2% 6,5418 6,5318 -6,1%

USD/CNH 6,5208 +0,0% 6,5193 6,5188 -6,4%

USD/HKD 7,7524 -0,0% 7,7535 7,7530 -0,5%

AUD/USD 0,7609 +0,1% 0,7600 0,7594 +8,6%

NZD/USD 0,7125 +0,3% 0,7104 0,7097 +5,9%

Bitcoin

BTC/USD 27.024,13 +2,1% 26.466,75 23.063,50 +274,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 48,19 48,23 -0,1% -0,04 -13,4%

Brent/ICE 51,17 51,29 -0,2% -0,12 -15,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.888,35 1.877,10 +0,6% +11,25 +24,5%

Silber (Spot) 26,40 25,88 +2,0% +0,53 +47,9%

Platin (Spot) 1.040,30 1.028,00 +1,2% +12,30 +7,8%

Kupfer-Future 3,60 3,56 +1,2% +0,04 +27,3%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 28, 2020 01:04 ET (06:04 GMT)