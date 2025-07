MÄRKTE ASIEN/Trumps Zolldrohung gegen BRICS-Staaten bremst Börsen

DOW JONES--Kleinere Kursverluste haben zum Start in die neue Woche das Bild an den Börsen in Ostasien und Australien geprägt. Zentrales Thema war unverändert der Zollstreit. US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende Unterstützern der BRICS-Staaten (u.a. Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) mit zusätzlichen Zöllen in Höhe von 10 Prozent gedroht. Trump kündigte ferner an, dass "für die meisten Länder" ab dem 1. August neue Zölle gelten würden. Mit der Bekanntgabe dieser Zölle will der Präsident im späteren Tagesverlauf beginnen. Daneben warnte US-Finanzminister Scott Bessent, dass die Zölle wieder auf das Niveau vom 2. April erhöht werden könnten, falls keine Einigungen erzielt würden.

Auf seinem Gipfel am Wochenende hatte das Schwellenländerbündnis Brics in einer gemeinsamen Erklärung Besorgnis über die einseitige Einführung von Handels- und Finanzmassnahmen geäussert, die zu Verwerfungen im Welthandel führen könnten und unvereinbar seien mit den Regeln der Welthandelsorganisation. In Asien hat bislang nur Vietnam einen "Deal" mit den USA ausgehandelt, mit China wurde eine Art Waffenstillstand vereinbart.

Die Verluste der asiatischen Börsen hielten sich gleichwohl in Grenzen. Die drohenden höheren Zölle dürften vielerorts schon zu einem guten Teil eingepreist sein. Überdies fehlten Vorgaben aus den USA, denn dort waren die Börsen am Freitag wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen. Die Anleger seien leicht nervös, von Panik sei aber nichts zu spüren, kommentierte Jyske Markets. Es herrsche eine abwartende Haltung vor. Zu Panikreaktionen wie nach dem "Liberation Day" am 25. April dürfte es nicht kommen, so Jyske.

In Tokio schloss der Nikkei-225-Index 0,6 Prozent niedriger bei 39.588 Punkten. Der Shanghai-Composite-Index beendete den Handel kaum verändert. In Hongkong zeigte sich der Hang-Seng-Index im späten Handel etwas leichter. Die Börse in Seoul, die am Freitag heftige Verluste verbucht hatte, machte etwas Boden gut. Der Kospi gewann 0,2 Prozent. In Sydney fiel der S&P/ASX-200 um ebenfalls 0,2 Prozent. Erwartungen, dass die australische Notenbank am Dienstag die Zinsen senken werde, stützten kaum.

Unter den Einzelwerten zeigten sich Foxconn (ehemals Hon Hai Precision Industry) in Taiwan kaum verändert, nachdem der Apple-Zulieferer für sein zweites Quartal einen rekordhohen Umsatz ausgewiesen hatte. Das Unternehmen warnte jedoch, dass negative geopolitische Einflüsse seinen Erfolg rasch wieder zunichte machen könnten.

LG Electronics verloren in Seoul 4 Prozent. Die vorläufigen Zweiquartalszahlen des Unternehmens hatten die Erwartungen verfehlt, wofür LG die höheren US-Zölle verantwortlich machte.

Derweil waren in China Aktien von Bubble-Tea-Marken gesucht. Hintergrund sei eine Rabattschlacht zwischen Lebensmittellieferdiensten, die den Absatz teehaltiger Getränke befeuere, hiess es aus dem Handel. Sichuan Baicha Baidao Industrial verteuerten sich in Hongkong um gut 12 Prozent und Guming Holdings um rund 8 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.589,30 -0,2% +5,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.587,68 -0,6% -0,2% 08:30

Kospi (Seoul) 3.059,47 +0,2% +27,5% 08:30

Schanghai-Comp. 3.473,13 +0,0% +3,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.812,68 -0,4% +19,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:31 % YTD

EUR/USD 1,1756 -0,2 1,1780 1,1770 +13,6%

EUR/JPY 170,50 0,2 170,14 169,94 +4,5%

EUR/GBP 0,8632 0,1 0,8627 0,8616 +4,3%

GBP/USD 1,3619 -0,3 1,3653 1,3662 +9,1%

USD/JPY 145,04 0,4 144,42 144,37 -8,1%

USD/KRW 1.368,32 0,4 1.362,52 1.363,70 -7,7%

USD/CNY 7,1539 0,1 7,1500 7,1466 -0,8%

USD/CNH 7,1740 0,1 7,1647 7,1631 -2,3%

USD/HKD 7,8500 0,0 7,8494 7,8495 +1,0%

AUD/USD 0,6512 -0,7 0,6557 0,6557 +5,8%

NZD/USD 0,6015 -0,8 0,6060 0,6063 +8,3%

BTC/USD 108.885,25 -0,3 109.236,70 108.815,75 +14,3%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,34 66,50 -0,2% -0,16 -7,3%

Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -8,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.311,16 3.337,05 -0,8% -25,89 +27,2%

Silber 31,14 31,34 -0,6% -0,20 +12,5%

Platin 1.158,03 1.185,14 -2,3% -27,11 +35,5%

Kupfer 4,98 5,10 -2,3% -0,12 +25,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

